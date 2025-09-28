Dobrev Klára kijelentette: megszüntetné az MCC-t
Bár a DK Gyurcsány Ferenc visszavonulása után a parlamenti küszöb alá süllyedt, ami a népszerűséget illeti, a pártelnök mégis „országépítésről” álmodozik.
Dobrev Klára mai posztjában közölte, hogy a kormány pedofilokat véd, érvelése szerint jól bizonyítja ezt a Kaleta-ügy, a kegyelmi botrány, valamint a Szőlő utcai „ügy”.
„Itt azért álljunk meg néhány percre és idézzük fel, hogy a baloldali kormányok idején kezdődött el Kaleta Gábor diplomata karrierje. A volt perui nagykövet a szocialista Medgyessy-kormány idején került a Külügyminisztériumba, a Gyurcsány-kormány alatt pedig már konzul volt Los Angeles-ben.
Későbbi kinevezését pedig egyhangúlag fogadták el, vagyis a balliberális pártok képviselői is megszavazták. A kegyelmi-ügyben is alaposan feltételezhető, hogy annak kirobbantásában is külföldi titkosszolgálat befolyásolási kísérlete állt, melynek célja az Orbán-kormány megbuktatása volt.
A Szőlő utcai botrány álhírre alapuló dezinformációs akció, amiben szintén felsejlik a külföldi titkosszolgálati beavatkozás. A közös tehát ezekben az ügyekben, kedves Klára, nem a pedofilok védelme (azért ez mennyire merész kijelentés a kormányzati intézkedéseket párhuzamba állítva a gyermekvédelem kapcsán…), hanem az, hogy külföldi titkosszolgálatok próbálták destabilizálni a magyar társadalmat, egy esetleges kormányváltás célja pedig éppen ezt eredményezné.
Értem én, hogy Önök ezt szeretnék, de mi nem. Legyen kedves nem elárulni a hazáját, mármint Magyarországot. De a bolgárok sem örülnének annyira, ha ilyennel próbálkozna, Klárika…”
Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala
***
Kapcsolódó vélemény
A Szent Korona részleges jogainak visszaadása, az olyan ősi nevek, mint a vármegye vagy az ispán rehabilitálása mind-mind efelé visz.
Ezt is ajánljuk a témában
Bár a DK Gyurcsány Ferenc visszavonulása után a parlamenti küszöb alá süllyedt, ami a népszerűséget illeti, a pártelnök mégis „országépítésről” álmodozik.
Ezt is ajánljuk a témában
A progresszív adózás ezzel szemben inkább elvándorlást és gyengébb foglalkoztatást eredményezne.