Megnyugtató üzenet érkezett a jobboldal számára egy tapasztalt vezetőtől: a Fidesznek vannak érvei, jövőképe, jelöltjei és szakpolitikusai

Mégis hogyan fogják kiválasztani a Vidi új tulajdonosát?

Kétkörös kiválasztási folyamatban gondolkodunk. Még októberben szeretnénk elindítani a pályázati kör első fordulóját, amelyben megismernénk azokat a jelentkezőket, akik pályázni szeretnének, mert fantáziát látnak a Videotonban. A második körben meghallgatjuk őket, hogy milyen elképzeléseik vannak a profi csapat, valamint az utánpótlás jövőjéről, milyen módon gondolják a stadion üzemeltetését és egyáltalán hogyan képzelik el a klub jövőjét. Fontos kérdés az is, hogyan kívánnak együttműködni a várossal. Hangsúlyozni szeretném, hogy az önkormányzat a korábbi tulajdonos idején is mindenben támogatta a klubot, amire persze a tulajdonos igényt tartott. Nyilván nem tudom ma még garantálni a pályázat sikerét, de arra törekszünk – és látunk is erre reményt –, hogy a jövő évben már új tulajdonosa legyen a Fehérvár FC Kft.-nek.

Cser-Palkovics András: Bocsánat, a stíluson lenne mit javítani!

Apropó, új vezetés. A hazai közvélemény-kutatók egy része egy zöldmezős, új politikai formáció, a Tisza Párt győzelmét jósolja a 2026-os választásokra. Mi a tapasztalata, Székesfehérváron? Kormányváltó hangulat van Orbán Viktor városában?

A fehérváriak nagyon fontosnak tartják a kiszámíthatóságot, a stabilitást és a nyugalmat. Sok emberrel találkozom nap mint nap, és azt tapasztalom, hogy félnek tőle, milyen is lesz az előttünk álló választási kampány hőfoka. Félnek attól, hogy durva és agresszív lesz a hangnem. Sajnos ennek jelei egyértelműen látszanak az országos politikában. Helyben azonban szerencsére jelenleg még nyugalom van.