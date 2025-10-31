„A 14. havi nyugdíjról. Büdösek az idősek Magyar Péter szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát.« Nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni. Nincs benne sem tisztelet, sem köszönet az idősek felé. Igaz mások felé sem.

Mi másképp gondolunk az idősekre. A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja. Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk.

Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek. Az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüljük őket. Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be. Ezzel szemben mi megvédjük az időseket, és jön a 14. havi nyugdíj is!”