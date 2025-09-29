Szorul a hurok: nyomozást indított a rendőrség Hadházyék botrányos akciója miatt

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Hadházy Ákos azonban nem áll le: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.
Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő feljelentését követően nyomozást rendelt el a rendőrség Hadházy Ákosék akciója után.
A fideszes politikus közösségi oldaláról az is kiderült, hogy
csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tett feljelentést.
Budai kommentben emlékeztetett, hogy „Hadházy Ákos és csürhéje múlt héten kedden, Budapesten a Ferenciek terén betört a Szent Ferenc templomba, és megtámadták a 82 éves Pál atyát! Csoportos garázdaság bűncselekménye miatt tettem feljelentést, ami miatt a rendőrség nyomozást rendelt el!”
Mint arról a Mandiner is beszámolt, újabb videóval jelentkezett Facebook-oldalán Hadházy Ákos, aki bejelentette: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.
Ismert egy héttel ezelőtt Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, Hadházy pedig éles szóváltásba keveredett a templomból kilépő idős szerzetessel.
A politikus a videójában elmondta: hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával , akit biztosított arról, hogy az általa szervezett tüntetések nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket, de „a névleg keresztény, farizeus kormány demokráciát leépítő intézkedései elleni követeléseket annál inkább”.
A független parlamenti képviselő ezt követően kikérte magának az egyházellenesség vádját, és a következőket mondta: „Azt is elmondtam, hogy a propaganda hazugságaiból a legmélyebben az érint, amikor egyházellenesnek hazudnak azért, mert a kormányt bírálom.”
Nyitókép: Index
A politikus hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával.