10. 03.
péntek
10. 03.
péntek
Ezek után nekem senki ne papoljon megbékélésről onnan

2025. október 03. 09:49

Így jöhet egy újabb tüntetés, ahol a gyermekvédelem és a megbékélés jegyében zúg majd a „mocskos Fidesz”.

2025. október 03. 09:49
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Puzsér Róbert lefújja a megbékélési buliját, amin már Skrabski Fruzsina, Böjte Csaba és Kassai Lajos is felszólalt volna. Arra hivatkozik, hogy Juhász Péternél ügyészek jártak a Szőlő utcai nyomozás kapcsán, tanúként hallgatják ki, ami megfélemlítés. Szóval ennyi.

De vegyük csak sorra: egyik nap azt követeli a felhevült/hevített ellenzéki nyilvánosság, köztük »Juhi«, hogy a hatóságok mindent is vizsgáljanak ki, mert magas rangú politikusok pedofilokat védenek (amire még az ügyet feltáró 444-es újságíró szerint sincs semmilyen bizonyíték), majd amikor az eljáró nyomozók kifaggatnák azt az aktivistát, akinek saját elmondása szerint információi vannak a témában, megtorlást kiáltanak. És Puzsér visszakozik, majd öklöt ráz.

Így jöhet egy újabb tüntetés, ahol a gyermekvédelem és a megbékélés jegyében zúg majd a »mocskos Fidesz«, 

illetve előkerülnek nyilván a „zebrák” meg a f.szos táblák. Nagyszerű! »Juhi« pedig a Partizánban továbbra is azt hajtogatja, FCK NER pólóban, hogy ő csak az áldozatokat védi, ez nem politika. Persze.

Szerintem meg itt most az O1G-tábor (tisztelet a kivételnek!) a gyermekeket és a témát eszközként használja fel arra, hogy politikai vágyához minél közelebb hozza a megvalósuláshoz, miközben a sejtetés szintjén továbbra is napirenden tart egy ezerszer megcáfolt rágalmat. Ezek után nekem senki ne papoljon megbékélésről onnan.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

mihint
2025. október 03. 10:01
Ez, amiről ír, kedves Kacsoh, már régen így van, csupán a szó-és-eszközhasználat durvult el, az is csak azért, mert a törvény nem tiltja. Mi, többedmagunkkal ezért sápítozunk már tizenéve, hogy a törvényhozás legyen kedves a politikát is hasonlóképpen szabályozni, mint az üzleti világot.
patmore
2025. október 03. 10:01
Már évek óta nem lehet velük beszélni. Gátlástalanul hazudnak bármit és az ellenkezőjét is, ha úgy hozza a dolgok alakulása. Arrogánsak, trágárok, vérszomjasak ugyanakkor gyáván vihognak, sunyin összeröhögnek, ha sikerül valakit megsérteniük. No de akkor miért nincsenek még mindig börtönben a hangadóik?
