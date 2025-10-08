Ft
10. 08.
szerda
Tisza Párt Puzsér Róbert tüntetés Ceglédi Zoltán képviselő-jelölt Magyar Péter

Ceglédi Zoltán az Ötben: Magyar Péter hazudik a jelöltállításról (VIDEÓ)

2025. október 08. 14:00

A politikai elemző egy érdekes ellentétre mutatott rá.

2025. október 08. 14:00

A Puzsér Róbert féle múlt vasárnapi tüntetés, és Magyar Péterék ehhez való viszonya volt az egyik témája az Öt YouTube csatorna legújabb adásának.
A résztvevők közül többen egyetértettek abban, hogy Puzsér és a vele felszólaló influenszerek gyakorlatilag beleköptek Magyar Péter levesébe, elvonva róla a figyelmet. 

Ahogy Ceglédi Zoltán politikai elemző kifejtette, van egy érdemi különbség a Tisza párt reprezentációja és a Puzsér Róbert által bemutatott világ között. „Van egy olyan ellenzéki sajtókonglomerátum meg influenszer réteg, amelynek arcai ellen Magyar Péter időről-időre nyilvánosan megindul és nagyon csúnyákat mond róluk” – mondta Ceglédi.

Ez pedig azért fontos, mert a Tisza most krízisben van az egyéni jelöltállítással. Jóval alacsonyabb szintű arcokat kellene megmutatni, de nem sikerül. 

Ceglédi szerint

Magyar Péter hazudik, amikor azt mondja, hogy azért halasztották el a folyamatot, hogy megvédjék a jelölteket. 

Szerintem nincsen 106 egyéni jelöltjük, sőt 315 sincs, akiből majd kiválasztanak egyet – mondta az elemző.

Ezért az ellenzék másik része visszaveszi a saját működési metódusát a nyilvánosságban a Tiszától. „Óellenzékisen DK-sabb” ez a közeg, mint amit Magyar Péter mutatni tud. 

Az ellentétre utalva példaként említette, hogy Tarr Zoltán egy néppárti delegáció egyik tagjaként találkozott a pápával. De az erről készült képet információt Magyra és Tarr is betárolta a Puzsér-féle tüntetésig és csak akkor, október 5-én délután jöttek ki vele. Tehát legyen róluk is egy hír.

Ha valami, akkor ez itt egy rivalizálás 

– mondta Ceglédi.

Móna Márk

Facebook

Idézőjel

Tarr Zoltán találkozott a pápával

Eszembe jutott egy passzus a Bibliából, ahol arról ír Ezekiel próféta, hogy mi is az Isten viszonya azokhoz a lelki vezetőkhöz, akik elhagyják pályájukat.

A téma kapcsán egyébként még a Magyar Hang munkatársa, Dévényi István is elismerte, hogy Magyar Péter nem tud mit kezdeni a kialakult helyzettel. Ő ahhoz volt hozzászokva, hogy meglehetően nagy figyelem irányul rá. A Zsolti-bácsi ügy azonban kiszívta a nyilvánosságot Magyar Péter körül – fogalmazott.

A teljes adást itt nézheti meg:

Fotó: képernyőfotó, Öt YouTube csatorna

Sróf
•••
2025. október 08. 14:19 Szerkesztve
Manapság már nem nézek/hallgatok meg olyasmit, amiben Dévényi szerepel. Még Horn Gábort is szívesebben. (Ezzel szerintem mindent elmondtam.)
bikfic-0
2025. október 08. 14:18
gyozike, meló van. Ne most kezdd el bújni a nyelvtankönyvet, úgysem értenéd. Áradjon a bűz, gyerünk.
hernadvolgyi-2
2025. október 08. 14:15
"A résztvevők közül többen egyetértettek abban, hogy Puzsér és a vele felszólaló influenszerek gyakorlatilag beleköptek Magyar Péter levesébe, elvonva róla a figyelmet. " A globalogazdi kiosztotta a szerepeket, Magyart "leküldték" vidékre lázítani, a budapestieket Puzsér és eszmetársai hergelik. Ki van ez dolgozva renddesen.
nyúlgerinc
2025. október 08. 14:06
Gyönyörű nagy orra van ennek a szarházinak.(Tipikus "magyar".)És ma még pénzt sem kapott a Tiszától, hogy a szekerüket tolja....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.