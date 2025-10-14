Ft
10. 15.
szerda
Bárki utánaszámolhat, mennyivel marad több pénz a zsebében

2025. október 14. 22:54

Míg a Fidesz-kormány célja a családok terheinek csökkentése, addig a Tisza Párt elvenné a kedvezményeket és megemelné a családok adóterheit – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.

2025. október 14. 22:54
null

Szalai Piroska miniszterelnöki tanácsadó arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy mostantól minden család könnyen utánaszámolhat, mekkora adókedvezmény jár a fizetésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV ugyanis közösen készített egy praktikus, pontos és gyorsan kitölthető kalkulátor, amely megmutatja, mennyivel több pénz marad a családok pénztárcájában a 2026–2029-es időszakot vizsgálva az adómentességeknek és kedvezményeknek köszönhetően – írta a szakértő.

Az említett kalkulátor ITT érhető el.

Orbán Viktor tanácsadója leszögezte, hogy

a kormány célja világos: több pénzt hagyni a családoknál és csökkenteni a terheiket.

Míg a Tisza Párt ezzel szemben elvenné ezeket a kedvezményeket és megemelné a családok adóterheit.

„Mondjuk el világosan a nemzeti konzultációban: mi ebből nem kérünk!” – buzdított mindenkit a kérdőív kitöltésére Szalai Piroska.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Tisza-kormánnyal azok is rosszul járnának, akik rájuk szavaznak

Mint azt a Mandiner több cikkben is körbejárta már, a Tarr Zoltán által belengetett adópolitikai reformok valamennyi társadalmi rétegnek fájnának. Mint ismert, a kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.

Magyar Péterék ha hatalomra kerülnének, azonnal megszüntetnék az egykulcsos adórendszert. A Tisza-csomag a kiszivárgott részletek szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne. 

Ez a gyakorlatban többek között azt jelentené, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

