Ceglédi Zoltán az Ötben: Magyar Péter hazudik a jelöltállításról (VIDEÓ)

A Puzsér Róbert féle múlt vasárnapi tüntetés, és Magyar Péterék ehhez való viszonya volt az egyik témája az Öt YouTube csatorna legújabb adásának.

A résztvevők közül többen egyetértettek abban, hogy Puzsér és a vele felszólaló influenszerek gyakorlatilag beleköptek Magyar Péter levesébe, elvonva róla a figyelmet.

Ahogy Ceglédi Zoltán politikai elemző kifejtette, van egy érdemi különbség a Tisza párt reprezentációja és a Puzsér Róbert által bemutatott világ között. „Van egy olyan ellenzéki sajtókonglomerátum meg influenszer réteg, amelynek arcai ellen Magyar Péter időről-időre nyilvánosan megindul és nagyon csúnyákat mond róluk” – mondta Ceglédi.