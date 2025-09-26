Nyilvánossá vált a tervezet: egymilliárd euróból épülhet a ferihegyi gyorsvasút

A kormány beletenyerelt a tutiba, minden eddigi rekordot megdöntött a Budapest Airport
Megérte felvásárolni; nagyon.
A projekt az egyik legnagyobb közlekedési fejlesztés lehet az országban az elkövetkező években.
A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozta a ferihegyi gyorsvasút megépítését célzó rendelet tervezetét, amely a beruházás koncessziós kereteit rögzítené. A tárca indoklása szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti közlekedési kapcsolat
stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjából”
A gyorsvasút megvalósításáért felelős koncessziós ügyek Nagy Márton miniszter hatáskörébe tartoznak. Ő jelentette be nyáron, hogy a beruházás költsége hozzávetőleg egymilliárd euró lehet. Tájékoztatása szerint az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között épülne meg, a repülőtéri állomást pedig nagy valószínűséggel a föld alatt alakítanák ki. A fejlesztés célja, hogy a légi kikötő szervesen kapcsolódjon az országos vasúti hálózathoz.
A rendelet tervezetében szerepel az is, hogy a kormány 2024-ben többségi tulajdonrészt szerzett a repülőteret üzemeltető társaságban. Ez a lépés a kormányzati kommunikáció szerint szintén a fejlesztés előkészítését szolgálta, megerősítve az állami szerepvállalást a beruházásban.
A repülőtéri gyorsvasút terve nem új keletű: már az 1970-es években is napirendre került, de azóta több kormányzati ciklusban sem sikerült megvalósítani. A mostani előkészítő lépések azonban azt jelzik, hogy a projekt valóban elindulhat, és hosszú évtizedek után végre létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat a főváros belvárosa és a nemzetközi repülőtér között.
