Nem úgy volt, hogy te Orbán Viktor kihívója vagy és nem az enyém? – tette fel a kérdést Hont András Magyar Péternek
Úgy tűnik, nem tud leszállni a Tisza Párt elnöke a publicistáról.
Eszembe jutott egy passzus a Bibliából, ahol arról ír Ezekiel próféta, hogy mi is az Isten viszonya azokhoz a lelki vezetőkhöz, akik elhagyják pályájukat.
„Tarr Zoltán, (aki a napokban visszavette a tiltásomat itt a Facebookon) találkozott a pápával.
Magyar Péter (THE MAN) szerint azért, mert hát ő úgyis lelkész és a Tiszától miért is ne menne ő.
Eszembe jutott egy passzus a Bibliából, ahol arról ír Ezekiel próféta, hogy mi is az Isten viszonya azokhoz a lelki vezetőkhöz, akik elhagyják pályájukat.
Ezekiel 34. 1-4
Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az Úr: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.
Bevallom őszintén, hogy nem vagyok az a fajta érvelő, aki igeversekkel szokott indokolni, (pedig lehetne) de ez a helyzet pont olyan, amiben az összes felekezetnek és teológusnak – akár liberálisabb, vagy konzervatívabb – ugyanaz a véleménye.”
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás
Kapcsolódó vélemény
Akinek eddig kétségei voltak ezzel kapcsolatban, az hallgassa meg Tarr Zoltán alelnök legutóbb nyilvánosságra került szavait.
***