Megnyugtató üzenet érkezett a jobboldal számára egy tapasztalt vezetőtől: a Fidesznek vannak érvei, jövőképe, jelöltjei és szakpolitikusai

Cser-Palkovics András: Döntött a közgyűlés, pályázatot írnak ki a Videoton értékesítésére
Székesfehérvár polgármestere beszámolt a pénteki közgyűlés eredményeiről.
Székesfehérvár polgármestere elmondta: vidéken egyre inkább az a felfogás, hogy a viharos tengeren egy kipróbált hajóskapitányra van szükség, aki képes vezetni az ország hajóját. Cser-Palkovics András szerint a város 8,7 milliárd szolidaritási hozzájárulást fizet, de Karácsony Gergellyel ellentétben ő a rendszer finomhangolásán dolgozik.
Tartalomban jobbak vagyunk, hiszen vannak érveink, van jövőképünk, vannak jelöltjeink, vannak felkészült szakpolitikusaink, erre kell a hangsúlyt helyezni a szakpolitikai vitákban. Székesfehérvár kormánypárti polgármesterével, Cser-Palkovics Andrással beszélgettünk.
A Videoton klubnak egy másfél évtizedes sikerszériája ért véget, amikor a csapat kiesett az NB I-ből és a másodosztályba csúszott vissza. Ráadásul a korábbi tulajdonos megvált a klubtól, amit – ideiglenesen – az önkormányzat vett át. Tárgyalnak már valakivel a Videoton jövőjéről?
Az önkormányzatiság cselekvőképességet is jelent. Ez sokszor éppen a bajban kell, hogy megmutatkozzon. A Videoton a város és a régió identitásának szerves része. Nyár óta az önkormányzat a klub 100 százalékos tulajdonosa. Mindösszesen két hét volt rá, hogy összeálljon egy keret, és a csapat el tudjon indulni a bajnokságban. Ezzel párhuzamosan pedig megkezdtük az új tulajdonos keresését hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
Mégis hogyan fogják kiválasztani a Vidi új tulajdonosát?
Kétkörös kiválasztási folyamatban gondolkodunk. Még októberben szeretnénk elindítani a pályázati kör első fordulóját, amelyben megismernénk azokat a jelentkezőket, akik pályázni szeretnének, mert fantáziát látnak a Videotonban. A második körben meghallgatjuk őket, hogy milyen elképzeléseik vannak a profi csapat, valamint az utánpótlás jövőjéről, milyen módon gondolják a stadion üzemeltetését és egyáltalán hogyan képzelik el a klub jövőjét. Fontos kérdés az is, hogyan kívánnak együttműködni a várossal. Hangsúlyozni szeretném, hogy az önkormányzat a korábbi tulajdonos idején is mindenben támogatta a klubot, amire persze a tulajdonos igényt tartott. Nyilván nem tudom ma még garantálni a pályázat sikerét, de arra törekszünk – és látunk is erre reményt –, hogy a jövő évben már új tulajdonosa legyen a Fehérvár FC Kft.-nek.
Apropó, új vezetés. A hazai közvélemény-kutatók egy része egy zöldmezős, új politikai formáció, a Tisza Párt győzelmét jósolja a 2026-os választásokra. Mi a tapasztalata, Székesfehérváron? Kormányváltó hangulat van Orbán Viktor városában?
A fehérváriak nagyon fontosnak tartják a kiszámíthatóságot, a stabilitást és a nyugalmat. Sok emberrel találkozom nap mint nap, és azt tapasztalom, hogy félnek tőle, milyen is lesz az előttünk álló választási kampány hőfoka. Félnek attól, hogy durva és agresszív lesz a hangnem. Sajnos ennek jelei egyértelműen látszanak az országos politikában. Helyben azonban szerencsére jelenleg még nyugalom van.
