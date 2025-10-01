Magyar Péter már ott tart, hogy Orbán Viktorék bedobták a törölközőt
A Tisza vezére üzent az orosz nagykövetnek is.
„Gyere vissza, Judit! A poloska már retteg, amíg népet butít, vedd vissza, mit elvett!”
„Wellor a Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) című korábbi dalával az igazi ínyencek ízlését is kielégítette. Magyar Péter kamudumáit így még senki nem dolgozta fel korábban. Azonban ez a dal a végére tartogatta az igazi csattanót, ahol nem kis iróniával Varga Judit tűnt fel, hegedült és az egész olyan érzést keltett, mintha maga a volt feleség húzná el Magyar Péter nótáját.
A dal nagyon sikeres lett, Wellor Magyar Péter tyúkszemére lépett, a legfájóbb pontján találta telibe. A Tisza Párt elnöke jól láthatóan összezavarodik, ha a volt felesége feltűnik a színen. Ezért a netzenész a szokásostól eltérően, ezúttal nem a libsik orra alá tör borsot az új dalával, hanem Varga Judithoz szól, és arra kéri az új számában, hogy térjen vissza a közéletbe, vállaljon szerepet.
De a népszerű netzenészen kívül is nagyon sokan várják vissza a politikába Varga Juditot.
A Magyar Nemzet a közelmúltban beszámolt arról, hogy Kocsis Máté egy sejtelmes videóban elárulta, szerinte visszatér-e a politikába Varga Judit egykori igazságügyi miniszter.
Én nagyon remélem. Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt – mondta a frakcióvezető.
Mindenesetre Wellor az új, slágergyanús Gyere vissza, Judit! (DPK remix) című számával konkrét felkérést küldött Varga Juditnak, hogy térjen vissza a politika világába, mert lenne dolga bőven.”
