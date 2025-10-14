Bárki utánaszámolhat, mennyivel marad több pénz a zsebében

Szalai Piroska miniszterelnöki tanácsadó arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy mostantól minden család könnyen utánaszámolhat, mekkora adókedvezmény jár a fizetésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV ugyanis közösen készített egy praktikus, pontos és gyorsan kitölthető kalkulátor, amely megmutatja, mennyivel több pénz marad a családok pénztárcájában a 2026–2029-es időszakot vizsgálva az adómentességeknek és kedvezményeknek köszönhetően – írta a szakértő.

Az említett kalkulátor ITT érhető el.

Orbán Viktor tanácsadója leszögezte, hogy