droghelyzet Kozma Lajos Pikó András időközi választás Jámbor András vereség Fidesz józsefváros antifa

Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást

2025. szeptember 22. 09:43

Józsefvárosban léket kapott az antifa-drogpárti-liberális összefogás.

2025. szeptember 22. 09:43
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.

Tegnap este Józsefvárosban léket kapott az antifa-drogpárti-liberális összefogás. 

Jámbor András antifa-vezér ugyan serényen készíti elő a terepet a Tisza párt számára, de Magyar Péterék ezért a vereségért biztosan nem fogják megdicsérni. Nem néz ki jól.

Pikó András hanyatló polgármesternek pedig megüzenték a választók, hogy nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel.

Annyira nagy a baj, hogy még gratulálni is elfelejtettek Kozma Lajosnak. Stílusosan.

Nem baj, megteszem én: gratulálok, Lajos!”

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

greeen
2025. szeptember 22. 12:22
Na mi van, buzipest ébredezik? Ideje volt már, csak közben lepusztítottatatok mindent. Szarból kell várat építeni megint
llnnhegyi
2025. szeptember 22. 12:14
Forrong Budapest! Sokallják a libbcsikommcsi bagázs uralmát.
llnnhegyi
2025. szeptember 22. 12:13
NiederMüller Péter polgármester mocskos szájú. Bomlik le a kerülete. Horn Gábor sír! Az apósa pácban!
llnnhegyi
2025. szeptember 22. 12:11
Horn Gábor SZDSZ! Tátott szájjal kapta be Hadházy Ákos lófaszát! Jól van ez így!
