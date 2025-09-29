Megegyezésre jutottak a ferencesek Hadházyval

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
A politikus ügyében közben nyomozás indult.
Hétfőn este állásfoglalást tett közzé a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a Ferenciek terén lévő templomuk előtt múlt héten történtekkel kapcsolatban.
Mint felidézték, hogy 2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így
a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált.
Bár a korábbi hónapok során helyi közösségük vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani, érdemi választ nem kaptak.
A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették – írták.
Hozzátették:
a szokottnál hosszabb harangszó kifejezte tehetetlenségünket a helyzettel szemben.
Fájlaljuk, hogy aznap (szeptember 23-án) este a tüntetők közé kilépő idős rendtársunkkal szemben olyan viselkedést tanúsított a tüntetők egy csoportja, amely hivatásában és emberi méltóságában is sértette – hangsúlyozták.
A Rendtartomány tájékoztatása szerint a történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákossal való személyes találkozást, amely hétfőn létre is jött. Ennek során a felek több dologban is megállapodtak, így abban, hogy szeptember 30-án, kedden a szervezők a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt, amelynek során a tüntetők nevében bocsánatot kérnek Reisz Pál OFM rendtársunktól a személyét sértő megnyilvánulásokért.
Mindezt megerősítette Facebook posztjában Hadhézy is, akit biztosította Kálmán Peregrint , hogy a tüntetéseik nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket.
Ezt is ajánljuk a témában
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Ígérete szerint arra fog kérni minden jelenlevőt, hogy tartsák tiszteletben a templomba érkező hívők érzékenységét és azt is: a tér másik, távolabbi pontján gyülekezzenek.
Ezzel együtt azt is megígérte, hogy nem hagyják abba a tüntetés-sorozatot.
A múlt héten Hadházyék tüntetése alatt, a politikus beszéde közben, a téren található templom megkongatta a harangját, amelyet Hadházy szándékos akciónak tartott.
Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki. Hadházy ezek után került szóváltásba az idős Reisz Pál atyával.
Ahogy írtuk a múlt heti botrány után a fideszes Budai Gyula feljelentette a független képviselőt csoportos garázdaság bűncselekményének gyanújával, és ahogy a kormánypárti politikus hétfőn beszámolt róla,
a rendőrség nyomozást rendelt el az ügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
Hadházy Ákos azonban nem áll le: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.
Fotó: Hadházy Ákos Facebook oldala