Elvesztette a fejét Magyar Péter: vasárnap is a Mandiner műsorával van elfoglalva
A Tisza Párt vezetője nem tudja letenni a Facebookot.
Titkon remélem, Dóri tetszik neki, mert aranyerem van.
„Kollegáim szóltak, hogy beakadtam Magic Mike-nak. Kirándulni vagyok, térerő alig, majd reagálok. Addig érezzetek át a szemérmességemet, hogy a dúvad fedezőmén rámgerjedt. Puszi.
Ui: Titkon remélem, Dóri tetszik neki, mert aranyerem van.”
Nyitókép forrása: Mandiner
