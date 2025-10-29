Mandiner Díj 2025: vajon ki lesz az év influenszere?

Ft
10. 29.
szerda
2025. október 29. 15:56

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év influenszere, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetett.

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év influenszere díj jelöltjei:

  • Lentulai Krisztián: digitális tartalomkészítő
  • Gianni Annoni: műsorvezető, étteremtulajdonos
  • Gulyás Virág: előadó, a nemzetközi zsidó ügyek szakértője, társadalmi aktivista 
  • Bohár Dániel: riporter, újságíró  
  • Kapás Boglárka: olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok, rövid pályás Európa-bajnok úszó
  • Szűcs Gábor: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja, a Megafon és a Patrióta véleményvezére, az Alapjogokért Központ elemzője.
  • Pityinger László (Dopeman): rapper, digitális tartalomkészítő
  • Halmi Bence: TikTok tréner, social media szakértő, cégépítő stratéga
  • Trunk Tamás: blogger, vlogger, digitális tartalomkészítő
  • Filep Dávid: digitális tartalomkészítő

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

 

