Ruszin-Szendi Romulusz Aranyosi Péter Tisza Párt rendőrség Varga Ádám riporter

Feljelentették Aranyosi Pétert: nyomozás indulhat a humorista ellen

2025. október 15. 09:47

Utoléri a végzete Aranyosit, aki Puzsér Róbert tüntetésén fogdosta, majd lökdöste a Patrióta riporterét.

2025. október 15. 09:47
null

Nyomozás indulhat Aranyosi Péter humorista ellen, miután Puzsér Róberték tüntetésén összetűzésbe keveredett egy riporterrel – értesült a Magyar Nemzet

Az ügyben Tényi István tett feljelentést garázdaság miatt, 

a rendőrség pedig feljelentés-kiegészítést rendelt el, vagyis további adatokat gyűjt, mielőtt döntene a nyomozás megindításáról.

Az incidens akkor történt, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna Aranyosit. A humorista azonban indulatosan reagált: sértegette, majd meglökte a riportert, aki állítása szerint azt is tapasztalta, hogy Aranyosi megfogta a fenekét.

Ezt is ajánljuk a témában

Épp Puzsérék tüntetésén forgattam, amikor Aranyosi Péterrel találkoztam. Pár kérdést akartam feltenni, de válasz helyett megfogta a fenekemet, majd megpróbált fellökni” 

– írta Varga a közösségi oldalán.

A riporter azt szerette volna megtudni, mit értett Aranyosi azon korábbi kijelentésén, miszerint örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a volt vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mert így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.

A rendőrségnek harminc napon belül kell eldöntenie, indít-e hivatalos nyomozást az ügyben.

Nyitókép: Facebook / Aranyosi Péter

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
red-bullshit
2025. október 15. 12:07
Kellenének már valami ember formájú riporterek, aztán 2x is meggondolnák.
csulak
2025. október 15. 12:07
igazi arrogans bunko baloldali tiszagyoker
llnnhegyi
2025. október 15. 11:48
Aranyosi Zsolti bácsinak kampó ! Lebukott!
kimirszen
2025. október 15. 11:16
Index 2025.09.30. A 2025. szeptember 11. napján az Eljárást indított a médiahatóság a Partizánnal szemben a nagy port kavaró Aranyosi Péter-interjú miatt című megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy az interjúban Aranyosi Péter egy olyan kijelentést is tett, miszerint „a Mikroszkóp Színpadnak ugye volt egy akkori közönsége, ahol tulajdonképpen ilyen Auschwitzból szökött zsidó nénik voltak a nézőtéren”.
