10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Márki-Zay Péter Vatikán audiencia pápa Orbán Viktor

Márki-Zay Péter aljassága határtalan, kikészült Orbán vatikáni látogatásától

2025. október 29. 05:49

Márki-Zay Péter a 2022-es kampányban kijelentette, hogy fegyvereket és akár katonákat is küldene Ukrajnába.

2025. október 29. 05:49
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A gyűlölet karmestere, a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán eresztette ki a benne rejlő gyűlölet-mérget:

»Lehet, hogy az Orbánék kérésére létrejövő mai audiencia, egy jól sikerült vatikáni vizit és néhány szelfi ideiglenesen javít Orbán és Semjén megítélésén – főleg a saját táborukban –, de a rendszer bukását ez nem fogja megakadályozni. Szerintem Leó pápa is pontosan tudja, hogy valójában kikkel fog ma kezet.«

Márki-Zay Péter, aki a 2022-es kampányban kijelentette, hogy fegyvereket és akár katonákat is küldeni Ukrajnába, most teljesen kikészült. Mivel most Magyar Péterben látja a háború támogatásának a lehetőségét, a mostani találkozó miatt pánikba esett. Ez a helyzet pedig ismét bebizonyította, hogy az aljassága határtalan és mindenre képes azért, hogy folytatódjon a háború.”

Nyitókép: Youtube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Voloka
2025. október 29. 07:32
Az ilyenre mondta anno nagymamám." Bolond vagy te gyerek, akárki csinált is! "
hernadvolgyi-2
2025. október 29. 07:32
"Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Ferenc pápa temetésére utazott Rómába, . Nem kapott meghívót a temetés exkluzív részére, mégis azt a látszatot keltette, mintha a méltóságok között lett volna." Mindenki a méltó helyére kerül MakiZaki.
gullwing
2025. október 29. 07:29
Szar alak szak szart tud magából felböfögni....
csente-2
2025. október 29. 07:22
Ki ez az "mzp"? Ismeri valaki?
