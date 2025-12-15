„»Kedves« Orbán Balázs!

Ezzel szemben mire van igénye a magyarok többségének?

• SZJA-mentességre

• rezsicsökkentésre

• árstopra

• minimálbéremelésre

Az árstopról és a minimálbéremelésről, Balázs, annyit még hadd mondjak el, mielőtt folytatom, hogy az az egyetem, amelynek te magad a Tanácsadó Testületének elnöke vagy, én pedig a hallgatója, már az első félévben leadja a diákjainak, hogy gazdaságilag milyen károkat okoz az árstop és a minimálbéremelés. Úgyhogy lehet, érdemes lenne az elnökséget leadni, és visszaülni picit a padba.

Na de! A felsorolás, amire viszont igényünk van, egy szóban összefoglalva: PÉNZ.

“Kedves” Balázs, amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak.

Na de mi is a szalmabáb érvelési hiba, amiről szó van?