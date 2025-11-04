„VÁLASZ HANKÓ BALÁZSNAK

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az imént jelentette be, hogy feljelent engem, válaszokat azonban ő sem adott a kérdéseimre.

Emlékeztek a pedofíliával gyanúsított, Fidesz-közeli kecskeméti plébánosra, Hatházi Róbertre, akinek 9 éves áldozata is lehetett? Őt nemcsak kitüntette a kecskeméti fideszes polgármester, hanem a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól is kapott 75 millió forint közpénzt, méghozzá „szexuáledukációs felvilágosító képzésre”. A Fidesz tehát egy pedofilra bízta a fiatalok szexuális felvilágosítását, adott is neki annyi pénzt, amennyit sok iskola csak évek alatt lát összesen. Aztán annyit se mondott a szülőknek, hogy bocsánat, sőt eltitkolta előlük azt is, hogy kivel is táboroztak a gyerekeik.

A kérdéseim, amik miatt most feljelentenek, változatlanok. Fel fogom tenni őket a bíróságon is, ha kell: