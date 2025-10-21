Ft
10. 21.
kedd
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hidvéghi Balázs Momentum Stummer János

„Kedves uraim, kapjátok be!” – parlamenti felszólalása közben omlott össze a Momentum politikusa (VIDEÓ)

2025. október 21. 11:39

Továbbra is gőzerővel épül az ellenzék „szeretetországa”.

2025. október 21. 11:39
null

„A kereken nulla százalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében, majd egy videót tett közzé, amelyben az egykoron Jobbikban, jelenleg a Momentumban politizáló Stummer János a következőket mondja parlamenti felszólalásában:

Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Sulammit
2025. október 21. 12:58
A kedves urak azt üzenik neked, hogy kapja be neked a gépszíj.
ThunderDan
2025. október 21. 12:57
Államférfiak, na.
lyon-v-2
2025. október 21. 12:54
Kapja be a sajátját a köcsög.
És Én
2025. október 21. 12:53
Tökös momentumos hülyegyerek jól belekéne verni a hülye fejedbe idióta.
