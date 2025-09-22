Fideszes siker Józsefvárosban: ez a feladat vár Kozma Lajos képviselőre
Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy a kutyapártos jelölt korábbi munkahelyének felügyeleti szerve megerősítette: az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult.
Józsefvárosban léket kapott az antifa-drogpárti-liberális összefogás.
„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.
Tegnap este Józsefvárosban léket kapott az antifa-drogpárti-liberális összefogás.
Jámbor András antifa-vezér ugyan serényen készíti elő a terepet a Tisza párt számára, de Magyar Péterék ezért a vereségért biztosan nem fogják megdicsérni. Nem néz ki jól.
Pikó András hanyatló polgármesternek pedig megüzenték a választók, hogy nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel.
Annyira nagy a baj, hogy még gratulálni is elfelejtettek Kozma Lajosnak. Stílusosan.
Nem baj, megteszem én: gratulálok, Lajos!”
