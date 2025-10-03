„Puzsér Róbert lefújja a megbékélési buliját, amin már Skrabski Fruzsina, Böjte Csaba és Kassai Lajos is felszólalt volna. Arra hivatkozik, hogy Juhász Péternél ügyészek jártak a Szőlő utcai nyomozás kapcsán, tanúként hallgatják ki, ami megfélemlítés. Szóval ennyi.

De vegyük csak sorra: egyik nap azt követeli a felhevült/hevített ellenzéki nyilvánosság, köztük »Juhi«, hogy a hatóságok mindent is vizsgáljanak ki, mert magas rangú politikusok pedofilokat védenek (amire még az ügyet feltáró 444-es újságíró szerint sincs semmilyen bizonyíték), majd amikor az eljáró nyomozók kifaggatnák azt az aktivistát, akinek saját elmondása szerint információi vannak a témában, megtorlást kiáltanak. És Puzsér visszakozik, majd öklöt ráz.

Így jöhet egy újabb tüntetés, ahol a gyermekvédelem és a megbékélés jegyében zúg majd a »mocskos Fidesz«,

illetve előkerülnek nyilván a „zebrák” meg a f.szos táblák. Nagyszerű! »Juhi« pedig a Partizánban továbbra is azt hajtogatja, FCK NER pólóban, hogy ő csak az áldozatokat védi, ez nem politika. Persze.