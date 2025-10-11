Meghúzta a váratlant Orbán: öt pontban foglalták össze, miért kellett így döntenie

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet.

Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben „Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia”.

Deák Dániel Facebook-oldalán így kommentálta a szombati eseményeket: Orbán Viktor nagy meglepetésre egy piacon indította el a Fidesz aláírásgyűjtő akcióját Brüsszel háborús tervei ellen. De mégis miért van erre szükség? Öt pontban a lényeg!

„1. Amerika kiszáll a háborúból: Donald Trump hivatalba lépése óta világos, hogy Amerika nem akar több adófizetői pénzt ölni ebbe a háborúba; az amerikai elnök a háború lezárására törekszik. Trump megmondta Európának, ha folytatni akarják a háborút, fizessenek ők a fegyverekért, ami amerikai szempontból érthető, hiszen az ő fegyvergyártóik járnak jól.