Polgármesterként csupán annyit mondanék: természetesen mindenkinek joga van eldönteni, hogy kire adja le a voksát, de Vargha Tamás és Törő Gábor két olyan országgyűlési képviselője Székesfehérvárnak, akikkel eddig jól tudtunk együtt dolgozni és sokat tettek városunk fejlődéséért. Mindenben számíthatunk rájuk.
Nem tudtam olyat kérni tőlük, amiben országgyűlési képviselőként ne segítették volna a várost. Bízom benne, hogy mindketten folytatni tudják majd a munkájukat a Parlamentben 2026 után is.
Mit tapasztal vidéken, az ország más régióiban?
Úgy vélem, azoknak a száma erősödik és bővül, akik azt gondolják, hogy ezen a viharos tengeren továbbra is egy kipróbált hajóskapitányra van szükség, aki képes vezetni az ország hajóját. Abban bízom, hogy ennek a felfogásnak lesz többsége. Mindannyiunk érdeke, hogy ez az országépítő munka tovább tudjon folytatódni, és a jelenlegi kormánypártok újra felhatalmazást kapjanak a választóktól.
Tölgyessy Péter, az SZDSZ egykori vezetője, valamint a Fidesz volt országgyűlési képviselője szerint az ország kiszeretett az Orbán Viktorból, illetve a Fideszből.
A mi ellenfelünk elsősorban nem Magyar Péter vagy a Tisza Párt néhány politikusa, hanem a közhangulat.
Érdemes értelmezni azt, hogy miért van egy jelentős társadalmi közösség, aki bizonyos kérdésekben mást szeretne. Szerintem a mi politikai táborunknak ezt kell átgondolnia, illetve megértenie, és olyan üzenetet adni ezen közösség irányába is, hogy itt vagyunk, stabilak vagyunk, és ha hibáztuk is, képesek vagyunk adott esetben még elnézést is kérni, változtatni. Meggyőződésem, hogy az ország számára igazán fontos kérdésekben mi adjuk a jó válaszokat.
Megnevezne egy-két dolgot, amiért a jobboldalnak elnézést kellene kérnie?
Azt gondolom, hogy a stílust néha át lehetne gondolni. Talán nem mindig kellene bevállalni az üres vitákat és bármilyen szinten is átvenni a gyűlölködő, agresszív stílust. Nagyon sokféle visszajelzést kapok fideszes és nem fideszes szavazóktól egyaránt. Érdekes, hogy utóbbiak elsősorban nem a kormányzat teljesítményét kritizálják, sokkal inkább a stílusbeli kétségeiket szokták megfogalmazni. Ezen a területen lehet tehát javítani.
Tartalomban jobbak vagyunk, hiszen vannak érveink, van jövőképünk, vannak jelöltjeink, vannak felkészült szakpolitikusaink, erre kell a hangsúlyt helyezni a szakpolitikai vitákban.
Székesfehérvár büdzséje több mint 91 milliárd forint, amelyből csaknem 30 milliárd az iparűzési adóból származik. A városban tevékenykedő nemzetközi vállalatok hogyan tekintenek a magyar belpolitikai viharokra? Az itt működő amerikai vagy német tulajdonú cégek számára mi a fontos?
Számukra a stabilitás, a nyugalom és a kiszámíthatóság a fontos, legyen az magyar tulajdonú cég vagy nemzetközi vállalat. Utóbbiak össze tudják hasonlítani saját hálózatukon belül a világ különböző pontjain lévő leányvállalataik működését a fehérvárival. Az elmúlt években sokszor hallottam vissza tőlük, hogy nagyra értékelik az itt tapasztalt stabilitást. Ha csak az adópolitikát nézzük, az itt működő vállalatok – ahogy az emberek is – mindenképpen adócsökkentést várnak el a következő kormánytól és nem adóemelést, illetve a cégek terheinek növelését.
Ön az elsők között volt, aki kritizálta a szolidaritási hozzájárulást, amit a tehetősebb önkormányzatoknak kell fizetniük a szegényebb régiók felzárkóztatására. Beállt a rendszer vagy lenne még mit finomítani?
