10. 31.
péntek
10. 31.
péntek
Menczer Tamás nyugdíj vélemény

A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja

2025. október 31. 13:22

Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be.

2025. október 31. 13:22
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„A 14. havi nyugdíjról. Büdösek az idősek Magyar Péter szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát.« Nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni. Nincs benne sem tisztelet, sem köszönet az idősek felé. Igaz mások felé sem.

Mi másképp gondolunk az idősekre. A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja. Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk.

Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek. Az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüljük őket. Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be. Ezzel szemben mi megvédjük az időseket, és jön a 14. havi nyugdíj is!”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

csulak
2025. október 31. 14:11
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
mihint
2025. október 31. 13:35
A karcos-2 is a fakenews oldalról veszi az infóit. Ott voltam, néztem sokáig, kik vonulnak, mire megérkeztek a lányomék. Biztosíthatlak afelől, hogy minimum 60% 30 év körül volt, nem karcoltad már megint a valóságot, hozzászólótársam.
karcos-2
2025. október 31. 13:24
Nagyon nagyon remeg a léc de 2026-ban talán még győzhetünk. De aztán vége jönnek a brüsszelita liberálisdemokrata zsoldosok Falusi öregek vs. városi fiatalok és középkorúak: felmérték, kik vonultak a Békemeneten és a Tisza eseményén A Békemeneten megjelenteknek csak 11 százaléka volt 35 év alatti, míg a Nemzeti Meneten arányait tekintve háromszor ennyi, 34 százaléknyi fiatal gyalogolt.
