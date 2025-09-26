Ft
09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
Telekom Wifi 7 XGSPON hálózat lakossági ügyfél technológia

Végéhez ért a Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programja: Európa egyik leggyorsabb internetét élvezhetjük

2025. szeptember 26. 15:42

Hatalmasat ugrott előre Magyarország digitális hálózata.

2025. szeptember 26. 15:42
null

Végéhez ért a Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programja, amelynek eredményeként országszerte 3 millió végponton érhető el a Telekom optikai hálózata – írta meg a 24.hu. Hozzátették, hogy ennek a hálózatnak köszönhetően Szeptember 26-tól az elméleti 10 Gigabit képes XGSPON technológia teljes kapacitása elérhető lesz.

Az újítás legnagyobb hozománya, hogy a lakossági ügyfelek a 4 Gbps letöltési sebességet vehetnek igénybe.

Az üzleti felhasználók pedig a rendszer teljese, 8000/8000 Mbit/s letöltési-feltöltési sebességét igénybe vehetik majd.

Ez azt jelenti, hogy a lakossági ügyfelek számára villámgyors wifi szolgáltatást biztosít majd a Telekom. A technológia remekül kombinálható a Wifi 7-et tudó eszközökkel, aminek köszönhetően akadálymentesen dolgozhatunk, vagy szórakozhatunk wifi hálózatunkról.

Ezzel Magyarországon kerül először kihasználása a Deutsche Telekom XGSPON technológiájának teljes potenciálja.

A sebesség mellett a szolgáltatás nagyobb digitális biztonságot is nyújt, ugyanis megtalálható benne egy Kiberbiztosítás, amely védelmet nyújt az online támadások és adathalászok ellen.

Nyitókép: Facebook / Telekom HU

***

 

