Nyilvánossá vált a tervezet: egymilliárd euróból épülhet a ferihegyi gyorsvasút

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozta a ferihegyi gyorsvasút megépítését célzó rendelet tervezetét, amely a beruházás koncessziós kereteit rögzítené. A tárca indoklása szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti közlekedési kapcsolat

stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjából”

– írja az Index.

A projekt az egyik legnagyobb közlekedési fejlesztés lehet az országban az elkövetkező években.

A gyorsvasút megvalósításáért felelős koncessziós ügyek Nagy Márton miniszter hatáskörébe tartoznak. Ő jelentette be nyáron, hogy a beruházás költsége hozzávetőleg egymilliárd euró lehet. Tájékoztatása szerint az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között épülne meg, a repülőtéri állomást pedig nagy valószínűséggel a föld alatt alakítanák ki. A fejlesztés célja, hogy a légi kikötő szervesen kapcsolódjon az országos vasúti hálózathoz.