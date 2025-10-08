Ceglédi Zoltán az Ötben: Magyar Péter hazudik a jelöltállításról (VIDEÓ)

Kevesen a Kossuth téren, mindössze 2,5 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra
Nem sokan kíváncsiak a félőrült álhírgyárosra és a liberális aktivistákra.
A politikai elemző egy érdekes ellentétre mutatott rá.
A Puzsér Róbert féle múlt vasárnapi tüntetés, és Magyar Péterék ehhez való viszonya volt az egyik témája az Öt YouTube csatorna legújabb adásának.
A résztvevők közül többen egyetértettek abban, hogy Puzsér és a vele felszólaló influenszerek gyakorlatilag beleköptek Magyar Péter levesébe, elvonva róla a figyelmet.
Ahogy Ceglédi Zoltán politikai elemző kifejtette, van egy érdemi különbség a Tisza párt reprezentációja és a Puzsér Róbert által bemutatott világ között. „Van egy olyan ellenzéki sajtókonglomerátum meg influenszer réteg, amelynek arcai ellen Magyar Péter időről-időre nyilvánosan megindul és nagyon csúnyákat mond róluk” – mondta Ceglédi.
Ez pedig azért fontos, mert a Tisza most krízisben van az egyéni jelöltállítással. Jóval alacsonyabb szintű arcokat kellene megmutatni, de nem sikerül.
Ceglédi szerint
Magyar Péter hazudik, amikor azt mondja, hogy azért halasztották el a folyamatot, hogy megvédjék a jelölteket.
Szerintem nincsen 106 egyéni jelöltjük, sőt 315 sincs, akiből majd kiválasztanak egyet – mondta az elemző.
Ezért az ellenzék másik része visszaveszi a saját működési metódusát a nyilvánosságban a Tiszától. „Óellenzékisen DK-sabb” ez a közeg, mint amit Magyar Péter mutatni tud.
Az ellentétre utalva példaként említette, hogy Tarr Zoltán egy néppárti delegáció egyik tagjaként találkozott a pápával. De az erről készült képet információt Magyra és Tarr is betárolta a Puzsér-féle tüntetésig és csak akkor, október 5-én délután jöttek ki vele. Tehát legyen róluk is egy hír.
Ha valami, akkor ez itt egy rivalizálás
– mondta Ceglédi.
A téma kapcsán egyébként még a Magyar Hang munkatársa, Dévényi István is elismerte, hogy Magyar Péter nem tud mit kezdeni a kialakult helyzettel. Ő ahhoz volt hozzászokva, hogy meglehetően nagy figyelem irányul rá. A Zsolti-bácsi ügy azonban kiszívta a nyilvánosságot Magyar Péter körül – fogalmazott.
A teljes adást itt nézheti meg:
Fotó: képernyőfotó, Öt YouTube csatorna