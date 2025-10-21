Magyar Péter alkalmatlan a kormányzásra – Gulyás Gergely volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

Ez Gulyás Gergely kedvenc filmje: lapunk könnyed kérdéseket tett fel a miniszternek (VIDEÓ)
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte a Kormányinfó legemlékezetesebb pillanatát is.
Az ellenzék újra és újra miniszterelnök-jelölteket keres – és megint találtak egy bolondot, egy elmebeteget – jelentette ki a Mandiner Klubesten, Győrben Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter – Kereki Gergő Mandiner-főszerkesztő kérdéseire válaszolva – kitért az ellenzék „vágyvezérelt” közvélemény-kutatásaira is.
Lehet, hogy már Magyar Péter külföldi támogatói is megbánták a választásukat, „de ha most még nem, akkor majd jövő tavasztal bánni fogják” – fogalmazott a Mandiner győri rendezvényén, a Multicsarnokban Gulyás Gergely. A miniszter Kereki Gergő – a Mandiner főszerkesztője – kérdéseire válaszolva kifejtette azt is: a „vágyvezérelt” közvéleménykutatások ma is az ellenzék politikai eszköztárába tartoznak.
„A választás természetesen nem lefutott” – tette hozzá.
Kitért arra is: a Tisza Párt csak a Facebook-bejegyzések szintjén „erős”, és amikor valós, megoldandó problémákról kell beszélni, akkor „egyszerűen nem csak lemarad, hanem versenyképtelen”.
Varga Judit elköteleződése és véleménye sziklaszilárd”
– ezzel reagált az egykori igazságügyi miniszter politikai visszatérésével kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely, kiemelve: a „fogadókészség” az irányban óriási.
A Szőlői utcai rágalomhadjáratról szólva Gulyás Gergely elmondta: az ügy tanulsága az,
„hogy már semmilyen morális gát nincsen a politikában”, és ennek hátterében jórészt a Tisza Párt környezetében szerveződő „szűk gyűlöletközösség” áll.
A Mandiner Klubestjén szóba kerültek a hamis ellenzéki narratívák, az elvitathatatlan kormányzati eredmények, a háború kérdése és a Békemenet is.
A teljes beszélgetés a Mandiner csatornáján és az alábbiakban érhető el:
Fotó: Mandiner