10. 04.
szombat
Ezt már Böjte Csaba sem hagyhatta szó nélkül: csattanós választ adott, miután szóba hozták a nevét a Puzsér-féle tüntetéssel

2025. október 04. 06:25

„Szóbajött egyes helyeken, hogy megyek tüntetni most vasárnap valaki mellett, valaki ellen Budapestre!” – írja a ferences rendi szerzetes.

2025. október 04. 06:25
Böjte Csaba

Ismert, Puzsér Róbert csütörtökön bejelentette, hogy elhalasztja az általa szervezett Megbékélésmenetet, és helyette vasárnap este a Kossuth térre vonulnak „Juhász Péter szabadságának védelmében”

Kacsoh Dániel

Ezek után nekem senki ne papoljon megbékélésről onnan

Így jöhet egy újabb tüntetés, ahol a gyermekvédelem és a megbékélés jegyében zúg majd a „mocskos Fidesz”.

Skrabski Fruzsina a publicista bejelentése után arról írt: „Most ez a megbékélés menet nem jött össze, de hiszek abban, hogy elindult a jó. Mégis kiálltunk együtt Kassai Lajossal és Böjte Csabával, bevállalva az arcokat a másik oldalon. Kinyújtottuk a kezünket, amit most elengedtek, de a kezünk ott maradt, újra meg lehet fogni.”

Skrabski Fruzsina

Azért fogadtam el Puzsér Róberttől a felkérést, mert a barátom

Most ez a megbékélés menet nem jött össze, de hiszek abban, hogy elindult a jó.

Majd Böjte Csaba sem maradt adós a válasszal. A ferences rendi szerzetes szerint „szóbajött egyes helyeken, hogy megyek tüntetni most vasárnap valaki mellett, valaki ellen Budapestre!”

Ilyen nagygyűlésre csak Skrabski Fruzsina hivására mentem el, amikor a Három Királyfi és Három Királylány mozgalom hívott gyermeket magasba emelni. Ha egy gyermeket magasba kell emelni, akkor rám lehet számítani!

Fontosnak látom jó előre jelezni, hogy nem kívánok napi politikában részt venni” – írta bejegyzésében Böjte atya.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

