„Minden tiszásnak kötelező a megjelenés a vasárnapi Kossuth téri tüntetésen – tudta meg biztos forrásból a Magyar Nemzet. Magyar Péteréken sokak szerint már csak a csoda segíthet, arra pedig Puzsérék demonstrációján egyértelmű esély lesz.

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet. Történt ugyanis, hogy felbukkant a színen Látó János, márpedig vele nincs szükség semmilyen menetre a békésséghez, hiszen ő maga a nyelveken szóló Örömhír.

A mai csodás gyülekező menetrendje a következő: Látó egyik kezének intésére virágba borulnak a mezők és a dombok, eljövend az örök tavasz birodalma, s együtt hál a farkas a kecskével, a kecske a pásztorával, a pásztor a szomszéd Józsival, s mindezekkel Magyar Péter.

A derűsen kéklő égen és a meleg réteken szivárványok serege cirógatja a boldog emberiség orcáját

Látó a másik kezével intve magához engedi a tiszások seregét, s egyetlen szavára, amelyet kínaiul kiált a levegőégbe, az agyhalottak serege egy-egy Einsteinként ocsúdik, lerázva magáról »azorbán« által rájuk olvasott sötétséget, s miközben sírva-örülve ölelik egymást, elképedve ismerik fel, hogy a szájuk bűze is elillant, Jézus-illatú leheletük kisöpri a Kossuth tér áporodott levegőjét, még a Tisza-szobor is éljenezve borul térdre.”