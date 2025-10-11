Meghúzta a váratlant Orbán: öt pontban foglalták össze, miért kellett így döntenie

Történelmi akciót indított Orbán Viktor: Magyarország jövője forog most kockán – (VIDEÓ)
A tét, hogy kimaradjunk a háborúból.
Teljesen elszabadult Von der Leyen, még több pénzt akar adni Ukrajnának.
Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.
A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet.
Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben „Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia”.
Deák Dániel Facebook-oldalán így kommentálta a szombati eseményeket: Orbán Viktor nagy meglepetésre egy piacon indította el a Fidesz aláírásgyűjtő akcióját Brüsszel háborús tervei ellen. De mégis miért van erre szükség? Öt pontban a lényeg!
„1. Amerika kiszáll a háborúból: Donald Trump hivatalba lépése óta világos, hogy Amerika nem akar több adófizetői pénzt ölni ebbe a háborúba; az amerikai elnök a háború lezárására törekszik. Trump megmondta Európának, ha folytatni akarják a háborút, fizessenek ők a fegyverekért, ami amerikai szempontból érthető, hiszen az ő fegyvergyártóik járnak jól.
2. Az EU veztői saját háborújuknak tekintik: Az elmúlt hetekben már úgy fogalmaznak a brüsszeli vezetők és egyes háborúpárti európai politikusok, hogy az ukrajnai háború a mi háborúnk.
Egyre inkább abba az irányba akarják tolni az európai közvéleményt, hogy a saját háborújukként tekintsenek az ukrajnai konfliktusra.
3. Ursula von der Leyen még több pénzt akar Ukrajnának adni: Ursula von der Leyen bejelentette, hogy növelni akarja a tagállamok befizetését a közös uniós költségvetésbe; ennek a pénznek pedig a negyede menne Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy minden európainak több pénzt kellene befizetnie, ennek a pénznek a jelentős részét pedig a háború folytatására szánnák.
4. Ukrajna és Brüsszel megvette a hazai ellenzéket: A Tisza és a többi balliberális párt is teljes mellszélességgel beállt a brüsszeli és az ukrán álláspont mögé; a Tiszának még a mobilalkalmazását is az ukránok csinálják. Világos a céljuk: egy olyan kormányt akarnak Magyarországon hatalomra segíteni, amelyik támogatja például az ukrán EU-tagságot és a háborút.
5. Orbán Viktor aláírásgyűjtéssel mutatna erőt: A fentiek fényében a miniszterelnök azért kezdeményezett aláírásgyűjtést, hogy
ezzel a politikai akcióval mutasson erőt a brüsszeli és az ukrán törekvésekkel szemben,
és a következő uniós csúcson már fel tudja mutatni, hogy a magyarok nem értenek egyet a háborús tervekkel” – fogalmazott a politológus.
Ezt is ajánljuk a témában
A tét, hogy kimaradjunk a háborúból.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól” – mondta Szergej Lavrov.
Egyértelmű célt fogalmazott meg az ukrán hadsereg.
A beszámoló szerint Herszonban rendszeresek a civil lakosság elleni dróntámadások.