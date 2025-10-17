„A kampányban nem kívánunk részt venni!” – ellenzéki törvényjavaslat sértené meg a gyónási titkot

Egy tollvonással csinálnak százmilliókból elhízottat
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa sajnálattal tapasztalja, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa közleményben tudatta, megdöbbenve értesültek arról, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné. A törvényjavaslatot a Demokratikus Koalíció nyújtotta be nemrég.
„Ez súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik” – ismertették.
Ennek az Egyházi Törvénykönyvnek a 983. kán. 1.paragrafusa szigorúan
megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót bármi okból akárcsak részben is elárulja”.
Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1.pararafusa elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik” – tették hozzá.
Megjegyezték továbbá azt is, hogy az Apostoli Penitenciária újabban, – tekintettel a gyónási titok elleni támadásokra –, megújította és hangsúlyozta ezt a kötelességet, amelyet az egyház papjai sokszor életük árán is megtartottak. Ennek vértanújaként tisztelik Nepomuki Szent Jánost.
A kommünikében arra is kitértek, hogy sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.
„Hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy
nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni”.
„Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért” – zárta közleményét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa.
Nyitókép: Pixabay