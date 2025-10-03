Lázár János bekeményít: bármi áron eléri, hogy kémiai kasztrálással büntessék a pedofilokat (VIDEÓ)

Lázár János támogatja a kémiai kasztráció bevezetését a pedofil elkövetők büntetéseként. Ander Balázs, a Jobbik képviselője múlt héten ismét benyújtotta a Büntető Törvénykönyv szigorítását célzó javaslatát, amely a börtönbüntetés mellett kémiai kasztrációt is tartalmazna. A Jobbik már 2010-ben is próbálkozott hasonló javaslattal.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke egy vásárosnaményi lakossági fórumon kérdezte Lázár Jánost, aki kijelentette: ha miniszterként nem tudja saját javaslatát benyújtani, megszavazza a Jobbik kezdeményezését.

Lázár János a fórumon elmondta, hogy „halálbüntetés-párti”, és szerinte lenne helye a halálbüntetésnek, különösen a kiskorúak és más kiszolgáltatott áldozatok ellen elkövetett bűncselekmények esetében.

Igenis kellenek elrettentő szabályok”

– fogalmazott.