Itt már nincs pardon: Lázár János és Kocsis Máté a „kémiai vagy fizikai kasztrálás” intézményének bevezetésén dolgoznak (VIDEÓ)

Az Országgyűlés hétfői ülésén, az azonnali kérdések órájában Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője Lázár János építési és közlekedési miniszterhez fordulva a következőképp fogalmazott: „megdobogtatta a szívünket, amikor Sopronban, a tizenhetedik Lázárinfón jobbikos hangvétellel azt mondta, hogy akik gyermekek ellen erőszakot követnek el, azok esetében a halálbüntetés lenne az igazság. Így van. Aztán olyan ősrégi jobbikos követeléseket is felelevenített, mint hogy a pedofilok a börtönben rohadjanak meg, illetve kasztrálni kell őket. 2010 óta konzekvensen ezt az álláspontot képviseljük” – számolt be az Index.

A tárcavezető válaszában hangsúlyozta, a kormányoldal olyan politikai közösség, amelynek számára különösen fontos azoknak a megbüntetése, akik védtelen emberekre támadnak a magyar társadalomban. Védtelen ember lehet egy gyermek és egy idős ember is, ennek jegyében szigorították a Büntető törvénykönyvet.

Lázár azt is elárulta, hogy Kocsis Máté képviselőtársával azon dolgoznak, hogy

a kémiai vagy fizikai kasztrálás intézményét Magyarországon a Büntető törvénykönyvben képesek legyenek megteremteni.

„Erre szükség van. Vizsgáljuk, a jogi, alkotmányos, büntetőjogi feltételeit” – tekintett előre a miniszter.