Lázár nem tágít: könyörtelen büntetést ígér a pedofiloknak

Lázár János bekeményít: bármi áron eléri, hogy kémiai kasztrálással büntessék a pedofilokat (VIDEÓ)
Akár a Jobbik javaslatát is hajlandó támogatni a cél elérése érdekében.
A pedofília nem betegség, hanem bűncselekmény – mondta a fórumán egy résztvevővel vitába szálló miniszter.
Nagykanizsai fórumán is megismételte korábbi határozott álláspontját a pedofilokkal szembeni fellépés kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki most egy olyan férfivel keveredett vitába, aki szerint a pedofília nem bűn, hanem betegség, amelyet orvosilag kellene kezelni.
Lázár egyáltalán nem értett egyet a felszólalóval, szerinte ugyanis a pedofília egyáltalán nem tekinthető betegségnek és a legszigorúbban kell szankcionálni.
Aki gyerekekhez nyúl, az közönséges bűnöző, akit ki kell iktatni a társadalomból
– fogalmazott Lázár János, majd megismételte, hogy
ilyen bűncselekmények esetén is visszavezetné a halálbüntetést,
ahogy akkor is, amikor idős emberekre törik rá az ajtót és agyonverik őket, hogy elvegyék százezer forintjukat. A tárcavezető ugyanígy nem kegyelmezne azoknak sem, akik például csecsemők haláláért felelősek. Esetükben is a halálbüntetést alkalmazná.
Ugyanakkor Magyarország az Európai Unió tagjaként nem szabhat ki halálbüntetést, így a pedofil bűnelkövetőkkel szemben sem alkalmazható. Ezért a tényleges életfogytiglani börtönbüntetés vagy a kémiai kasztráció marad lehetséges büntetésként. „Utóbbi talán még jobb is” – mondta egy korábbi fórumon a miniszter.
Lázár jelezte, hogy adott esetben a Jobbik erre vonatkozó törvényjavaslatát is megszavazná, de
Kocsis Máté frakcióvezetővel együtt egy törvényjavaslatot terveznek benyújtani a pedofil bűncselekményekkel szembeni szigorúbb fellépés érdekében.
Nyitókép: Cseresnyés Péter a térség országgyűlési képviselője és Lázár János (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)