Magyar Péter kutatója a Tisza-appról: És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója volt a Topik című műsor vendége, ahol többek között a Tisza-applikáció, illetve az akörül kialakult adatszivárgási botrány is szóba került.

A Tisza Világ applikáció kapcsán Róna közölte:

és hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?”

Véleménye szerint ugyanis ez „nem azt jelenti, hogy rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak, ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”.

Ezután a 21 Kutatóközpont igazgatója látványos értetlenkedésbe kezdett, miszerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve.