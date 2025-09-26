Ft
kormány Nemzeti Konzultáció kérdés adómentesség

A Tisza „felülvizsgálná” a fiatalok és az édesanyák adómentességét: itt a nemzeti konzultáció harmadik kérdése (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 10:12

„A hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül. De ne engedjük, hogy átverjenek!” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

2025. szeptember 26. 10:12
null

Péntek reggel a kormány nyilvánosságra hozta az októberben induló Nemzeti Konzultáció harmadik kérdését, amely a fiatalok és az édesanyák adómentességére vonatkozik. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közlése szerint Brüsszel kifogásolja a magyar intézkedéseket, és olyan adóterveket készít elő, amelyek eltörölnék a 25 év alatti fiatalok, valamint a gyermekeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét.

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése így szól:

Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent bejegyzés szerint ez több mint félmillió embert hozna hátrányos helyzetbe: mintegy 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt érintene az intézkedés. A poszt hangsúlyozza: „A hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül. De ne engedjük, hogy átverjenek! Októberben indul a Nemzeti Konzultáció. Vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!”

Ahogy arról a Mandiner beszámolt,

a brutális adóemelés nem elég, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet is „felülvizsgálná” a Tisza Párt, a családtámogatási rendszert pedig „szűkítenék”.

Magyar Péter tagadja a Tisza-csomag megszorításait, de a párt politikusai és szakértői régóta az egykulcsos adórendszer megszüntetését várják a baloldalon.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

belbuda
2025. szeptember 26. 10:40
Egyre izgalmasabb...😂🤣😂🤣😂🤣 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣😂😂😂
dejavu
2025. szeptember 26. 10:25
az ÁSZ ezt a 4 mrd-ot gondolom törvénytelen kampányfinanszírozásként fogja elszámolni.
nogradi
2025. szeptember 26. 10:17
Ez be is jön nekik mert az emberek irigyek egymásra.
herden100
2025. szeptember 26. 10:16
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. KEDDEN DUGÓ. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
