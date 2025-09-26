Ft
Dobrev Klára kijelentette: megszüntetné az MCC-t

2025. szeptember 26. 19:56

Bár a DK Gyurcsány Ferenc visszavonulása után a parlamenti küszöb alá süllyedt, ami a népszerűséget illeti, a pártelnök mégis „országépítésről” álmodozik.

2025. szeptember 26. 19:56
null

Egy hosszabb írásban számolt be Dobrev Klára országjárásának újpesti fórumáról a 444. A cikk felvezetőjében rámutattak, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének nincs könnű dolga: miközben Orbán Viktor és Magyar Péter azon versenyez, hogy ki tud több embert kivinni október 23-án a budapesti utcákra, 

addig az ellenzéki párt történetének legnagyobb válságából kell kivezetnie a pártot.

Hozzátették, miután Gyurcsány Ferenc visszavonult a közélettől, a DK támogatottsága a parlamenti küszöb alá esett, a választásig pedig már csak fél év van hátra.

A lap megjegyezte, hogy a párt legerősebb budapesti körzetének számító Újpesten megtelt a nagyjából 100 fős terem, a hallgatóság zömét nyugdíjasok adták, ami a fél 12-es kezdés miatt nem is volt meglepő a 444 szerint.

A helyszíni tudósítás szerint Dobrev rögtön a fórum elején kijelentette, hogy „az Orbán-rendszer össze fog omlani, a Fidesz bukása után pedig »hatalmas nagy feladat« vár majd a DK-ra. Új országot kell ugyanis építeni”.

Tapssal fogadta a hallgatóság több javaslatát

Az összeállításban kiemelték, hogy Dobrev beszélt „az ellopott közvagyon visszaszerzéséről”. Megígérte a hallgatóságnak, hogy – szemben a Tisza Párttal – 

nem megadóztatják majd a korrupt módon szerzett vagyont, hanem elkobozzák. 

Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy milyen szempontok alapján határozzák majd meg, mi számít korrupt módon szerzett vagyonnak. A nézőket azonban a 444.hu beszámolja szerint nem zavarta ez a „hiányosság”, „óriási tapssal” fogadták a vagyonelkobzás ígéretét. Mint ahogy a választás után egy évre kihirdetett korrupciós veszélyhelyzet és a fideszes alapítványok – például MCC – megszüntetése is elnyerte a tetszésüket – írta a portál.

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