Nem az elvvel, hanem annak a mértékével vagyok vitában. Jó lenne azt is elérni, ha a pénzt minél nagyobb arányban az adott város agglomerációjában tudnák felhasználni.
A 25 tagú Megyei Jogú Városok Szövetsége letett egy közös javaslatot a kormány asztalára, amelyben a szolidaritási hozzájárulás egyszerűsítését javasoltuk, illetve a mértékének a csökkentését. Bízom ennek elfogadásában. Óriási segítség lenne, aminek néhány év alatt meg is látszana az eredménye a városok és ezáltal az ország versenyképességében.
A kormány hogyan fogadta a javaslatot?
Navracsics Tibor és Lázár János is nyitottan fogadta a kezdeményezést. A versenyképes járások programja egy jó irányba tett lépés, és néhány hete hangzott el az a javaslat is, hogy a következő 1-2 évben a szolidaritási hozzájárulás 20 százaléka helyben maradhasson, és útjavításokra, parkolóépítésre és egyéb felújításokra lehetne költeni. Székesfehérvár 8,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetett. Ha ennek az összegnek az ötödét fehérvári útépítésekre tudnánk fordítani, az bizony nagyon látványos fejlődést jelentene, amire nagy szükség is lenne. Úgy látom, hogy kormányzati szinten is van készség a közös gondolkodásra. Ez ma már nem csak fejlesztési, hanem működési kérdés is az önkormányzatok esetében.
Karácsony Gergely jogi útra terelte ezt a kérdést, és a baloldali Budapest nem kíván szolidaritási hozzájárulást fizetni. Hogy ítéli meg kollégája, illetve a főváros szerepét ebben az ügyben?
A kollegialitás alapja a kölcsönös tisztelet és a párbeszéd. Kicsit más persze a polgármesteri szerepfelfogásunk. Karácsony Gergely 2019 óta főpolgármester – és Budapest éléről nézve akár egy legitim gondolat is lehet, hogy – városvezetőként valójában egy országos pártpolitikai tevékenységet végez. Fehérvár polgármestereként azt vallom, nekem nem dolgom, hogy az országos pártpolitikát behozzam a településre. A fő feladatom a közösségépítés. A fehérvári városvezetés mindig ügyelt arra, hogy önkormányzati várospolitikát folytassunk egy csapattal és ne pártpolitikai alapon határozzuk meg a település működését. Ebben különbség van közöttük, és ebből fakadóan mi a szolidaritási hozzájárulásnál is a tárgyalásos megoldás hívei vagyunk. Szerintem ez fog eredményre vezetni.
Egy önkormányzatnak azt kell üzennie a saját polgárai irányába, hogy a törvényi kötelezettségeknek eleget kell tenni, a befizetéseket határidőben teljesíteni kell.
Mindeközben tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az előnytelen szolidaritási hozzájárulás struktúráján változtatni tudjunk: jogszerű keretek között meggyőzve a szakpolitikát, a minisztériumokat és magát a kormányt arról, hogy a legfontosabb a települések fejlődése, stabil működtetése, amihez pedig pénzügyi források kellenek. Ennek pedig az az alapja, ami helyben teremtődik meg, amiért helyben dolgoztunk meg.
Mezey György, a Videoton FC korábbi sportigazgatójának, Székesfehérvár díszpolgárának emlékére:
„Életének 85. évében elhunyt Mezey György, városunk díszpolgára, a magyar válogatott és a Videoton legendás Mesteredzője. Kimagasló szakmai tudásával és a győzelembe vetett rendíthetetlen hitével valóra váltotta szurkolók generációinak álmait, hiszen máig utolsóként vezette világbajnokságra a nemzeti csapatot, valamint az ő vezetésével a Videoton megszerezhette történetének első bajnoki címét. Hitünk szerint most már az »égi páholyból« figyeli városunk és nemzetünk csapatait. Mély együttérzéssel gondolunk családjára és szeretteire. Nyugodjék békében!” – olvasható a polgármester Facebook-posztjában.
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
