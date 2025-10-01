A dal nagyon sikeres lett, Wellor Magyar Péter tyúkszemére lépett, a legfájóbb pontján találta telibe. A Tisza Párt elnöke jól láthatóan összezavarodik, ha a volt felesége feltűnik a színen. Ezért a netzenész a szokásostól eltérően, ezúttal nem a libsik orra alá tör borsot az új dalával, hanem Varga Judithoz szól, és arra kéri az új számában, hogy térjen vissza a közéletbe, vállaljon szerepet.

De a népszerű netzenészen kívül is nagyon sokan várják vissza a politikába Varga Juditot.

A Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt arról, hogy Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.