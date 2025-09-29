Napi szürreál: Hadházy szerint nagyon „mélyen érinti”, ha egyházellenesnek hazudják őt, de azért újabb tüntetést jelentett be a Ferenciek téri templom elé

A politikus a videójában elmondta: hétfőn találkozott a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával , akit biztosított arról, hogy az általa szervezett tüntetések nyomokban sem tartalmaznak egyházellenes követeléseket, de „a névleg keresztény, farizeus kormány demokráciát leépítő intézkedései elleni követeléseket annál inkább”. Hadházy ezt követően kikérte magának az egyházellenesség vádját, és a következőket mondta: „Azt is elmondtam, hogy a propaganda hazugságaiból a legmélyebben az érint, amikor egyházellenesnek hazudnak azért, mert a kormányt bírálom.”

