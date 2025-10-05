Vérfagyasztó: Facebookon bírálta az elnököt egy férfi – halálra ítélték

Tunéziában halálra ítéltek egy férfit Facebook-posztok miatt, miután a bíróság szerint megsértette az elnököt és ezzel veszélyeztette az állambiztonságot – írja a Reuters.

Az 56 éves munkás, Saber Chouchane ügye nagy felháborodást váltott ki a jogvédő körökben, a tunéziai igazságügyi minisztérium pedig egyelőre nem nyilatkozott az esetről.

Tunéziában Kais Saied elnök 2021-es hatalomra jutása óta jelentősen korlátozták a szólásszabadságot: több ellenzéki politikust, aktivistát és újságírót hazaárulónak bélyegeztek és börtönbe zártak az elmúlt években.

Az ilyen jellegű ügyekben azonban eddig még nem szabtak ki halálbüntetést.

Bár az országban az elmúlt 30 évben születtek halálos ítéletek, végrehajtásra egyiküket sem vitték véghez. Chouchane ügyvédei már fellebbeztek az ítélet ellen.