Válasz Hankó Balázsnak

2025. november 04. 16:35

Kérdéseim, amik miatt most feljelentenek, változatlanok.

2025. november 04. 16:35
null
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„VÁLASZ HANKÓ BALÁZSNAK

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az imént jelentette be, hogy feljelent engem, válaszokat azonban ő sem adott a kérdéseimre.

Emlékeztek a pedofíliával gyanúsított, Fidesz-közeli kecskeméti plébánosra, Hatházi Róbertre, akinek 9 éves áldozata is lehetett? Őt nemcsak kitüntette a kecskeméti fideszes polgármester, hanem a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól is kapott 75 millió forint közpénzt, méghozzá „szexuáledukációs felvilágosító képzésre”. A Fidesz tehát egy pedofilra bízta a fiatalok szexuális felvilágosítását, adott is neki annyi pénzt, amennyit sok iskola csak évek alatt lát összesen. Aztán annyit se mondott a szülőknek, hogy bocsánat, sőt eltitkolta előlük azt is, hogy kivel is táboroztak a gyerekeik.

A kérdéseim, amik miatt most feljelentenek, változatlanok. Fel fogom tenni őket a bíróságon is, ha kell:

  • hány esetben adtak többtízmillió forint közpénzt pedofíliával gyanúsított embereknek szexuáledukációs felvilágosító képzésekre?
  • hány ilyen pedofiltábor volt az országban a kecskemétin kívül?
  • mely egyházi személyek szervezték ezeket, és mennyi pénzt kaptak rá az Orbán-kormánytól?

Ha már ilyen szépen magára vette, Hankó Miniszter Úr, akkor esetleg válaszolhatna is! Az igazság úgyis ki fog derülni, tenni fogok róla.”

Nyitókép: Facebook / Dobrev Klára

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Szerintem
2025. november 04. 17:25
Dobreva kirívóan tenyérbemászó hazudozó, de az egész szivárványos balfasz oldal abban utazik, hátha sikerülhet pedofil váddal megbuktatni a kormányt. Abban reménykedve, hogy aztán szabad lenne nekik az út az óvodai, iskolai pedofil buzi szeánszaik előtt. Jellemzően a saját szándékaikkal vádolják a másik oldalt.
Válasz erre
0
0
Glück28
•••
2025. november 04. 17:22 Szerkesztve
Ostoba picsa azt hiszi, hogy egy perben a bíró majd a bolgár lamantin kérdéseire fog válaszolni.
Válasz erre
1
0
lemez
2025. november 04. 17:20
Nagyapád àldozatai vèrt kivánnak bulgár.A pofádon a mai nappal újabb börrèteg kèpzödött.Pofa be rohadék.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 04. 17:18
Gyurcsány kergeti az anyját az asztal körül. - No de Ferkó, mit akarsz tőlem, nem szégyelled magad? - Nem én akarom anyám, hanem egy egész ország.
Válasz erre
2
0
