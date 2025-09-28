Kutatás: az egykulcsos szja erősítette a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást

Az Oeconomus elemzése úgy látja, hogy az egységes személyi jövedelemadó ösztönzi a munkavállalást és a megtakarítást, visszaszorítja a szürkegazdaságot és erősíti a versenyképességet, míg a progresszív adózás gyengébb foglalkoztatást és az „agyelszívás” felerősödését hozhatja magával – írta meg a Világgazdaság.

A kutatóintézet felidézi, hogy az egykulcsos szja bevezetése 2011-ben jelentős egyszerűsítést és a munkát terhelő adók mérséklését eredményezte. Az intézet szerint ez érezhetően növelte a munkavállalási hajlandóságot, visszafogta az adóelkerülést és a feketefoglalkoztatást, valamint összességében javította a gazdaság versenyképességét.

A kedvező hatásokat a foglalkoztatási adatok is alátámasztják. A KSH kimutatása szerint

2010 és 2024 között húsz százalékkal emelkedett a foglalkoztatottak száma, ami több mint 800 ezer fővel bővítette a 15–74 év közötti népesség körét.

A növekvő foglalkoztatás és a folyamatos béremelkedés együtt emelte a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét, élénkítette a fogyasztást, és hozzájárult a GDP dinamikus növekedéséhez.