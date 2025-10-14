Máris itt a nap vicce: felelősségteljes kormányzást ígér az eddig minden ígéretét megszegő Magyar Péter

Összegyűjtöttük: itt van Magyar Péter hét legnagyobb hazugsága
A Tisza Párt elnöke interjút adott Brüsszel magyarországi szócsövének, ígéretekből, fenyegetésekből nem volt hiány, de még egy beismerés is elhangzott.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn interjút adott a Szabad Európa Rádiónak, amelyben pártját a Fidesz-kormány „felelősségteljes alternatívájaként” mutatta be, és programot ígért. Érdemes megvizsgálni, hogy a Tisza Párt eddigi működése mennyiben támasztja alá ezeket a kijelentéseket.
Magyar Péter politikai pályafutása során több olyan állítást tett, amelyek később ellentmondásba kerültek tetteivel. Például, amikor az ellenzéki térfélen megjelent, azt hangsúlyozta, hogy nem politikusként, hanem a civil társadalom képviselőjeként kíván fellépni. Ehhez képest rövid időn belül pártot alapított, országos kampányt indított, és ma már a legnagyobb ellenzéki párt vezetője.
Washington helyett már Brüsszel pénzeli a Szabad Európát
Az Európai Unió májusban jóváhagyta egy 5,5 millió eurós sürgősségi támogatás folyósítását a Szabad Európa Rádió számára. A médium azóta van pénzügyi válságban, hogy Trump úgy döntött, hogy megszünteti a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) és az Amerika Hangja (VOA) szövetségi finanszírozását. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője bejelentette, hogy Brüsszel egy sürgősségi, 5,5 millió eurós támogatással lép közbe. „Ez a támogatás nemcsak az újságírásról szól, ez magáról a demokráciáról szól” – mondta Kallas, aki elismerte, az EU nem tudja teljes mértékben pótolni a szervezet globális finanszírozási hiányát, de hozzátette, hogy az unió segíthet az RFE/RL-nek abban, hogy „azokban az országokban működjön, amelyek a szomszédságunkban vannak, és amelyek nagyon függenek a kívülről érkező hírektől.”
Hasonló ellentmondás figyelhető meg európai parlamenti szerepvállalásával kapcsolatban. Korábban többször kijelentette, hogy nem kíván szerepet vállalni az európai politikában, és nem indul az Európai Parlament (EP) választásain. Később mégis az EP-választások mellett döntött, és mandátumát is felvette. E döntésben valószínűleg szerepet játszhatott az uniós képviselőséggel járó mentelmi jog, különösen annak fényében, hogy időközben
telefonlopással és bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vizsgálatok indultak ellene.
Bár Magyar korábban azt ígérte, hogy lemond mentelmi jogáról, ezt eddig nem tette meg, és az Európai Néppárt (EPP) frakciójának védelmét élvezve politizál. De arra is emlékezhetünk, hogy azt állította, előrehozott választások lesznek idén tavasszal Magyarországon. Többször megígérte már, hogy bemutatja pártjának 106 egyéni jelöltjét, ezt azonban még mindig nem tette meg.
A Tisza Párt stratégiája is kérdéseket vet fel. A párt egyes tisztségviselői azt javasolták, hogy a választási programot ne részletezzék, ne beszéljenek arról, „mire készülnek”, mert az csökkenthetné a választási esélyeiket.
A párt támogatói között lévő szakértők pedig arra figyelmeztettek, hogy a konkrét terveket nem szabad „nevükön nevezni”, mivel az ronthatja a választási kilátásokat.
A Tisza Párt kommunikációja szintén kettős képet mutat. Itthon gyakran EU-kritikus, a nemzeti érdekeket hangsúlyozó pártnak pozicionálja magát, miközben az EP-ben képviselői rendszerint az EPP irányvonalát követik olyan kérdésekben, mint Ukrajna támogatása, a migráció, a genderkérdések vagy a magyar gazdák érdekeinek elárulása. Különösen emlékezetes, amikor a Tisza Párt EP-képviselői ukrán nemzeti színű pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben.
Magyar Péter felelősségvállalásával kapcsolatban is felmerültek kritikák.
Egy ismert esetben az ő neve szerepelt előterjesztőként egy Ukrajna katonai támogatását sürgető uniós javaslatban,
ekkor a Fideszt vádolta azzal, hogy „odahamisították” az aláírását, ami az EP szabályai szerint nem lehetséges.
A pártot érintő legutóbbi botrány a Tisza Párt applikációjához kapcsolódik, amelyet állítólag egy ukrán cég fejlesztett. Az alkalmazás használata során több ezer szimpatizáns személyes adata került nyilvánosságra. A pártvezetés ehelyett összeesküvés-elméleteket fogalmazott meg, és fideszes ügynököket vádolt az adatszivárgás miatt.
További érdekes kijelentése volt Magyarnak az, amikor arról beszélt, hogy ő „nem fog válaszolni” a kampányban őt érő támadásokra. Ez éppen annak fényében különös, hogy a politikus mostanában leginkább arról ismert, hogy szinte szünet nélkül kommenteket és Facebook-posztokat ír, a neki éppen nem tetsző újságcikkekről.
Magyar a neki nem tetsző médiumokat is újból megfenyegette és azt ígérte, hogy „majd kihúzzák a konnektorból” a „propaganda” támogatását.
Magyar arról beszélt, hogy szerinte a kampányban fontos szerepet fognak játszani a hamisított AI-videók, de mindenkit „megnyugtatott”, hogy ők csak „viccre” fogják használni. Tehát annak ellenére, hogy éppen ő vádolja a Fideszt hamisítással minden olyan alkalommal, amikor számára kellemetlen tények kerülnek nyilvánosságra, most beismerte, hogy éppen a Tisza Párt fogja ezt a módszert alkalmazni.
