Bárki utánaszámolhat, mennyivel marad több pénz a zsebében

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Míg a Fidesz-kormány célja a családok terheinek csökkentése, addig a Tisza Párt elvenné a kedvezményeket és megemelné a családok adóterheit – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.
Szalai Piroska miniszterelnöki tanácsadó arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy mostantól minden család könnyen utánaszámolhat, mekkora adókedvezmény jár a fizetésére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV ugyanis közösen készített egy praktikus, pontos és gyorsan kitölthető kalkulátor, amely megmutatja, mennyivel több pénz marad a családok pénztárcájában a 2026–2029-es időszakot vizsgálva az adómentességeknek és kedvezményeknek köszönhetően – írta a szakértő.
Az említett kalkulátor ITT érhető el.
Orbán Viktor tanácsadója leszögezte, hogy
a kormány célja világos: több pénzt hagyni a családoknál és csökkenteni a terheiket.
Míg a Tisza Párt ezzel szemben elvenné ezeket a kedvezményeket és megemelné a családok adóterheit.
„Mondjuk el világosan a nemzeti konzultációban: mi ebből nem kérünk!” – buzdított mindenkit a kérdőív kitöltésére Szalai Piroska.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint azt a Mandiner több cikkben is körbejárta már, a Tarr Zoltán által belengetett adópolitikai reformok valamennyi társadalmi rétegnek fájnának. Mint ismert, a kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Magyar Péterék ha hatalomra kerülnének, azonnal megszüntetnék az egykulcsos adórendszert. A Tisza-csomag a kiszivárgott részletek szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.
Ez a gyakorlatban többek között azt jelentené, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
