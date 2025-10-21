Brüsszel szócsöve olyat mondott a budapesti békecsúcsról, amit ép ésszel nehéz felfogni

Az EUObserver szerint a tervezett budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó egyértelműen mutatja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország külpolitikai érdekei egy ponton találkoznak:

mindkettő az Európai Unió gyengítését és megosztását szolgálja.

A lap értelmezése szerint a találkozó célja nem a béke előmozdítása, hanem az EU sebezhetőségének bemutatása, szabályainak kigúnyolása és belső ellentéteinek mélyítése — miközben erősíti azokat a nacionalista, jobboldali vezetőket, akik ugyanezt a munkát végzik, például Orbán Viktort.