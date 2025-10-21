Ft
Budapesti békecsúcs Litvánia Vlagyimir Putyin

Világos üzenet érkezett az európai álláspontról: Putyinnak itt nincs helye!

2025. október 21. 12:40

Fokozódik a háborús pszichózis a kontinensen.

2025. október 21. 12:40
null

Miközben Magyarország mindent megtesz a béke előmozdítása érdekében és közeledünk a budapesti békecsúcshoz, úgy fokozódik az európai háborús pszichózis – a litván külügyminiszter egészen odáig ment, hogy kijelentette, nem akar béketárgyalást, Vlagyimir Putyint maximum háborús bűneinek hágai tárgyalására engedné be az EU légterébe – írta az Anadolu Agency török hírportál.

Litvánia hétfőn elutasította az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin esetleges budapesti találkozóját, hangsúlyozva, hogy „nincs helye Európában a háborús bűnösöknek.”

Kestutis Budrys külügyminiszter az EU külügyminiszteri tanácsülése előtt Luxemburgban arról beszélt, hogy országának világos üzenetet kell küldenie Európa Oroszországgal kapcsolatos álláspontjáról, és kijelentette, hogy

Putyinnak csak a hágai bíróságon van helye, nem pedig európai fővárosokban.

Az ICC háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi elfogatóparancsára hivatkozva Budrys képtelenségnek nevezte, hogy Putyin átrepülje az európai légteret, és hangsúlyozta, hogy a háborús bűnösöknek nincs útjuk Európán keresztül semmilyen eseményre.

Fotó: AFP

