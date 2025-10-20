Itt már nincs pardon: Lázár János és Kocsis Máté a „kémiai vagy fizikai kasztrálás” intézményének bevezetésén dolgoznak (VIDEÓ)

Elege lett Lázár Jánosnak: „Az volna az igazság, hogyha a pedofiloknak halálbüntetés járhatna” (VIDEÓ)
Mivel ez nem járható út az Európai Unióban, éppen ezért két konkrét javaslattal állt elő az építési és közlekedési miniszter.
Már vizsgálják a jogi, alkotmányos, büntetőjogi feltételeket. Sőt, ismét felmerült a halálbüntetés témája.
Az Országgyűlés hétfői ülésén, az azonnali kérdések órájában Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője Lázár János építési és közlekedési miniszterhez fordulva a következőképp fogalmazott: „megdobogtatta a szívünket, amikor Sopronban, a tizenhetedik Lázárinfón jobbikos hangvétellel azt mondta, hogy akik gyermekek ellen erőszakot követnek el, azok esetében a halálbüntetés lenne az igazság. Így van. Aztán olyan ősrégi jobbikos követeléseket is felelevenített, mint hogy a pedofilok a börtönben rohadjanak meg, illetve kasztrálni kell őket. 2010 óta konzekvensen ezt az álláspontot képviseljük” – számolt be az Index.
A tárcavezető válaszában hangsúlyozta, a kormányoldal olyan politikai közösség, amelynek számára különösen fontos azoknak a megbüntetése, akik védtelen emberekre támadnak a magyar társadalomban. Védtelen ember lehet egy gyermek és egy idős ember is, ennek jegyében szigorították a Büntető törvénykönyvet.
Lázár azt is elárulta, hogy Kocsis Máté képviselőtársával azon dolgoznak, hogy
a kémiai vagy fizikai kasztrálás intézményét Magyarországon a Büntető törvénykönyvben képesek legyenek megteremteni.
„Erre szükség van. Vizsgáljuk, a jogi, alkotmányos, büntetőjogi feltételeit” – tekintett előre a miniszter.
Ezután hozzátette, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője már benyújtott ebben az ügyben egy indítványt. Ennek a támogatása is felvetődhet, viszont alapos körültekintéssel hoznak döntést – húzta alá a fideszes politikus.
Lázár János felszólalását azzal zárta, „ragaszkodom ahhoz, hogy a legszigorúbb büntetést kapják Magyarországon, akik gyermekek sérelmére ilyen bűncselekményt akár egyszer, akár többször elkövetnek, sőt azt vallom, hogy az igazság a halálbüntetés lenne”.
A kérdezz-felelekről készült felvétel egy részletét alább tekintheti meg:
Nyitókép: Facebook
A pedofília nem betegség, hanem bűncselekmény – mondta a fórumán egy résztvevővel vitába szálló miniszter.