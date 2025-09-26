Végéhez ért a Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programja: Európa egyik leggyorsabb internetét élvezhetjük

Nyilvánossá vált a tervezet: egymilliárd euróból épülhet a ferihegyi gyorsvasút
A projekt az egyik legnagyobb közlekedési fejlesztés lehet az országban az elkövetkező években.
Hatalmasat ugrott előre Magyarország digitális hálózata.
Végéhez ért a Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programja, amelynek eredményeként országszerte 3 millió végponton érhető el a Telekom optikai hálózata – írta meg a 24.hu. Hozzátették, hogy ennek a hálózatnak köszönhetően Szeptember 26-tól az elméleti 10 Gigabit képes XGSPON technológia teljes kapacitása elérhető lesz.
Az újítás legnagyobb hozománya, hogy a lakossági ügyfelek a 4 Gbps letöltési sebességet vehetnek igénybe.
Az üzleti felhasználók pedig a rendszer teljese, 8000/8000 Mbit/s letöltési-feltöltési sebességét igénybe vehetik majd.
Ez azt jelenti, hogy a lakossági ügyfelek számára villámgyors wifi szolgáltatást biztosít majd a Telekom. A technológia remekül kombinálható a Wifi 7-et tudó eszközökkel, aminek köszönhetően akadálymentesen dolgozhatunk, vagy szórakozhatunk wifi hálózatunkról.
Ezzel Magyarországon kerül először kihasználása a Deutsche Telekom XGSPON technológiájának teljes potenciálja.
A sebesség mellett a szolgáltatás nagyobb digitális biztonságot is nyújt, ugyanis megtalálható benne egy Kiberbiztosítás, amely védelmet nyújt az online támadások és adathalászok ellen.
