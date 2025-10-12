Adatszivárgási botrány Győrben: tiszásodna a baloldali városvezetés, kiszivárogtak az adataik a Tisza-appból

Pintér Bence szerint a Tisza-adóról azért nem kell beszélni, mert az „a kormánypropaganda slágertémája”, de a Tiszába tartó legközelebbi kollégái számára is kellemetlen lehet az ügy.