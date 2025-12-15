Ft
orbán balázs pankotai lili juhász péter pál gyermekvédelem

“Kedves” Orbán Balázs

2025. december 15. 21:23

Látom, ismét sikerült annyi szabadidőt találnod magadnak, hogy velem, egy 21 éves diáklánnyal foglalkozz – te, a miniszterelnök politikai igazgatója, a 2026-os kampány vezetője és nagy stratégája!

2025. december 15. 21:23
null
Pankotai Lili
Pankotai Lili
Facebook

"Kedves" Orbán Balázs!

Látom, ismét sikerült annyi szabadidőt találnod magadnak, hogy velem, egy 21 éves diáklánnyal foglalkozz – te, a miniszterelnök politikai igazgatója, a 2026-os kampány vezetője és nagy stratégája!

Az, hogy ilyen ramatyul álltok, megmagyarázza, hogy neked, mint kampányvezérnek, nincs a toppon a szövegértésed. 

De nem baj, Balázs, nekifutok még egyszer!

A mondatomat, miszerint igénytelen ország vagyunk, tartom!

1. Nincs igényünk megfelelő minőségű oktatásra.

2. Nincs igényünk megfelelő minőségű egészségügyre.

3. Pláne nincs igényünk valódi gyermekvédelemre.

Ugyanis ha mindezekre lenne igényünk, olyan kormányt választottunk volna, amely ezt végre is hajtja, vagy a jelenlegiből kierőszakoltuk volna. Ezt a nemrégiben kikerült videó is bizonyítja, ahol az általatok és a hatóságok által is ismert Kovács Buna Károly a földön fekvő gyereket megrugdossa. De említhetném Juhász Péter Pált is, aki ugyanezeket a gyerekeket megerőszakolta és prostituálta őket. Ott van ugyebár a kegyelmi botrány is, ahol pedofil segítőnek adtatok kegyelmet.

Ezzel szemben mire van igénye a magyarok többségének?
• SZJA-mentességre
• rezsicsökkentésre
• árstopra
• minimálbéremelésre

Az árstopról és a minimálbéremelésről, Balázs, annyit még hadd mondjak el, mielőtt folytatom, hogy az az egyetem, amelynek te magad a Tanácsadó Testületének elnöke vagy, én pedig a hallgatója, már az első félévben leadja a diákjainak, hogy gazdaságilag milyen károkat okoz az árstop és a minimálbéremelés. Úgyhogy lehet, érdemes lenne az elnökséget leadni, és visszaülni picit a padba.

Na de! A felsorolás, amire viszont igényünk van, egy szóban összefoglalva: PÉNZ.

“Kedves” Balázs, amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak.

Na de mi is a szalmabáb érvelési hiba, amiről szó van?

Az eredeti állításom ez volt:
• A probléma nem az, hogy nem akarunk többet fizetni, és igényünk van a pénzre,
• hanem az, hogy megelégszünk az SZJA-mentességgel, miközben nincs igényünk az oktatásra, egészségügyre és gyermekvédelemre.

És nyilván ezt még jól össze is mostad a saját propagandátok által gyártott TISZA-megszorító csomaggal.

»Kedves« Balázs, miután egyszer már burkoltan közölted velem, hogy figyelsz, miután megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, kihívtalak egy tengópárbajra, amit nyilván nem vállaltál el. Nem baj, ismerünk már, hogy hogyan állsz ezekkel a dolgokkal.

De ha ezt nem, remélem, egy vitát csak elvállalsz egy 21 éves diáklánnyal. Ennyire azért te sem félhetsz!

A fent említett témákból – egészen a gyermekvédelemtől a minimálbéremelésig – nagyon szívesen leülök veled a nyilvánosság előtt egy vitára, hacsak nem futamodsz meg egy diáklánytól ismételten.

Ui.: Osszátok meg minél többen, hogy drága egyetlen Orbán Balázsunkhoz is eljusson.”

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. december 15. 21:51
"Kedves" Lili! Nincs igényed egy fésűre?
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. december 15. 21:50
Szóval van egy bukott, kirúgott, érettségizni időben képtelen primitív kis picsa, aki egy (libsi cenzorok és véleményterroristák által minden módon megakadályozni próbált) doktorátust szerzett, angolul vitaképes politológussal akar arcoskodni. Azért..... egy laposféreg is benne van a rendszertanban, de valahol alul. Bár igaz, ezt ő nem tudja. Mint ahogy ez a förmedvény sem. Ennek oka az első mondatból levezethető.
Válasz erre
0
0
Titi
2025. december 15. 21:50
Szerintem senki nem kíváncsi rád, elmebeteg, degenerált féreg! Okoskodsz, mintha értenél valamihez, tetű ballibsi semmirekellő. Takarodj a Közszolgálati Egyetemről, és ha magadtól nem teszed meg, két lábbal kell a seggedbe rúgni, mocskos, felforgató sehonnai! Nem tudsz te semmit az életről, rohadék, kínján nőtt mocsok! Egy szemtelen, elmebeteg, pszichopata vagy, mint az, akinek a seggébe akarsz mászni, hogy legyen belőled valaki. Hányingerem van az egész mocsok bandától, akik gyilkosok, erőszaktevők, kábítószerrel visszaélők, garázdák mellett szónokolnak, árva, elhagyott gyerekeknek beállítva az elítélt bűnözőket. Takarodj az anyád ótvaros picsájába, elmebeteg majom! El ne képzeld magadról, hogy mérvadó a véleményed, pénzéhes, senkiházi mocsok! Azt hiszed, te is egy nyomorult greta vagy, aki meggazdagodott abból, hogy nem normális. Szégyen, hogy ebben az országban ilyen rohadékok megszólalhatnak, és még szavazati joguk is van. Az én sorsomat nem fogod befolyásolni, szemét szoponc!
Válasz erre
0
0
beke23-a
2025. december 15. 21:45
Lilike! Fesulkodj meg! Orban Balazst ne tegezd, mert nem vagytok egy sulycsoportban!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!