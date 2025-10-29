„A gyűlölet karmestere, a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán eresztette ki a benne rejlő gyűlölet-mérget:

»Lehet, hogy az Orbánék kérésére létrejövő mai audiencia, egy jól sikerült vatikáni vizit és néhány szelfi ideiglenesen javít Orbán és Semjén megítélésén – főleg a saját táborukban –, de a rendszer bukását ez nem fogja megakadályozni. Szerintem Leó pápa is pontosan tudja, hogy valójában kikkel fog ma kezet.«

Márki-Zay Péter, aki a 2022-es kampányban kijelentette, hogy fegyvereket és akár katonákat is küldeni Ukrajnába, most teljesen kikészült. Mivel most Magyar Péterben látja a háború támogatásának a lehetőségét, a mostani találkozó miatt pánikba esett. Ez a helyzet pedig ismét bebizonyította, hogy az aljassága határtalan és mindenre képes azért, hogy folytatódjon a háború.”