„»Kedves« Orbán Balázs!
Látom, ismét sikerült annyi szabadidőt találnod magadnak, hogy velem, egy 21 éves diáklánnyal foglalkozz – te, a miniszterelnök politikai igazgatója, a 2026-os kampány vezetője és nagy stratégája!
Az, hogy ilyen ramatyul álltok, megmagyarázza, hogy neked, mint kampányvezérnek, nincs a toppon a szövegértésed.
De nem baj, Balázs, nekifutok még egyszer!
A mondatomat, miszerint igénytelen ország vagyunk, tartom!
1. Nincs igényünk megfelelő minőségű oktatásra.
2. Nincs igényünk megfelelő minőségű egészségügyre.
3. Pláne nincs igényünk valódi gyermekvédelemre.
Ugyanis ha mindezekre lenne igényünk, olyan kormányt választottunk volna, amely ezt végre is hajtja, vagy a jelenlegiből kierőszakoltuk volna. Ezt a nemrégiben kikerült videó is bizonyítja, ahol az általatok és a hatóságok által is ismert Kovács Buna Károly a földön fekvő gyereket megrugdossa. De említhetném Juhász Péter Pált is, aki ugyanezeket a gyerekeket megerőszakolta és prostituálta őket. Ott van ugyebár a kegyelmi botrány is, ahol pedofil segítőnek adtatok kegyelmet.
Ezzel szemben mire van igénye a magyarok többségének?
• SZJA-mentességre
• rezsicsökkentésre
• árstopra
• minimálbéremelésre
Az árstopról és a minimálbéremelésről, Balázs, annyit még hadd mondjak el, mielőtt folytatom, hogy az az egyetem, amelynek te magad a Tanácsadó Testületének elnöke vagy, én pedig a hallgatója, már az első félévben leadja a diákjainak, hogy gazdaságilag milyen károkat okoz az árstop és a minimálbéremelés. Úgyhogy lehet, érdemes lenne az elnökséget leadni, és visszaülni picit a padba.
Na de! A felsorolás, amire viszont igényünk van, egy szóban összefoglalva: PÉNZ.
“Kedves” Balázs, amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak.
Na de mi is a szalmabáb érvelési hiba, amiről szó van?
Az eredeti állításom ez volt:
• A probléma nem az, hogy nem akarunk többet fizetni, és igényünk van a pénzre,
• hanem az, hogy megelégszünk az SZJA-mentességgel, miközben nincs igényünk az oktatásra, egészségügyre és gyermekvédelemre.
És nyilván ezt még jól össze is mostad a saját propagandátok által gyártott TISZA-megszorító csomaggal.
»Kedves« Balázs, miután egyszer már burkoltan közölted velem, hogy figyelsz, miután megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, kihívtalak egy tengópárbajra, amit nyilván nem vállaltál el. Nem baj, ismerünk már, hogy hogyan állsz ezekkel a dolgokkal.
De ha ezt nem, remélem, egy vitát csak elvállalsz egy 21 éves diáklánnyal. Ennyire azért te sem félhetsz!
A fent említett témákból – egészen a gyermekvédelemtől a minimálbéremelésig – nagyon szívesen leülök veled a nyilvánosság előtt egy vitára, hacsak nem futamodsz meg egy diáklánytól ismételten.
Ui.: Osszátok meg minél többen, hogy drága egyetlen Orbán Balázsunkhoz is eljusson.”
