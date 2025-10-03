Lázár János bekeményít: bármi áron eléri, hogy kémiai kasztrálással büntessék a pedofilokat (VIDEÓ)

„Szégyen és gyalázat!” – Lázár János kiakadt Magyar Péter legújabb, hazánk elleni akcióján
Nem tűrte szó nélkül a miniszter, hogy a Tisza megvétózta a Magyarországnak járó EU-s támogatást.
Akár a Jobbik javaslatát is hajlandó támogatni a cél elérése érdekében.
Lázár János támogatja a kémiai kasztráció bevezetését a pedofil elkövetők büntetéseként. Ander Balázs, a Jobbik képviselője múlt héten ismét benyújtotta a Büntető Törvénykönyv szigorítását célzó javaslatát, amely a börtönbüntetés mellett kémiai kasztrációt is tartalmazna. A Jobbik már 2010-ben is próbálkozott hasonló javaslattal.
Adorján Béla, a Jobbik elnöke egy vásárosnaményi lakossági fórumon kérdezte Lázár Jánost, aki kijelentette: ha miniszterként nem tudja saját javaslatát benyújtani, megszavazza a Jobbik kezdeményezését.
Lázár János a fórumon elmondta, hogy „halálbüntetés-párti”, és szerinte lenne helye a halálbüntetésnek, különösen a kiskorúak és más kiszolgáltatott áldozatok ellen elkövetett bűncselekmények esetében.
Igenis kellenek elrettentő szabályok”
– fogalmazott.
Ugyanakkor Magyarország az Európai Unió tagjaként nem szabhat ki halálbüntetést, így a pedofil bűnelkövetőkkel szemben sem alkalmazható. Ezért a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés vagy a kémiai kasztráció marad lehetséges büntetésként. „Utóbbi talán még jobb is” – mondta a miniszter.
Hozzátette, hogy Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével abban állapodtak meg, hogy ők is benyújtanak egy ilyen javaslatot. Azt is elmondta, hogy több lehetséges változat létezik, és ők a „leghatékonyabbat” szeretnék benyújtani. „Ez valóban jelentősen csökkenti az elkövetési arány lehetőségét” – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy a legszigorúbb büntetés pártján áll.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala
