Magyar Péter alkalmatlan a kormányzásra – Gulyás Gergely volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

Lehet, hogy már Magyar Péter külföldi támogatói is megbánták a választásukat, „de ha most még nem, akkor majd jövő tavasztal bánni fogják” – fogalmazott a Mandiner győri rendezvényén, a Multicsarnokban Gulyás Gergely. A miniszter Kereki Gergő – a Mandiner főszerkesztője – kérdéseire válaszolva kifejtette azt is: a „vágyvezérelt” közvéleménykutatások ma is az ellenzék politikai eszköztárába tartoznak.

„A választás természetesen nem lefutott” – tette hozzá.

Kitért arra is: a Tisza Párt csak a Facebook-bejegyzések szintjén „erős”, és amikor valós, megoldandó problémákról kell beszélni, akkor „egyszerűen nem csak lemarad, hanem versenyképtelen”.

Varga Judit elköteleződése és véleménye sziklaszilárd”

– ezzel reagált az egykori igazságügyi miniszter politikai visszatérésével kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely, kiemelve: a „fogadókészség” az irányban óriási.