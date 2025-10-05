Ilyen az álszent Puzsér Róbert: nemrég még arról értekezett, hogy vannak „hős pedofilok”, most az álhírgyártással vádolt Juhász Péterért tüntet
Az internet nem felejt.
Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.
„Minden tiszásnak kötelező a megjelenés a vasárnapi Kossuth téri tüntetésen – tudta meg biztos forrásból a Magyar Nemzet. Magyar Péteréken sokak szerint már csak a csoda segíthet, arra pedig Puzsérék demonstrációján egyértelmű esély lesz.
Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet. Történt ugyanis, hogy felbukkant a színen Látó János, márpedig vele nincs szükség semmilyen menetre a békésséghez, hiszen ő maga a nyelveken szóló Örömhír.
A mai csodás gyülekező menetrendje a következő: Látó egyik kezének intésére virágba borulnak a mezők és a dombok, eljövend az örök tavasz birodalma, s együtt hál a farkas a kecskével, a kecske a pásztorával, a pásztor a szomszéd Józsival, s mindezekkel Magyar Péter.
A derűsen kéklő égen és a meleg réteken szivárványok serege cirógatja a boldog emberiség orcáját
Látó a másik kezével intve magához engedi a tiszások seregét, s egyetlen szavára, amelyet kínaiul kiált a levegőégbe, az agyhalottak serege egy-egy Einsteinként ocsúdik, lerázva magáról »azorbán« által rájuk olvasott sötétséget, s miközben sírva-örülve ölelik egymást, elképedve ismerik fel, hogy a szájuk bűze is elillant, Jézus-illatú leheletük kisöpri a Kossuth tér áporodott levegőjét, még a Tisza-szobor is éljenezve borul térdre.”
Nyitókép: Baksa Róbert
