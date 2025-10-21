Ft
10. 21.
kedd
Budapesti békecsúcs Putyin EUObserver Trump Európai Unió

Brüsszel szócsöve olyat mondott a budapesti békecsúcsról, amit ép ésszel nehéz felfogni

2025. október 21. 13:15

Az EUObserver szerint a döntés nemcsak Magyarország nemzetközi súlyát növeli, hanem diplomáciai ajándékot is ad Putyinnak.

2025. október 21. 13:15
null

Az EUObserver szerint a tervezett budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó egyértelműen mutatja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország külpolitikai érdekei egy ponton találkoznak: 

mindkettő az Európai Unió gyengítését és megosztását szolgálja.

A lap értelmezése szerint a találkozó célja nem a béke előmozdítása, hanem az EU sebezhetőségének bemutatása, szabályainak kigúnyolása és belső ellentéteinek mélyítése — miközben erősíti azokat a nacionalista, jobboldali vezetőket, akik ugyanezt a munkát végzik, például Orbán Viktort.

A lap szerint Washington ezzel a döntéssel nemcsak a magyar miniszterelnök nemzetközi súlyát növeli, hanem diplomáciai ajándékot is ad Putyinnak, hiszen az orosz elnök egy NATO- és EU-tagállamban jelenhet, miközben a legtöbb európai ország köteles lenne végrehajtani ellene a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsát. A találkozó így jóval túlmutat Magyarországon: az EU egységét és hitelességét teszi próbára, ráadásul Putyin számára propagandaszinten is ajándék, hiszen hazai közönségének újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy „a Nyugat megosztott és kénytelen elfogadni az orosz feltételeket”.

A brüsszeli lap szerint az amerikai döntés, hogy Budapest legyen a helyszín, tudatos provokáció az EU-val szemben, 

amely tovább mélyítheti a transzatlanti szakadékot, és hosszú távon gyengítheti Európa nemzetközi súlyát — mindezt egy „békecsúcs” zászlaja alatt.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

