Hidvéghi Balázs Brüsszel nemzeti konzultáció adó

Hidvéghi Balázs minden magyart figyelmeztetett: óriási a tét

2025. október 10. 11:52

Már elkezdték kézbesíteni a nemzeti konzultációs íveket.

2025. október 10. 11:52
null

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebookra feltöltött videójában bejelentette, hogy „már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése” Pest és Fejér Vármegyében, melyek a brüsszeli adóemelési tervekről kérik ki a magyar polgárok véleményét.

„A tét óriási. Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni. A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek pedig azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel.

A kiszivárgott tervek adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő”

– hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.

Emlékeztetett, hogy „ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek”.

„A magyar kormány szerint azonban nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell. A családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni” – magyarázta a politikus.

A Nemzeti Konzultáció témái tehát minden magyar család életét alapvetően érintik. Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

– szólított fel Hidvéghi Balázs.

Nyitókép: Facebook/Képernyőfotó

karcos-2
2025. október 10. 12:11
Multikulturális pezsgés Magyarországon Egy indiai férfi próbált magyar nőket megerőszakolni Budapesten Október 9-én, este 8 óra körül megtámadtak egy hazafelé tartó nőt a Hősök tere környékén A leírások alapján a támadó indiai vagy arab férfi lehetett. Mint kiderült, hátulról elkapta a nőt, befogta a száját, majd angolul azt kiabálta, hogy „kussolj”, „kussolj”, illetve azt ismételgette, hogy kés van nála. Az áldozat szerencséjére a támadás egy jól kivilágított utcán történt. Az ott lakók meglátták az ablakokból, ahogy a külföldi férfi földre viszi, és rátérdel a nőre, majd a lakásokból többen kirohantak, hogy segítsenek a nőnek.
johannluipigus
2025. október 10. 11:55
Ötször nem, győzelem. Tisztelem a nemzeti kormányt, mert meghallgatja az emberek véleményét.
kimirszen
2025. október 10. 11:54
Olyanok lettetek Balázs mint a trombitaarannyal házaló cigányok. Hamis dolgot akartok eladni.
