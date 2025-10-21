Világos üzenet érkezett az európai álláspontról: Putyinnak itt nincs helye!

Miközben Magyarország mindent megtesz a béke előmozdítása érdekében és közeledünk a budapesti békecsúcshoz, úgy fokozódik az európai háborús pszichózis – a litván külügyminiszter egészen odáig ment, hogy kijelentette, nem akar béketárgyalást, Vlagyimir Putyint maximum háborús bűneinek hágai tárgyalására engedné be az EU légterébe – írta az Anadolu Agency török hírportál.

Litvánia hétfőn elutasította az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin esetleges budapesti találkozóját, hangsúlyozva, hogy „nincs helye Európában a háborús bűnösöknek.”