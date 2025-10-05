Ft
10. 05.
vasárnap
tunézia Facebook halálbüntetés

Vérfagyasztó: Facebookon bírálta az elnököt egy férfi – halálra ítélték

2025. október 05. 11:20

IIyen jellegű ügyben még nem szabtak ki halálbüntetést.

2025. október 05. 11:20
null

Tunéziában halálra ítéltek egy férfit Facebook-posztok miatt, miután a bíróság szerint megsértette az elnököt és ezzel veszélyeztette az állambiztonságot – írja a Reuters

Az 56 éves munkás, Saber Chouchane ügye nagy felháborodást váltott ki a jogvédő körökben, a tunéziai igazságügyi minisztérium pedig egyelőre nem nyilatkozott az esetről.

Tunéziában Kais Saied elnök 2021-es hatalomra jutása óta jelentősen korlátozták a szólásszabadságot: több ellenzéki politikust, aktivistát és újságírót hazaárulónak bélyegeztek és börtönbe zártak az elmúlt években.

Az ilyen jellegű ügyekben azonban eddig még nem szabtak ki halálbüntetést. 

Bár az országban az elmúlt 30 évben születtek halálos ítéletek, végrehajtásra egyiküket sem vitték véghez. Chouchane ügyvédei már fellebbeztek az ítélet ellen.

Nyitóképen Kais Saied Tunézia elnöke. Forrás: FETHI BELAID / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
balatontihany-25
2025. október 05. 11:46
Na, de mégis, mi volt az a sértés konkrétan..? Szóval csak a lényeget nem írták le.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. október 05. 11:42
Az arab tavasz után eljött az arab ősz ideje
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. október 05. 11:40
Nyugat-európa erősen kussolhat, pont erre tartanak. Egy fiú lány kérdésben nem a hatalomnak kedvezően adja a gyermeke életét és jövőjét egy szülő, az már mehet a böribe. Mennyi még, hogy ki is végezzék a woke nevében?
Válasz erre
1
0
Kanmacska
•••
2025. október 05. 11:38 Szerkesztve
Ez nálunk is így lenne, ha Petit megválasztanák! Mindenkit halálra ítélne (jogász), aki bírálni merészeli. De nem fogják megválasztani!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!