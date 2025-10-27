„Az ember fuldoklik a dühtől” – kinyílt a bicska Hont András zsebében Magyar Péter legújabb húzása után

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy komoly vita bontakozott ki Schiffer András és Magyar Péter között. A legújabb fejlemények szerint a vitának elég frappánsan vetett véget az ügyvéd, méghozzá így: „Államférfiúi jó reggelt! Remélem sikerül elérni a tőzsdenyitást a tolvaj hatalom részvényeivel!” – tapintott rá a lényegre Schiffer András.

Hont András is megszólalt

„Nem, nem az különbözteti meg Schiffer Andrást a Duracell-megváltótól, hogy makulátlanabbak a felmenői, hanem az, hogy soha, de soha nem hivatkozott a családjára, hogy ezért előnyt/népszerűséget/lájkot szerezzen (legföljebb sztorizott róla, ha kellett kegyetlenül), a másik viszont még az egyetemi vizsgáin is előkelő származásával nyomult. Senki ne várjon tőlem elfogulatlanságot, meg ne sápítozzon ájtatoskodva, hogy milyen csúnya jelzőkkel illetem a »legnagyobb ellenzéki párt elnökét«, mely tény amúgy önmagában lemoshatatlan szégyen az ún. ellenzéki közvéleménynek.

Az ember fuldoklik a dühtől, hogy mit képzel magáról ez a műanyag kádergyerek.

Schiffert 35 éve ismerem, és a barátom. Nem kell vele egyetérteni, nem kell, hogy bárkinek tetsszen, amit tesz vagy mond, mi is vesztünk össze számtalanszor, de az egyik legtisztességesebb ember, akit ismerek. Ez meg, ez meg... hagyjuk” – fogalmazott a publicista a Facebook-oldalán.