10. 27.
hétfő
Tisza Párt liberális Magyarország Hont András Schiffer András Magyar Péter ellenzék baloldal

„Az ember fuldoklik a dühtől” – kinyílt a bicska Hont András zsebében Magyar Péter legújabb húzása után

2025. október 27. 12:30

Alig talált szavakat a publicista.

2025. október 27. 12:30
Hont András az ötben

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy komoly vita bontakozott ki Schiffer András és Magyar Péter között. A legújabb fejlemények szerint a vitának elég frappánsan vetett véget az ügyvéd, méghozzá így: „Államférfiúi jó reggelt! Remélem sikerül elérni a tőzsdenyitást a tolvaj hatalom részvényeivel!” – tapintott rá a lényegre Schiffer András.

Hont András is megszólalt

„Nem, nem az különbözteti meg Schiffer Andrást a Duracell-megváltótól, hogy makulátlanabbak a felmenői, hanem az, hogy soha, de soha nem hivatkozott a családjára, hogy ezért előnyt/népszerűséget/lájkot szerezzen (legföljebb sztorizott róla, ha kellett kegyetlenül), a másik viszont még az egyetemi vizsgáin is előkelő származásával nyomult. Senki ne várjon tőlem elfogulatlanságot, meg ne sápítozzon ájtatoskodva, hogy milyen csúnya jelzőkkel illetem a »legnagyobb ellenzéki párt elnökét«, mely tény amúgy önmagában lemoshatatlan szégyen az ún. ellenzéki közvéleménynek.

Az ember fuldoklik a dühtől, hogy mit képzel magáról ez a műanyag kádergyerek.

Schiffert 35 éve ismerem, és a barátom. Nem kell vele egyetérteni, nem kell, hogy bárkinek tetsszen, amit tesz vagy mond, mi is vesztünk össze számtalanszor, de az egyik legtisztességesebb ember, akit ismerek. Ez meg, ez meg... hagyjuk” – fogalmazott a publicista a Facebook-oldalán.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/Öt

ben2
2025. október 27. 13:08 Szerkesztve
@belbuda 2025. október 27. 12:51 A tiszás kamuprofilok színvonalán lehet lemérni a legjobban, hogyan hal el az ellenzékben a forradalmi hevület és veszi át a helyét a fásult mantrázás. Eleinte még a virtuális karakterükhöz igazították a központi kampány lózungokat, mintha tényleg a saját gondolataik lennének, később mechanikusan copy-pastelték a szöveget, mára meg az egész agitpropjuk emoji halmozásra redukálódott.
Syr Wullam
2025. október 27. 13:06
Hogy miért kell Schiffernek és Hontnak erre a szánalmas pöcsre időt pazarolni, fel nem foghatom. 🙄
belbuda
2025. október 27. 12:51
A két Bandi...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
dejavu
2025. október 27. 12:48
a becézgetésen és lózungokon kívül bármit is hozzá tudtok tenni a témához? Sakk-matt, frappáns lezárás? Hol?
