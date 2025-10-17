Ft
Lázár János miniszter pedofília kasztrálás halálbüntetés

Lázár nem tágít: könyörtelen büntetést ígér a pedofiloknak

2025. október 17. 08:43

A pedofília nem betegség, hanem bűncselekmény – mondta a fórumán egy résztvevővel vitába szálló miniszter.

2025. október 17. 08:43
null

Nagykanizsai fórumán is megismételte korábbi határozott álláspontját a pedofilokkal szembeni fellépés kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki most egy olyan férfivel keveredett vitába, aki szerint a pedofília nem bűn, hanem betegség, amelyet orvosilag kellene kezelni. 

Lázár egyáltalán nem értett egyet a felszólalóval, szerinte ugyanis a pedofília egyáltalán nem tekinthető betegségnek és a legszigorúbban kell szankcionálni. 

Aki gyerekekhez nyúl, az közönséges bűnöző, akit ki kell iktatni a társadalomból 

– fogalmazott Lázár János, majd megismételte, hogy 

ilyen bűncselekmények esetén is visszavezetné a halálbüntetést, 

ahogy akkor is, amikor idős emberekre törik rá az ajtót és agyonverik őket, hogy elvegyék százezer forintjukat. A tárcavezető ugyanígy nem kegyelmezne azoknak sem, akik például csecsemők haláláért felelősek. Esetükben is a halálbüntetést alkalmazná.

Ugyanakkor Magyarország az Európai Unió tagjaként nem szabhat ki halálbüntetést, így a pedofil bűnelkövetőkkel szemben sem alkalmazható. Ezért a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés vagy a kémiai kasztráció marad lehetséges büntetésként. „Utóbbi talán még jobb is” – mondta egy korábbi fórumon a miniszter.

Lázár jelezte, hogy adott esetben a Jobbik erre vonatkozó törvényjavaslatát is megszavazná, de 

Kocsis Máté frakcióvezetővel együtt egy törvényjavaslatot terveznek benyújtani a pedofil bűncselekményekkel szembeni szigorúbb fellépés érdekében.

Nyitókép: Cseresnyés Péter a térség országgyűlési képviselője és Lázár János (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)

Treeoflife
2025. október 17. 11:26
El kell érni, hogy soha többé ne legyen ilyenre lehetőség. Ehhez pedig nem elég a kémiai kasztrálás, le kell vágni, és a szájukba adni, megetetni velük. Mocskos disznók, lelkiismeretfurdalás nélkül szánom nekik a legdurvább és legkegyetlenebb büntetést. Aki nem ért vele egyet, próbálja elképzelni, hogy valamelyik női hozzátartozójával (leginkább az anyjával, mivel az még a buziknak is van) kislányként, netán csecsemőként tesznek ilyet. Nem kell a szánalom egyik iránt sem, nem érdemelnek ilyet.
Locomotive
2025. október 17. 11:22
Megy a kampány, látom, aztán semmi nem lesz belőle.
Marslakii
2025. október 17. 11:03
Nem csak a tettleg elkövetőkre kérnék kasztrálást, hanem a gyermek pornográf tartalmat használókra is. Beláthatjuk, inkább ez, mint a megvakítás.
Obsitos Technikus
2025. október 17. 09:52
Igaza van, csak hát MÉG nem ő a kormányfő. Bár nagyon szeretné.
