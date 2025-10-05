Ft
10. 05.
vasárnap
Tarr Zoltán Tisza Párt Biblia Magyar Péter pápa

Tarr Zoltán találkozott a pápával

2025. október 05. 20:51

Eszembe jutott egy passzus a Bibliából, ahol arról ír Ezekiel próféta, hogy mi is az Isten viszonya azokhoz a lelki vezetőkhöz, akik elhagyják pályájukat.

2025. október 05. 20:51
Móna Márk
Móna Márk

Tarr Zoltán, (aki a napokban visszavette a tiltásomat itt a Facebookon) találkozott a pápával.

Magyar Péter (THE MAN) szerint azért, mert hát ő úgyis lelkész és a Tiszától miért is ne menne ő. 

Eszembe jutott egy passzus a Bibliából, ahol arról ír Ezekiel próféta, hogy mi is az Isten viszonya azokhoz a lelki vezetőkhöz, akik elhagyják pályájukat.

Ezekiel 34. 1-4 

Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az Úr: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.

Bevallom őszintén, hogy nem vagyok az a fajta érvelő, aki igeversekkel szokott indokolni, (pedig lehetne) de ez a helyzet pont olyan, amiben az összes felekezetnek és teológusnak – akár liberálisabb, vagy konzervatívabb – ugyanaz a véleménye.”

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

***

 

 

Amerigo
2025. október 05. 21:08
Vajh' tudja-e az új pápa, hogy tarr úrr múltján van egy foltocska egy kérdőjel? Egy bizonyos református egyházi beruházás kettős elszámolása? Talán ezért kellett levenni a lelkészi palástot és elhagyni az egyházat?
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. október 05. 21:01 Szerkesztve
Tarrnak a Pápa az Antikrisztus. Lévén protkó...😱😱😱 Nem értem....🤔🤔🤔
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 05. 20:59
Szarr lelkész is úgy találkozott a pápával, mint Messiás the Man az előzővel haló porában?
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. október 05. 20:55 Szerkesztve
Protestánsok árulkodnak a magyar katolikusokra és akarják eláztatni - úgy általában - a magyar keresztényeket a Szentatyánál? Szelfizett is vele? Le a kalappal a tudathasadás előtt! Ezen "lelkésznek" az anglikán "egyház"főnő-feje a fönöke. Menjen inkább oda hozzá, ott nyalogathatja a sebeit, és sirámaira bizonyosan meghallgatást talál.
Válasz erre
4
0
