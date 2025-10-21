Világos üzenet érkezett az európai álláspontról: Putyinnak itt nincs helye!

Már a Politico is megírta: kilincselnek az uniós vezetők, hogy bejussanak budapesti békecsúcsra
Biztosítani szeretnék, hogy az ukrán pozíció képviselve legyen.
Fokozódik a háborús pszichózis a kontinensen.
Miközben Magyarország mindent megtesz a béke előmozdítása érdekében és közeledünk a budapesti békecsúcshoz, úgy fokozódik az európai háborús pszichózis – a litván külügyminiszter egészen odáig ment, hogy kijelentette, nem akar béketárgyalást, Vlagyimir Putyint maximum háborús bűneinek hágai tárgyalására engedné be az EU légterébe – írta az Anadolu Agency török hírportál.
Litvánia hétfőn elutasította az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin esetleges budapesti találkozóját, hangsúlyozva, hogy „nincs helye Európában a háborús bűnösöknek.”
Kestutis Budrys külügyminiszter az EU külügyminiszteri tanácsülése előtt Luxemburgban arról beszélt, hogy országának világos üzenetet kell küldenie Európa Oroszországgal kapcsolatos álláspontjáról, és kijelentette, hogy
Putyinnak csak a hágai bíróságon van helye, nem pedig európai fővárosokban.
Az ICC háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi elfogatóparancsára hivatkozva Budrys képtelenségnek nevezte, hogy Putyin átrepülje az európai légteret, és hangsúlyozta, hogy a háborús bűnösöknek nincs útjuk Európán keresztül semmilyen eseményre.
llyen engedményre még nem volt példa, mióta kitört az orosz-ukrán háború.
Fotó: AFP