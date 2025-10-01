Ft
10. 01.
szerda
Wellor slágergyanús Magyar Péter Varga Judit

Varga Judit nagyon konkrét felkérést kapott, Magyar Péter ellen hívták csatába

2025. október 01. 06:02

„Gyere vissza, Judit! A poloska már retteg, amíg népet butít, vedd vissza, mit elvett!”

2025. október 01. 06:02
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Wellor a Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) című korábbi dalával az igazi ínyencek ízlését is kielégítette. Magyar Péter kamudumáit így még senki nem dolgozta fel korábban. Azonban ez a dal a végére tartogatta az igazi csattanót, ahol nem kis iróniával Varga Judit tűnt fel, hegedült és az egész olyan érzést keltett, mintha maga a volt feleség húzná el Magyar Péter nótáját.

A dal nagyon sikeres lett, Wellor Magyar Péter tyúkszemére lépett, a legfájóbb pontján találta telibe. A Tisza Párt elnöke jól láthatóan összezavarodik, ha a volt felesége feltűnik a színen. Ezért a netzenész a szokásostól eltérően, ezúttal nem a libsik orra alá tör borsot az új dalával, hanem Varga Judithoz szól, és arra kéri az új számában, hogy térjen vissza a közéletbe, vállaljon szerepet.

De a népszerű netzenészen kívül is nagyon sokan várják vissza a politikába Varga Juditot.

A Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt arról, hogy Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.  

Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt – mondta a frakcióvezető.

Mindenesetre Wellor az új, slágergyanús Gyere vissza, Judit! (DPK remix) című számával konkrét felkérést küldött Varga Juditnak, hogy térjen vissza a politika világába, mert lenne dolga bőven.”

Nyitókép: Lakatos Péter/MTI

 

pemahe
2025. október 01. 06:33 Szerkesztve
Remek ötlet...visszatolni az arcunkba ezt a némbert leszarjankó mellé. Vargánya még unszimpi és antinő is.... Fideszék maguk teszik érthetővé a pénz számolva jó mondást... (vágják csak maguk alatt a fát...)
