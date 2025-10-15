Feljelentették Aranyosi Pétert: nyomozás indulhat a humorista ellen

„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
Utoléri a végzete Aranyosit, aki Puzsér Róbert tüntetésén fogdosta, majd lökdöste a Patrióta riporterét.
Nyomozás indulhat Aranyosi Péter humorista ellen, miután Puzsér Róberték tüntetésén összetűzésbe keveredett egy riporterrel – értesült a Magyar Nemzet.
Az ügyben Tényi István tett feljelentést garázdaság miatt,
a rendőrség pedig feljelentés-kiegészítést rendelt el, vagyis további adatokat gyűjt, mielőtt döntene a nyomozás megindításáról.
Az incidens akkor történt, amikor Varga Ádám, a Patrióta riportere Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna Aranyosit. A humorista azonban indulatosan reagált: sértegette, majd meglökte a riportert, aki állítása szerint azt is tapasztalta, hogy Aranyosi megfogta a fenekét.
Épp Puzsérék tüntetésén forgattam, amikor Aranyosi Péterrel találkoztam. Pár kérdést akartam feltenni, de válasz helyett megfogta a fenekemet, majd megpróbált fellökni”
– írta Varga a közösségi oldalán.
A riporter azt szerette volna megtudni, mit értett Aranyosi azon korábbi kijelentésén, miszerint örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a volt vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mert így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
A rendőrségnek harminc napon belül kell eldöntenie, indít-e hivatalos nyomozást az ügyben.
Nyitókép: Facebook / Aranyosi Péter
