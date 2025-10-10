Hidvéghi Balázs minden magyart figyelmeztetett: óriási a tét

Emlékeztetett, hogy „ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek”.

„A magyar kormány szerint azonban nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell. A családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni” – magyarázta a politikus.

A Nemzeti Konzultáció témái tehát minden magyar család életét alapvetően érintik. Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

– szólított fel Hidvéghi Balázs.

Nyitókép: Facebook/Képernyőfotó