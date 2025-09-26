A Tisza „felülvizsgálná” a fiatalok és az édesanyák adómentességét: itt a nemzeti konzultáció harmadik kérdése (VIDEÓ)

Péntek reggel a kormány nyilvánosságra hozta az októberben induló Nemzeti Konzultáció harmadik kérdését, amely a fiatalok és az édesanyák adómentességére vonatkozik. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közlése szerint Brüsszel kifogásolja a magyar intézkedéseket, és olyan adóterveket készít elő, amelyek eltörölnék a 25 év alatti fiatalok, valamint a gyermekeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét.

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése így szól:

Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megjelent bejegyzés szerint ez több mint félmillió embert hozna hátrányos helyzetbe: mintegy 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt érintene az intézkedés. A poszt hangsúlyozza: „A hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül. De ne engedjük, hogy átverjenek! Októberben indul a Nemzeti Konzultáció. Vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!”

