Feljelentették Aranyosi Pétert: nyomozás indulhat a humorista ellen

Épp Puzsérék tüntetésén forgattam, amikor Aranyosi Péterrel találkoztam. Pár kérdést akartam feltenni, de válasz helyett megfogta a fenekemet, majd megpróbált fellökni”

– írta Varga a közösségi oldalán.

A riporter azt szerette volna megtudni, mit értett Aranyosi azon korábbi kijelentésén, miszerint örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a volt vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mert így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A rendőrségnek harminc napon belül kell eldöntenie, indít-e hivatalos nyomozást az ügyben.