Jobbik Fidesz Lázár János halálbüntetés

Lázár János bekeményít: bármi áron eléri, hogy kémiai kasztrálással büntessék a pedofilokat (VIDEÓ)

2025. október 03. 08:53

Akár a Jobbik javaslatát is hajlandó támogatni a cél elérése érdekében.

2025. október 03. 08:53
null

Lázár János támogatja a kémiai kasztráció bevezetését a pedofil elkövetők büntetéseként. Ander Balázs, a Jobbik képviselője múlt héten ismét benyújtotta a Büntető Törvénykönyv szigorítását célzó javaslatát, amely a börtönbüntetés mellett kémiai kasztrációt is tartalmazna. A Jobbik már 2010-ben is próbálkozott hasonló javaslattal.

Adorján Béla, a Jobbik elnöke egy vásárosnaményi lakossági fórumon kérdezte Lázár Jánost, aki kijelentette: ha miniszterként nem tudja saját javaslatát benyújtani, megszavazza a Jobbik kezdeményezését.

Lázár János a fórumon elmondta, hogy „halálbüntetés-párti”, és szerinte lenne helye a halálbüntetésnek, különösen a kiskorúak és más kiszolgáltatott áldozatok ellen elkövetett bűncselekmények esetében.

Igenis kellenek elrettentő szabályok”

– fogalmazott.

Ugyanakkor Magyarország az Európai Unió tagjaként nem szabhat ki halálbüntetést, így a pedofil bűnelkövetőkkel szemben sem alkalmazható. Ezért a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés vagy a kémiai kasztráció marad lehetséges büntetésként. „Utóbbi talán még jobb is” – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével abban állapodtak meg, hogy ők is benyújtanak egy ilyen javaslatot. Azt is elmondta, hogy több lehetséges változat létezik, és ők a „leghatékonyabbat” szeretnék benyújtani. „Ez valóban jelentősen csökkenti az elkövetési arány lehetőségét” – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy a legszigorúbb büntetés pártján áll.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

