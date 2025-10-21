Brüsszel szócsöve olyat mondott a budapesti békecsúcsról, amit ép ésszel nehéz felfogni

Világos üzenet érkezett az európai álláspontról: Putyinnak itt nincs helye!
Fokozódik a háborús pszichózis a kontinensen.
Az EUObserver szerint a döntés nemcsak Magyarország nemzetközi súlyát növeli, hanem diplomáciai ajándékot is ad Putyinnak.
Az EUObserver szerint a tervezett budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó egyértelműen mutatja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország külpolitikai érdekei egy ponton találkoznak:
mindkettő az Európai Unió gyengítését és megosztását szolgálja.
A lap értelmezése szerint a találkozó célja nem a béke előmozdítása, hanem az EU sebezhetőségének bemutatása, szabályainak kigúnyolása és belső ellentéteinek mélyítése — miközben erősíti azokat a nacionalista, jobboldali vezetőket, akik ugyanezt a munkát végzik, például Orbán Viktort.
A lap szerint Washington ezzel a döntéssel nemcsak a magyar miniszterelnök nemzetközi súlyát növeli, hanem diplomáciai ajándékot is ad Putyinnak, hiszen az orosz elnök egy NATO- és EU-tagállamban jelenhet, miközben a legtöbb európai ország köteles lenne végrehajtani ellene a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsát. A találkozó így jóval túlmutat Magyarországon: az EU egységét és hitelességét teszi próbára, ráadásul Putyin számára propagandaszinten is ajándék, hiszen hazai közönségének újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy „a Nyugat megosztott és kénytelen elfogadni az orosz feltételeket”.
A brüsszeli lap szerint az amerikai döntés, hogy Budapest legyen a helyszín, tudatos provokáció az EU-val szemben,
amely tovább mélyítheti a transzatlanti szakadékot, és hosszú távon gyengítheti Európa nemzetközi súlyát — mindezt egy „békecsúcs” zászlaja alatt.
