„A kampányban nem kívánunk részt venni!” – ellenzéki törvényjavaslat sértené meg a gyónási titkot

2025. október 17. 17:52

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa sajnálattal tapasztalja, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

2025. október 17. 17:52
null

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa közleményben tudatta, megdöbbenve értesültek arról, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné. A törvényjavaslatot a Demokratikus Koalíció nyújtotta be nemrég.

„Ez súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik” – ismertették.

Ennek az Egyházi Törvénykönyvnek a 983. kán. 1.paragrafusa szigorúan 

megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót bármi okból akárcsak részben is elárulja”.

Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1.pararafusa elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik” – tették hozzá.

Megjegyezték továbbá azt is, hogy az Apostoli Penitenciária újabban, – tekintettel a gyónási titok elleni támadásokra –, megújította és hangsúlyozta ezt a kötelességet, amelyet az egyház papjai sokszor életük árán is megtartottak. Ennek vértanújaként tisztelik Nepomuki Szent Jánost.

Az egyház nem politikai szervezet

A kommünikében arra is kitértek, hogy sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

„Hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy 

nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni”.

„Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért” – zárta közleményét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa.

Nyitókép: Pixabay

 

 

 

templar62
2025. október 17. 19:12
Gyónik a kisiskolás : " Megkívántam másnak a feleségét ." Pap : "????? " . Kisiskolás : " azt szerettem volna , hogy ő legyen az anyukám . " .
esvany-0
2025. október 17. 19:09
A büdöskomcsik milyen alapon akarnak már megint belepofázni az egyház dolgaiba? Ők mikor fogják bevallani a bűneiket?
templar62
2025. október 17. 19:08 Szerkesztve
A templombajárók sem mind kormánypártiak . Messze nem . Még a papok se mind .
templar62
2025. október 17. 19:04
Vétettem a 6. Parancsolat ellen . - Hányszor ? - Atyám ! Gyónni jöttem , nem hencegni .
