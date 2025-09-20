„Próbálom lecsavarni magamban a dühöngést azok miatt, akik 10-5-3-2 éve még kórusban röhögtek a minden konteóból személyes politikai hadjáratot faragó dékás néniken, hogy azután mostanra ők elevenítsék meg a legótvarabb dékás kommentfolyamokat, amelyekben a felcsúti juhász tragikus balesetétől Homonnay Gergely haláláig minden a hatalom általi kivégzéssé változik. Természetesen anélkül, hogy bárki utánanézne bárminek, vagy legalább csöndben maradna addig, amíg bármi bizonyosat tudni lehet.

Jó, akkor tudomásul veszem, hogy a velem egykorúak és a nálam 2-3-5-10 évvel fiatalabbak bizonyos csoportjaiból alusisakos, rikácsoló dékás néni lett. (Mondjuk, olyan dékás néni, aki szerint a Direkt36-Telex intimpistáskodása Dobrev Klára körül oknyomozás, a vásárhelyi portálocska viszont átlépett egy határt. Különös. Szerintem egyik sincs amúgy rendben).”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala