Itt az újabb brutális botrány, Magyar Péter beleszaladt a késbe – már a Tisza Párt saját „alkotmánya” sem állítja meg
„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, béta verzió. Francesca Rivafinoli írása.
Akinek eddig kétségei voltak ezzel kapcsolatban, az hallgassa meg Tarr Zoltán alelnök legutóbb nyilvánosságra került szavait.
„Könnyen lehet, hogy Tarr Zoltán lesz a Tisza Párt veszte. Az alelnökről ugyanis lassan minden nap kiszivárog egy-egy új felvétel, amelyen bennfenteskedő stílusban osztja meg közönségével, mihez kezdenének kormányra kerülésük esetén. Ő volt az, aki elmondta, sok dologról nem beszélhetnek a választások előtt, mert akkor megbuknának, de ő volt az is, aki arról értekezett, hogy Magyarország és az Európai Unió viszonya olyan, mint egy házasság, ahol minden fél boldogan mond le szuverenitása egy részéről. Aki követte a Tisza alelnökének szavait, annak már eddig is feltűnhetett, hogy sok tekintetben lehet párhuzam a 2010 előtti Gyurcsány-Bajnai kormányok intézkedései és a Tisza tervei között.
Főleg, ha kiegészítjük ezt a Tisza kiszivárgott, hivatalosan el nem ismert adóterveivel, amelyek többkulcsos személyi-jövedelemadóról, a családi kedvezmények megnyirbálásáról és a társasági adó két és félszeresére emeléséről szólnak. Gyanúnk tovább erősödhet a Tisza újdonsült gazdaságpolitkusát, Kármán Andrást hallva, aki egy egyetemi előadáson értekezett a vállalatoknak szánt támogatások megkurtításáról, valamint a sportra, kultúrára és egyházakra szánt költségvetési források csökkentéséről. Ez is a legrosszabb gyurcsányi időket idézi. És ezek után érkezett meg az újabb Tarr Zoltán videó, amelyen a Tisza alelnöke a kórházakról és az iskolákról beszél. Érdemes pontosan idézni, hogy mit mondott: »nem biztos, hogy meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, mint most és nem biztos, hogy olyan általános iskola kell« – fogalmaz az elsőre kissé ködösnek tűnő állásfoglalásban Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa. Aki azonban ismeri a baloldal korábbi intézkedéseit, tudja, hogy miről van szó.
A szavak mögött ugyanis kórházi osztályok megszüntetése és iskolák bezárása húzódhat meg a tervekben.
Láttuk már, amikor a baloldal ezt csinálta, kiegészítve vasúti szárnyvonalak megszüntetésével, a »racionális működés elvére« hivatkozva. Csakhogy egy államnak éppen az a dolga, hogy akkor is működtesse a közszolgáltatásokat, ha azok nem feltétlenül gazdaságosak, ezzel növelve egyes térségek megtartóerejét és éreztetve az ott élőkkel, hogy nem másodrendű állampolgárai a közös hazának. Az Orbán-kormányok az elmúlt 15 évben rengeteget tettek azért, hogy egyetlen vidéken élő se érezhesse azt, hogy hátrányban van a városi emberhez képest. Százmilliárdok mentek el arra, hogy a legtávolabbi falvakban is mindenki méltó körülmények között élhessen és hogy ezek a települések ne néptelenedjenek el.”
Iskolabezárás, kórházi ágyritkítás, „nyugdíjreform”, közigazgatási tisztogatás, agrártámogatások megvonása, igazságügyi puccs – többek között ezekről beszélt a Tisza alelnöke.