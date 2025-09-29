Megegyezésre jutottak a ferencesek Hadházyval

Hétfőn este állásfoglalást tett közzé a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a Ferenciek terén lévő templomuk előtt múlt héten történtekkel kapcsolatban.

Mint felidézték, hogy 2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így

a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált.

Bár a korábbi hónapok során helyi közösségük vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani, érdemi választ nem kaptak.

A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették – írták.