Ezek voltak eddig Magyar Péter legnagyobb koholmányai (VIDEÓK)

Kollár Kinga tiszás EP-képviselő a beszélgetés során közbe vetette, hogy ki kell javítania Magyart, mivel Deutschh az említett időpontban reggel 8.30-kor ott volt a CONT ülésén és fel is szólalt. A Tisza-vezér ezt úgy kommentálta, hogy „a jó szívünk fog minket a sírba vinni”.

Az idézett beszélgetést itt tekintheti meg:

5. A Szent Imre-kórházról sem mondott igazat

Bayer Zsolt mutatott rá egy véleménycikkében a nyár folyamán arra, hogy bár Magyar Péter azt állította, szakdolgozóhiány miatt szünetelt a betegfelvétel a Szent Imre-kórházban, „ezzel szemben a valóság és az igazság a következő: aznap (és az előző napokon) olyan erős hőhullám volt, hogy különböző szívbetegekkel egyszerűen megtelt a belgyógyászat, így és ezért másnap reggelig szünetelt a betegfelvétel.

„Ám a mentők minden egyes beteget átszállítottak vagy a Dél-pesti Centrumkórházba, vagy valamelyik másik ügyeletes kórházba,

tehát egyetlenegy beteg sem maradt ellátatlanul”

– ismertette a publicista.

6. Így hergelt az árvízi védekezés során

Magyar Péter számos kritikát fogalmazott meg Facebook-bejegyzéseiben az árvízvédelemről is, ezen állításokat vizsgálták meg a Patrióta YouTube-csatornán. Bár a liberális politikus azt hangoztatta, hogy egy ilyen helyzetben nincs helye politikai vitának, teljes összefogásra van szükség, a Patrióta videójának elkészültéig Magyar Péter 15 bejegyzést készített az árvízről, ennek harmada pedig támadó jellegű volt.

Többek között hiányolta a katonákat a gátakról. Azt állította, kizárólag csak civileket látni a terepen. Sőt, azt is mondta, hogy aki figyel, az most először láthat fideszes politikust fizikai munkát végezni. Azonban ez koránt sem igaz, hiszen Orbán Viktor posztolt először az árvízhelyzettel kapcsolatban, ő ment ki először a folyóhoz (emlékezetes: a kormányfő már a 2001-es tiszai árvíz idején is a gátakon volt, ahol akkoriban Áder János, korábbi államfő is kivette részét a gátakon zajló munkálatokból).