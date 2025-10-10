Hidvéghi Balázs minden magyart figyelmeztetett: óriási a tét

Amikor fontos az emberek véleménye: nem először kérik ki a magyarok álláspontját
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.
Már elkezdték kézbesíteni a nemzeti konzultációs íveket.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebookra feltöltött videójában bejelentette, hogy „már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése” Pest és Fejér Vármegyében, melyek a brüsszeli adóemelési tervekről kérik ki a magyar polgárok véleményét.
„A tét óriási. Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni. A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek pedig azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel.
A kiszivárgott tervek adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő”
– hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.
Emlékeztetett, hogy „ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek”.
„A magyar kormány szerint azonban nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell. A családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni” – magyarázta a politikus.
A Nemzeti Konzultáció témái tehát minden magyar család életét alapvetően érintik. Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!
– szólított fel Hidvéghi Balázs.
Nyitókép: Facebook/Képernyőfotó