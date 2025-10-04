Ezt már Böjte Csaba sem hagyhatta szó nélkül: csattanós választ adott, miután szóba hozták a nevét a Puzsér-féle tüntetéssel

Ez a vég kezdete: már Puzsér Róbert támogatásában sem bízhat Magyar Péter
Ahogy minden javul Magyarországon, úgy romlik a Tisza Párt elnökének a helyzete.
„Szóbajött egyes helyeken, hogy megyek tüntetni most vasárnap valaki mellett, valaki ellen Budapestre!” – írja a ferences rendi szerzetes.
Ismert, Puzsér Róbert csütörtökön bejelentette, hogy elhalasztja az általa szervezett Megbékélésmenetet, és helyette vasárnap este a Kossuth térre vonulnak „Juhász Péter szabadságának védelmében”.
Így jöhet egy újabb tüntetés, ahol a gyermekvédelem és a megbékélés jegyében zúg majd a „mocskos Fidesz”.
Skrabski Fruzsina a publicista bejelentése után arról írt: „Most ez a megbékélés menet nem jött össze, de hiszek abban, hogy elindult a jó. Mégis kiálltunk együtt Kassai Lajossal és Böjte Csabával, bevállalva az arcokat a másik oldalon. Kinyújtottuk a kezünket, amit most elengedtek, de a kezünk ott maradt, újra meg lehet fogni.”
Majd Böjte Csaba sem maradt adós a válasszal. A ferences rendi szerzetes szerint „szóbajött egyes helyeken, hogy megyek tüntetni most vasárnap valaki mellett, valaki ellen Budapestre!”
Ilyen nagygyűlésre csak Skrabski Fruzsina hivására mentem el, amikor a Három Királyfi és Három Királylány mozgalom hívott gyermeket magasba emelni. Ha egy gyermeket magasba kell emelni, akkor rám lehet számítani!
Fontosnak látom jó előre jelezni, hogy nem kívánok napi politikában részt venni” – írta bejegyzésében Böjte atya.
