„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.

Tegnap este Józsefvárosban léket kapott az antifa-drogpárti-liberális összefogás.

Jámbor András antifa-vezér ugyan serényen készíti elő a terepet a Tisza párt számára, de Magyar Péterék ezért a vereségért biztosan nem fogják megdicsérni. Nem néz ki jól.

Pikó András hanyatló polgármesternek pedig megüzenték a választók, hogy nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel.

Annyira nagy a baj, hogy még gratulálni is elfelejtettek Kozma Lajosnak. Stílusosan.