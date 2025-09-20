Ft
Direkt36 DK Hont András telex Dobrev Klára

Tudomásul veszem, hogy a velem egykorúak és a nálam 2-3-5-10 évvel fiatalabbak bizonyos csoportjaiból alusisakos, rikácsoló dékás néni lett

2025. szeptember 20. 18:35

Olyan dékás néni, aki szerint a Direkt36-Telex intimpistáskodása Dobrev Klára körül oknyomozás, a vásárhelyi portálocska viszont átlépett egy határt.

2025. szeptember 20. 18:35
null
Hont András
Hont András

„Próbálom lecsavarni magamban a dühöngést azok miatt, akik 10-5-3-2 éve még kórusban röhögtek a minden konteóból személyes politikai hadjáratot faragó dékás néniken, hogy azután mostanra ők elevenítsék meg a legótvarabb dékás kommentfolyamokat, amelyekben a felcsúti juhász tragikus balesetétől Homonnay Gergely haláláig minden a hatalom általi kivégzéssé változik. Természetesen anélkül, hogy bárki utánanézne bárminek, vagy legalább csöndben maradna addig, amíg bármi bizonyosat tudni lehet. 

Jó, akkor tudomásul veszem, hogy a velem egykorúak és a nálam 2-3-5-10 évvel fiatalabbak bizonyos csoportjaiból alusisakos, rikácsoló dékás néni lett. (Mondjuk, olyan dékás néni, aki szerint a Direkt36-Telex intimpistáskodása Dobrev Klára körül oknyomozás, a vásárhelyi portálocska viszont átlépett egy határt. Különös. Szerintem egyik sincs amúgy rendben).”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

A teljes tiszás szennymédia Dobrev Klára legprivátabb magánéletében vájkált ma

Akkor megyek haza Svájcból, ha Mérő Vera és Perintfalvi Rita, (mint állítólagos „jogvédők”) közös nyilatkozatban ítélik el ezt.

 

Moslékzabáló
2025. szeptember 20. 19:00
Az ócska komcsi, libernyák csürhe, akiknek eddig a felvidéki magyar szlovák, az erdélyi meg román volt, most szétaggódja magát a kárpátaljai magyarokért, akik egymást túllihegve csámcsogtak Borkain meg Szájeren, most fölhorkan?! Ugyan már! Szemét, aljas, képmutató söpredék.
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 20. 18:58
Valamit muszáj lesz csinálni a közösségi médiával mert ez már totál gáz. Ehhez globális összefogás kell.
nogradi
2025. szeptember 20. 18:53
Ez olyan volt mint egy salátatörvény. Szedd szét külön-külön a témát.
