Napi szürreál: Hadházy szerint nagyon „mélyen érinti”, ha egyházellenesnek hazudják őt, de azért újabb tüntetést jelentett be a Ferenciek téri templom elé

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
A politikus hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával.
Újabb videóval jelentkeztett Facebook-oldalán Hadházy Ákos, aki bejelentette: keddre ismét tüntetést szervez a Ferenciek terére. Ismert egy héttel ezelőtt Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, Hadházy pedig éles szóváltásba keveredett a templomból kilépő idős szerzetessel.
A politikus a videójában elmondta: hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával , akit biztosított arról, hogy az általa szervezett tüntetések nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket, de „a névleg keresztény, farizeus kormány demokráciát leépítő intézkedései elleni követeléseket annál inkább”. Hadházy ezt követően kikérte magának az egyházellenesség vádját, és a következőket mondta: „Azt is elmondtam, hogy a propaganda hazugságaiból a legmélyebben az érint, amikor egyházellenesnek hazudnak azért, mert a kormányt bírálom.”
