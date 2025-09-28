„Itt azért álljunk meg néhány percre és idézzük fel, hogy a baloldali kormányok idején kezdődött el Kaleta Gábor diplomata karrierje. A volt perui nagykövet a szocialista Medgyessy-kormány idején került a Külügyminisztériumba, a Gyurcsány-kormány alatt pedig már konzul volt Los Angeles-ben.

Későbbi kinevezését pedig egyhangúlag fogadták el, vagyis a balliberális pártok képviselői is megszavazták. A kegyelmi-ügyben is alaposan feltételezhető, hogy annak kirobbantásában is külföldi titkosszolgálat befolyásolási kísérlete állt, melynek célja az Orbán-kormány megbuktatása volt.

A Szőlő utcai botrány álhírre alapuló dezinformációs akció, amiben szintén felsejlik a külföldi titkosszolgálati beavatkozás. A közös tehát ezekben az ügyekben, kedves Klára, nem a pedofilok védelme (azért ez mennyire merész kijelentés a kormányzati intézkedéseket párhuzamba állítva a gyermekvédelem kapcsán…), hanem az, hogy külföldi titkosszolgálatok próbálták destabilizálni a magyar társadalmat, egy esetleges kormányváltás célja pedig éppen ezt eredményezné.

Értem én, hogy Önök ezt szeretnék, de mi nem. Legyen kedves nem elárulni a hazáját, mármint Magyarországot. De a bolgárok sem örülnének annyira, ha ilyennel próbálkozna, Klárika…”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala