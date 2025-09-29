Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia feljelentés Reisz Pál Szent Ferenc templom Hadházy Ákos tüntetés csürhe Budapest

Szorul a hurok: nyomozást indított a rendőrség Hadházyék botrányos akciója miatt

2025. szeptember 29. 19:13

Hadházy Ákos azonban nem áll le: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.

2025. szeptember 29. 19:13
null

Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő feljelentését követően nyomozást rendelt el a rendőrség Hadházy Ákosék akciója után.

Ezt is ajánljuk a témában

A fideszes politikus közösségi oldaláról az is kiderült, hogy 

csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tett feljelentést.

Budai kommentben emlékeztetett, hogy „Hadházy Ákos és csürhéje múlt héten kedden, Budapesten a Ferenciek terén betört a Szent Ferenc templomba, és megtámadták a 82 éves Pál atyát! Csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tettem feljelentést, ami miatt a rendőrség nyomozást rendelt el!”

Ezt is ajánljuk a témában

Kedden még utoljára a Ferenciek terén tüntetnek

Mint arról a Mandiner is beszámolt, újabb videóval jelentkezett Facebook-oldalán Hadházy Ákos, aki bejelentette: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére. 

Ismert egy héttel ezelőtt Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, Hadházy pedig éles szóváltásba keveredett a templomból kilépő idős szerzetessel.

A politikus a videójában elmondta: hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával , akit biztosított arról, hogy az általa szervezett tüntetések nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket, de „a névleg keresztény, farizeus kormány demokráciát leépítő intézkedései elleni követeléseket annál inkább”.

A független parlamenti képviselő ezt követően kikérte magának az egyházellenesség vádját, és a következőket mondta: „Azt is elmondtam, hogy a propaganda hazugságaiból a legmélyebben az érint, amikor egyházellenesnek hazudnak azért, mert a kormányt bírálom.”

Nyitókép: Index

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Totenkopf
2025. szeptember 29. 19:24
Fura, a Fidesz politikusainak pedofil ügyeiben nem indult ilyen gyorsan nyomozás. Kormány vagy az Egyház, tökmindegy. Mind a kettő bűnbanda.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 29. 19:23
szóval a faszházit zavarja a harangozás, de azért megint oda szervezi a tüntetést ez a teljes elismerése, hogy csak provokál a féreg valami balhét ki akar csikarni, bármi áron biztosan meg fogja lepni, hogy a templom a jövő héten is harangozni fog....
Válasz erre
0
0
123321
2025. szeptember 29. 19:23
komplett elmebeteg.
Válasz erre
0
0
pemahe
2025. szeptember 29. 19:22
Akkor biztosan le fogják tartóüztani a papot bejelentett tüntetés akadályozása miatt. (mehet gyóntatószékből a köterbe)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!