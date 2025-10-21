Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner Gulyás Gergely Kereki Gergő

Magyar Péter alkalmatlan a kormányzásra – Gulyás Gergely volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

2025. október 21. 07:04

Az ellenzék újra és újra miniszterelnök-jelölteket keres – és megint találtak egy bolondot, egy elmebeteget – jelentette ki a Mandiner Klubesten, Győrben Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter – Kereki Gergő Mandiner-főszerkesztő kérdéseire válaszolva – kitért az ellenzék „vágyvezérelt” közvélemény-kutatásaira is.

2025. október 21. 07:04
null
Mandiner
Mandiner

Lehet, hogy már Magyar Péter külföldi támogatói is megbánták a választásukat, „de ha most még nem, akkor majd jövő tavasztal bánni fogják” – fogalmazott a Mandiner győri rendezvényén, a Multicsarnokban Gulyás Gergely. A miniszter Kereki Gergő – a Mandiner főszerkesztője – kérdéseire válaszolva kifejtette azt is: a „vágyvezérelt” közvéleménykutatások ma is az ellenzék politikai eszköztárába tartoznak. 

„A választás természetesen nem lefutott” – tette hozzá.

Kitért arra is: a Tisza Párt csak a Facebook-bejegyzések szintjén „erős”, és amikor valós, megoldandó problémákról kell beszélni, akkor „egyszerűen nem csak lemarad, hanem versenyképtelen”.

Varga Judit elköteleződése és véleménye sziklaszilárd”

– ezzel reagált az egykori igazságügyi miniszter politikai visszatérésével kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely, kiemelve: a „fogadókészség” az irányban óriási.

A Szőlői utcai rágalomhadjáratról szólva Gulyás Gergely elmondta: az ügy tanulsága az, 

„hogy már semmilyen morális gát nincsen a politikában”, és ennek hátterében jórészt a Tisza Párt környezetében szerveződő „szűk gyűlöletközösség” áll.

A Mandiner Klubestjén szóba kerültek a hamis ellenzéki narratívák, az elvitathatatlan kormányzati eredmények, a háború kérdése és a Békemenet is.

A teljes beszélgetés a Mandiner csatornáján és az alábbiakban érhető el:

Fotó: Mandiner

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. október 21. 08:43
Z. "gyozoporgorugasa 2025. október 21. 07:47 A Szőlői utcai rágalomhadjáratról szólva Gulyás Gergely elmondta: az ügy tanulsága az, semjént ne engedjük gyerekek közelébe." Na mié ne?Ne má .✌✌👌" Válasz erre 👆 Ízisz gyozoporgorugasa 2025. október 21. 08:40 Z. Miről hazudsz???, te takony!!!🤮 Ez👇 az eredeti szöveg te hányadék!!! 🤮 "Gulyás Gergely a Szőlő utcai álhírbotrányról: ez egy külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormánnyal, illetve a kormány két tagjával szemben. Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet."
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 21. 08:14
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter gonosz,geciember!
Válasz erre
0
0
reakcio1969
•••
2025. október 21. 08:12 Szerkesztve
A fidesz szerint van aki OV-n kívül alkalmas? Ez egy természetes reakció! Minden politikus ezt bizonygatja az ellenfeléről pro és kontra. Nincs új a nap alatt. Aki ennél többet akar bele látni az a propaganda hatása alá került. Persze egy olyan ember esetén aki nem kormányzott még könnyű bármilynnek lefesteni, hiszen semmi referencia. Ugyanezt csinálták a kommunisták is a rendszerváltozáskor. Jön a csőd ha ezek (érsd. MDF, SZDSZ, FIDESZ) kerülnek hatalomra hiszen ezeknek semmi tapasztalatuk stb. Ez mindig így van, de ha kicsit utána gondolunk a politikai kommunikáció természetébe, ezen nem csodálkozunk. Persze mindig vannak alkalmasabb meg kevésbé alkalmasak, de megette a fene ha olyan rendszerben élünk ami egy emberen múlik. Pont ezt az egy emberes hirearchiát kell felszámolni. Ezt mondják most úgy, hogy rendszreváltás. Ha nem esett volna le. Ha nem egy emberhez köthető minden, akkor akár a "kevésbé alkalmas" is tud jól kormányozni.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. október 21. 08:10
re. pontius Miért kéne egy mentálisan deformált, orvosilag is detektált, beteg fazon lejáratásával törődnie. Elég a puszta megjelenése, hogy tárgyilagosan gondolkodni képes ember átlássa a siralmas helyzetét. Mindenre alkalmatlan. Ez lenne a lejáratás? Hiszen a katasztrofális átvonulása az országon, dedós betegesen hazug, uszító, monoton kántálása önmagát képes lejáratni, alkalmatlanná tenni,.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!