Időhurokba került Tóta W. Árpád: a publicista akarata ellenére rántotta le a leplet a baloldali közvélemény-kutatásokról

2025. október 13. 22:47

A baloldali publicista szerint Magyar Péter óriási előnyének hírére jelent meg a Fidesz előnyét mérő kutatás, pedig pont fordítva történt.

2025. október 13. 22:47
Tóta W. Árpád

Összezavarodott Tóta W. Árpád, a baloldali publicista a hétfői közvélemény-kutatások megjelenésének sorrendjét cserélte fel. A HVG szerzőjének figyelmetlensége miatt felvetődik, hogy a 21 Kutatóközpont 18 százalékos Tisza Párti előnyt mutató felmérése „PONT kéznél volt” és gyorsan közzétették, miután a XXI. Század Intézet hasonló felmérése megjelent, amely a Fidesz előnyét mutatja.

Tóta W. Árpád Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy a pártpreferenciát mérő közvélemény-kutatásával debütáló XXI. Század Intézet kormánypárti előnyt mérő eredménye már elő volt készítve és a megjelenést azért hétfőre időzítették, mert a baloldalhoz köthető, rendszeresen Magyar Péterék toronymagas támogatottságát mérő 21 Kutatóközpont szintén hétfőn közzétett eredményei a Tisza Párt töretlen előnyét jelezték.

A baloldali publicista időzavarba került, mivel elsőként nem a 21 Kutatóközpont, hanem a XXI. Század Intézet kormánypárti előnyt mutató eredményei jelentek meg a Magyar Nemzet cikkében, reggel 6 órakor. A 21 Kutatóközpont eredményei viszont csak reggel 7 órakor jelentek meg, a 24.hu-n.

Tóta W. okfejtése alapján tehát felmerül, hogy a 21 Kutatóközpont a 18 százalékos Tisza Párt előnyt mutató közvélemény-kutatásával valójában csak „gyorsan rátromfolt” a XXI. Század Intézet hamarabb közzétett eredményeire?

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 4 komment

backsplash
2025. október 13. 23:35
Szerencsétlen faszi. Egy jó humorú ember volt, de belefulladt a gyűlöletébe. Ki lehet jelenteni, hogy Árpád megbolondult. Ahogyan Puzsér és még néhányan...
Válasz erre
0
0
akiaki
2025. október 13. 23:14
maki, kopogj be, ha bemennél!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 13. 23:11
Tóta W Árpád a libbcsikommcsi módszert leplezte le. Mindig is korlátolt agyú HVG-s újságíró.
Válasz erre
0
0
haxima
2025. október 13. 23:00
Egyszerűen irritáló ennek a fasznak a feje. Ez a csávó ránézésből egy ütnivaló szarházi. Persze rohadt nehéz lenne nem az orrát megütni...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!