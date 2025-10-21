„Kedves uraim, kapjátok be!” – parlamenti felszólalása közben omlott össze a Momentum politikusa (VIDEÓ)

Hidvéghi Balázs: A magyaroknak joguk van elmondani, mit gondolnak a brüsszeli bábok adóemelési terveiről
A politikus szerint a Tisza Párt titokban tervezett adóemelései a magyar családokat és a vállalkozásokat földhöz vágnák.
Továbbra is gőzerővel épül az ellenzék „szeretetországa”.
„A kereken nulla százalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében, majd egy videót tett közzé, amelyben az egykoron Jobbikban, jelenleg a Momentumban politizáló Stummer János a következőket mondja parlamenti felszólalásában:
Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”
A videót alább tekinthetik meg:
