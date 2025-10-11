Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Fidesz Orbán Viktor Európai Unió

Meghúzta a váratlant Orbán: öt pontban foglalták össze, miért kellett így döntenie

2025. október 11. 17:14

Teljesen elszabadult Von der Leyen, még több pénzt akar adni Ukrajnának.

2025. október 11. 17:14
null

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet.

Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben „Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia”.

Deák Dániel Facebook-oldalán így kommentálta a szombati eseményeket: Orbán Viktor nagy meglepetésre egy piacon indította el a Fidesz aláírásgyűjtő akcióját Brüsszel háborús tervei ellen. De mégis miért van erre szükség? Öt pontban a lényeg!

„1. Amerika kiszáll a háborúból: Donald Trump hivatalba lépése óta világos, hogy Amerika nem akar több adófizetői pénzt ölni ebbe a háborúba; az amerikai elnök a háború lezárására törekszik. Trump megmondta Európának, ha folytatni akarják a háborút, fizessenek ők a fegyverekért, ami amerikai szempontból érthető, hiszen az ő fegyvergyártóik járnak jól.

2. Az EU veztői saját háborújuknak tekintik: Az elmúlt hetekben már úgy fogalmaznak a brüsszeli vezetők és egyes háborúpárti európai politikusok, hogy az ukrajnai háború a mi háborúnk.

Egyre inkább abba az irányba akarják tolni az európai közvéleményt, hogy a saját háborújukként tekintsenek az ukrajnai konfliktusra.

3. Ursula von der Leyen még több pénzt akar Ukrajnának adni: Ursula von der Leyen bejelentette, hogy növelni akarja a tagállamok befizetését a közös uniós költségvetésbe; ennek a pénznek pedig a negyede menne Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy minden európainak több pénzt kellene befizetnie, ennek a pénznek a jelentős részét pedig a háború folytatására szánnák.

4. Ukrajna és Brüsszel megvette a hazai ellenzéket: A Tisza és a többi balliberális párt is teljes mellszélességgel beállt a brüsszeli és az ukrán álláspont mögé; a Tiszának még a mobilalkalmazását is az ukránok csinálják. Világos a céljuk: egy olyan kormányt akarnak Magyarországon hatalomra segíteni, amelyik támogatja például az ukrán EU-tagságot és a háborút.

5. Orbán Viktor aláírásgyűjtéssel mutatna erőt: A fentiek fényében a miniszterelnök azért kezdeményezett aláírásgyűjtést, hogy

ezzel a politikai akcióval mutasson erőt a brüsszeli és az ukrán törekvésekkel szemben,

és a következő uniós csúcson már fel tudja mutatni, hogy a magyarok nem értenek egyet a háborús tervekkel – fogalmazott a politológus.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. október 11. 18:45
A háborúellenességet, a FIDESZ-t mindenképpen támogatni kell, a következők miatt is...: Az első és második világháborút nem a magyarok akarták, de mindkettő különösen kártékony volt hazánkra, vesztesen jöttünk ki belőle, de mindezen felül a mohácsi vész óta 500 éve Magyarország egyetlen háborút sem nyert meg, csak legfeljebb jelentéktelen csatácskákat. Tehát Magyarországnak lényeges a háborúból való kimaradás, és külön szerencse hogy jelenleg van a politikában egy FIDESZ aki békét akar. Ez létkérdés mindenkinek, hogy kimaradjunk a háborúból. A jelenlegi ukrán háborút azok az antant országok támogatják, akik annak idején trianoni békediktátummal tönkretették Magyarországot, például Anglia és Franciaország.
Válasz erre
0
0
kistv
2025. október 11. 18:36
ezzel a politikai akcióval mutasson erőt a brüsszeli és az ukrán törekvésekkel szemben. Látva a patrióta EB buktató akciót a héten, nem nagyon ijedtek meg Orbán konzultációitól.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. október 11. 18:34
Tiszáék már nyakig az ukránok háborújában vannak. Mobilostól Poloskástól és Romoluszostól...DDDD
Válasz erre
4
0
Arisztokrata
2025. október 11. 18:32
OV egyedül volt, amikor Trump mellett kellett kiállni. Mindenki más reszelte Trumpot, sőt, szidalmazták. S mégis OV-nek lett igaza! Most is egyedül van a békepártisággal. S mégis neki lesz igaza!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!