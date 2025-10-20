Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sérelem Lázárinfó Magyarország bűncselekmény intézmény pedofil Lázár János büntetés gyermek

Itt már nincs pardon: Lázár János és Kocsis Máté a „kémiai vagy fizikai kasztrálás” intézményének bevezetésén dolgoznak (VIDEÓ)

2025. október 20. 22:27

Már vizsgálják a jogi, alkotmányos, büntetőjogi feltételeket. Sőt, ismét felmerült a halálbüntetés témája.

2025. október 20. 22:27
null

Az Országgyűlés hétfői ülésén, az azonnali kérdések órájában Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője Lázár János építési és közlekedési miniszterhez fordulva a következőképp fogalmazott: „megdobogtatta a szívünket, amikor Sopronban, a tizenhetedik Lázárinfón jobbikos hangvétellel azt mondta, hogy akik gyermekek ellen erőszakot követnek el, azok esetében a halálbüntetés lenne az igazság. Így van. Aztán olyan ősrégi jobbikos követeléseket is felelevenített, mint hogy a pedofilok a börtönben rohadjanak meg, illetve kasztrálni kell őket. 2010 óta konzekvensen ezt az álláspontot képviseljük” – számolt be az Index.

A tárcavezető válaszában hangsúlyozta, a kormányoldal olyan politikai közösség, amelynek számára különösen fontos azoknak a megbüntetése, akik védtelen emberekre támadnak a magyar társadalomban. Védtelen ember lehet egy gyermek és egy idős ember is, ennek jegyében szigorították a Büntető törvénykönyvet.

Lázár azt is elárulta, hogy Kocsis Máté képviselőtársával azon dolgoznak, hogy 

a kémiai vagy fizikai kasztrálás intézményét Magyarországon a Büntető törvénykönyvben képesek legyenek megteremteni. 

„Erre szükség van. Vizsgáljuk, a jogi, alkotmányos, büntetőjogi feltételeit” – tekintett előre a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezután hozzátette, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője már benyújtott ebben az ügyben egy indítványt. Ennek a támogatása is felvetődhet, viszont alapos körültekintéssel hoznak döntést – húzta alá a fideszes politikus.

Lázár János felszólalását azzal zárta, „ragaszkodom ahhoz, hogy a legszigorúbb büntetést kapják Magyarországon, akik gyermekek sérelmére ilyen bűncselekményt akár egyszer, akár többször elkövetnek, sőt azt vallom, hogy az igazság a halálbüntetés lenne”.

A kérdezz-felelekről készült felvétel egy részletét alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

 

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2025. október 20. 23:33
Ne csak ígérgessétek! Még idén hozzátok meg a törvényt!
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2025. október 20. 23:30
Szerintem kezdjünk a HALÁLBÜNTETÉSSEL!!! Még örülni is fognak, hogy csak a töküket fogják elveszteni!!!!
Válasz erre
0
3
nedudgi
2025. október 20. 23:30
Én elsősorban az RTL klub véleményére vagyok kíváncsi. Viccet félretéve, ha valakit tévesen ítelnek el, annak utána visszavarrják, vagy hogy lesz ez? Semmi olyat nem szeretnék, ami még nagyobb hatalmat a a bírók kezébe, csak akkor, ha megreformálják ezt a hatalmi ágat és számonkérhetővé teszik valamilyen módon!
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. október 20. 23:30
Nem a gyerekek megvédéséről szól, azt eddig is leszarta a Fidesz. A "krisztusi lelkületű" magyarkacsőcselék bosszúvágyát és vérszomját ki kell elégíteni. Felmutatni a levágott faszt, fejét, ahogy a hóhérok tették, erre vágynak fideszkéék. A társadalmat pedig szoktatni kell.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!