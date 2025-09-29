Szorul a hurok: nyomozást indított a rendőrség Hadházyék botrányos akciója miatt

Kedden még utoljára a Ferenciek terén tüntetnek

Mint arról a Mandiner is beszámolt, újabb videóval jelentkezett Facebook-oldalán Hadházy Ákos, aki bejelentette: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére.

Ismert egy héttel ezelőtt Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, Hadházy pedig éles szóváltásba keveredett a templomból kilépő idős szerzetessel.

A politikus a videójában elmondta: hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával , akit biztosított arról, hogy az általa szervezett tüntetések nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket, de „a névleg keresztény, farizeus kormány demokráciát leépítő intézkedései elleni követeléseket annál inkább”.