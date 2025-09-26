Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
repülőtér Ferihegy gyorsvasút rendelet

Nyilvánossá vált a tervezet: egymilliárd euróból épülhet a ferihegyi gyorsvasút

2025. szeptember 26. 15:25

A projekt az egyik legnagyobb közlekedési fejlesztés lehet az országban az elkövetkező években.

2025. szeptember 26. 15:25
null

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozta a ferihegyi gyorsvasút megépítését célzó rendelet tervezetét, amely a beruházás koncessziós kereteit rögzítené. A tárca indoklása szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti közlekedési kapcsolat 

stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjából”

– írja az Index

A projekt az egyik legnagyobb közlekedési fejlesztés lehet az országban az elkövetkező években.

A gyorsvasút megvalósításáért felelős koncessziós ügyek Nagy Márton miniszter hatáskörébe tartoznak. Ő jelentette be nyáron, hogy a beruházás költsége hozzávetőleg egymilliárd euró lehet. Tájékoztatása szerint az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között épülne meg, a repülőtéri állomást pedig nagy valószínűséggel a föld alatt alakítanák ki. A fejlesztés célja, hogy a légi kikötő szervesen kapcsolódjon az országos vasúti hálózathoz.

A rendelet tervezetében szerepel az is, hogy a kormány 2024-ben többségi tulajdonrészt szerzett a repülőteret üzemeltető társaságban. Ez a lépés a kormányzati kommunikáció szerint szintén a fejlesztés előkészítését szolgálta, megerősítve az állami szerepvállalást a beruházásban.

A repülőtéri gyorsvasút terve nem új keletű: már az 1970-es években is napirendre került, de azóta több kormányzati ciklusban sem sikerült megvalósítani. A mostani előkészítő lépések azonban azt jelzik, hogy a projekt valóban elindulhat, és hosszú évtizedek után végre létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat a főváros belvárosa és a nemzetközi repülőtér között.

***

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

rugbista
2025. szeptember 26. 17:20
Hol és hogyan fog menni?
Válasz erre
0
0
Mátyás01
2025. szeptember 26. 16:46
Hahaha, jó vicc volt. Ez pontosan akkor fog megvalósulni, amikor az M0-ás körgyűrű befejezése vagy a HÉV-ek felújítása. Vagyis soha.
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2025. szeptember 26. 16:33
Nagyon rossz hír a vasútért rajongóknak, mert hogy épül a belgrádi vonal és a budapesti bővítés, eddig anyáztak ezerrel, hogy nem fejlődik a vasút, most meg már üvölteni fognak, hogy lepusztul a MÁV, rozsdásak a kocsik stb.
Válasz erre
3
0
SyncBaer
2025. szeptember 26. 16:22
Laikusként, nekem az a pénzmennyiség 10 kilométernyi építésre soknak tűnik. Kilométere annyiba kerülne, mint a Brenner alagút az Alpok alatt - két külön egyvágányú pályával és egy szerviz folyosóval? (A menekülőutakat és egyebeket, amik a közel 60 kilométeren kötelezően szükségesek, ne is említsük.)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!