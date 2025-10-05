„Tarr Zoltán, (aki a napokban visszavette a tiltásomat itt a Facebookon) találkozott a pápával.

Magyar Péter (THE MAN) szerint azért, mert hát ő úgyis lelkész és a Tiszától miért is ne menne ő.

Eszembe jutott egy passzus a Bibliából, ahol arról ír Ezekiel próféta, hogy mi is az Isten viszonya azokhoz a lelki vezetőkhöz, akik elhagyják pályájukat.

Ezekiel 34. 1-4

Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az Úr: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.