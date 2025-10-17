Lázár nem tágít: könyörtelen büntetést ígér a pedofiloknak

ahogy akkor is, amikor idős emberekre törik rá az ajtót és agyonverik őket, hogy elvegyék százezer forintjukat. A tárcavezető ugyanígy nem kegyelmezne azoknak sem, akik például csecsemők haláláért felelősek. Esetükben is a halálbüntetést alkalmazná.

Ugyanakkor Magyarország az Európai Unió tagjaként nem szabhat ki halálbüntetést, így a pedofil bűnelkövetőkkel szemben sem alkalmazható. Ezért a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés vagy a kémiai kasztráció marad lehetséges büntetésként. „Utóbbi talán még jobb is” – mondta egy korábbi fórumon a miniszter.

Lázár jelezte, hogy adott esetben a Jobbik erre vonatkozó törvényjavaslatát is megszavazná, de