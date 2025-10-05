Ft
10. 05.
vasárnap
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyarország Magyar Péter

A 2010 előtti világ térne vissza a Tiszával

2025. október 05. 06:51

Akinek eddig kétségei voltak ezzel kapcsolatban, az hallgassa meg Tarr Zoltán alelnök legutóbb nyilvánosságra került szavait.

2025. október 05. 06:51
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Könnyen lehet, hogy Tarr Zoltán lesz a Tisza Párt veszte. Az alelnökről ugyanis lassan minden nap kiszivárog egy-egy új felvétel, amelyen bennfenteskedő stílusban osztja meg közönségével, mihez kezdenének kormányra kerülésük esetén. Ő volt az, aki elmondta, sok dologról nem beszélhetnek a választások előtt, mert akkor megbuknának, de ő volt az is, aki arról értekezett, hogy Magyarország és az Európai Unió viszonya olyan, mint egy házasság, ahol minden fél boldogan mond le szuverenitása egy részéről. Aki követte a Tisza alelnökének szavait, annak már eddig is feltűnhetett, hogy sok tekintetben lehet párhuzam a 2010 előtti Gyurcsány-Bajnai kormányok intézkedései és a Tisza tervei között.

Főleg, ha kiegészítjük ezt a Tisza kiszivárgott, hivatalosan el nem ismert adóterveivel, amelyek többkulcsos személyi-jövedelemadóról, a családi kedvezmények megnyirbálásáról és a társasági adó két és félszeresére emeléséről szólnak. Gyanúnk tovább erősödhet a Tisza újdonsült gazdaságpolitkusát, Kármán Andrást hallva, aki egy egyetemi előadáson értekezett a vállalatoknak szánt támogatások megkurtításáról, valamint a sportra, kultúrára és egyházakra szánt költségvetési források csökkentéséről. Ez is a legrosszabb gyurcsányi időket idézi. És ezek után érkezett meg az újabb Tarr Zoltán videó, amelyen a Tisza alelnöke a kórházakról és az iskolákról beszél. Érdemes pontosan idézni, hogy mit mondott: »nem biztos, hogy meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, mint most és nem biztos, hogy olyan általános iskola kell« – fogalmaz az elsőre kissé ködösnek tűnő állásfoglalásban Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa. Aki azonban ismeri a baloldal korábbi intézkedéseit, tudja, hogy miről van szó.

A szavak mögött ugyanis kórházi osztályok megszüntetése és iskolák bezárása húzódhat meg a tervekben.

Láttuk már, amikor a baloldal ezt csinálta, kiegészítve vasúti szárnyvonalak megszüntetésével, a »racionális működés elvére« hivatkozva. Csakhogy egy államnak éppen az a dolga, hogy akkor is működtesse a közszolgáltatásokat, ha azok nem feltétlenül gazdaságosak, ezzel növelve egyes térségek megtartóerejét és éreztetve az ott élőkkel, hogy nem másodrendű állampolgárai a közös hazának. Az Orbán-kormányok az elmúlt 15 évben rengeteget tettek azért, hogy egyetlen vidéken élő se érezhesse azt, hogy hátrányban van a városi emberhez képest. Százmilliárdok mentek el arra, hogy a legtávolabbi falvakban is mindenki méltó körülmények között élhessen és hogy ezek a települések ne néptelenedjenek el.”

***

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

