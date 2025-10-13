Időhurokba került Tóta W. Árpád: a publicista akarata ellenére rántotta le a leplet a baloldali közvélemény-kutatásokról

Tóta W. Árpád Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy a pártpreferenciát mérő közvélemény-kutatásával debütáló XXI. Század Intézet kormánypárti előnyt mérő eredménye már elő volt készítve és a megjelenést azért hétfőre időzítették, mert a baloldalhoz köthető, rendszeresen Magyar Péterék toronymagas támogatottságát mérő 21 Kutatóközpont szintén hétfőn közzétett eredményei a Tisza Párt töretlen előnyét jelezték.

A baloldali publicista időzavarba került, mivel elsőként nem a 21 Kutatóközpont, hanem a XXI. Század Intézet kormánypárti előnyt mutató eredményei jelentek meg a Magyar Nemzet cikkében, reggel 6 órakor. A 21 Kutatóközpont eredményei viszont csak reggel 7 órakor jelentek meg, a 24.hu-n.

Tóta W. okfejtése alapján tehát felmerül, hogy a 21 Kutatóközpont a 18 százalékos Tisza Párt előnyt mutató közvélemény-kutatásával valójában csak „gyorsan rátromfolt” a XXI. Század Intézet hamarabb közzétett eredményeire?