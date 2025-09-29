Ft
09. 29.
hétfő
Hadházy Ákos tüntetés Ferenciek tere

Megegyezésre jutottak a ferencesek Hadházyval

2025. szeptember 29. 22:12

A politikus ügyében közben nyomozás indult.

2025. szeptember 29. 22:12
null

Hétfőn este állásfoglalást tett közzé a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a Ferenciek terén lévő templomuk előtt múlt héten történtekkel kapcsolatban.

Mint felidézték, hogy 2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így 

a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált.

Bár a korábbi hónapok során helyi közösségük vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani, érdemi választ nem kaptak.

A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették – írták. 

Hozzátették: 

a szokottnál hosszabb harangszó kifejezte tehetetlenségünket a helyzettel szemben. 

Fájlaljuk, hogy aznap (szeptember 23-án) este a tüntetők közé kilépő idős rendtársunkkal szemben olyan viselkedést tanúsított a tüntetők egy csoportja, amely hivatásában és emberi méltóságában is sértette – hangsúlyozták.

A Rendtartomány tájékoztatása szerint a történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákossal való személyes találkozást, amely hétfőn létre is jött. Ennek során a felek több dologban is megállapodtak, így abban, hogy szeptember 30-án, kedden a szervezők a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt, amelynek során a tüntetők nevében bocsánatot kérnek Reisz Pál OFM rendtársunktól a személyét sértő megnyilvánulásokért.

Mindezt megerősítette Facebook posztjában Hadhézy is, akit biztosította Kálmán Peregrint , hogy a tüntetéseik nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket.

 Ígérete szerint arra fog kérni minden jelenlevőt, hogy tartsák tiszteletben a templomba érkező hívők érzékenységét és azt is: a tér másik, távolabbi pontján gyülekezzenek.

Ezzel együtt azt is megígérte, hogy nem hagyják abba a tüntetés-sorozatot.

A múlt héten Hadházyék tüntetése alatt, a politikus beszéde közben, a téren található templom megkongatta a harangját, amelyet Hadházy szándékos akciónak tartott.

Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki. Hadházy ezek után került szóváltásba az idős Reisz Pál atyával. 

Ahogy írtuk a múlt heti botrány után a fideszes Budai Gyula feljelentette a független képviselőt csoportos garázdaság bűncselekményének gyanújával, és ahogy a kormánypárti politikus hétfőn beszámolt róla

a rendőrség nyomozást rendelt el az ügyben.

Fotó: Hadházy Ákos Facebook oldala

