„A kampányban nem kívánunk részt venni!” – ellenzéki törvényjavaslat sértené meg a gyónási titkot

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa közleményben tudatta, megdöbbenve értesültek arról, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné. A törvényjavaslatot a Demokratikus Koalíció nyújtotta be nemrég.

„Ez súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik” – ismertették.

Ennek az Egyházi Törvénykönyvnek a 983. kán. 1.paragrafusa szigorúan

megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót bármi okból akárcsak részben is elárulja”.

Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1.pararafusa elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik” – tették hozzá.