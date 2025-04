Összegyűjtöttük: itt van Magyar Péter hét legnagyobb hazugsága

„Nem leszek politikus”

Olvasóink is emlékezhetnek rá, hogy Magyar Péter korai megszólalásaiban még azt hangsúlyozta, hogy ő nem politikusként kíván fellépni, hanem a civil társadalom hangjaként.

Ehhez képest hamar pártszervezésbe kezdett, országos kampányt indított és nyíltan választási szerepvállalásra készül.

2024. március 15-én jelentette be pártalapítási szándékát, állítása szerint „politikai alternatívát kínálva a szerinte mesterségesen megosztott társadalomnak, mindazoknak, akik a parlamenti ellenzékből és a kormánypártokból is kiábrándultak”. Magyar átvette a korábban ismeretlen TISZA Pártot, és elindult a 2024-es európai parlamenti választáson is, ahol mandátumot szerzett.

Mindezzel lényegében egy klasszikus politikai pályára lépett, amit korábban elutasított.

Ez ellentmondásos hozzáállás azt sugallja, hogy a kezdeti nyilatkozatok inkább taktikai megfontolásból születhettek.

„Nem megyek Brüsszelbe”

Magyar azt is több alkalommal kijelentette, hogy nem kíván szerepet vállalni az európai politikában, így az Európai Parlamentben sem. Ezzel szemben később mégis az EP-választásokon való indulás mellett döntött. A döntést sokan stratégiai visszalépésként értelmezték, hiszen az EP-lista lehetőséget ad a belpolitikai konfliktusok elkerülésére és mentelmi jog megszerzésére is.

Nem mellesleg pedig magas fizetéssel jár, ami a pénz szűkében lévő Magyarnak nem jött rosszul politikai karrierje indulásakor. Emlékezetes ennek kapcsán, hogy Magyar korábban úgy fogalmazott: az EP-képviselőség a világ „legnagyobb kamuállása” havi 20 ezer euróért.