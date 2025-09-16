Ft
Perintfalvi Rita tiszás szennymédia Mérő Vera Dobrev Klára

A teljes tiszás szennymédia Dobrev Klára legprivátabb magánéletében vájkált ma

2025. szeptember 16. 21:56

Akkor megyek haza Svájcból, ha Mérő Vera és Perintfalvi Rita, (mint állítólagos „jogvédők”) közös nyilatkozatban ítélik el ezt.

2025. szeptember 16. 21:56
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Akkor megyek haza Svájcból, ha Mérő Vera és Perintfalvi Rita (mint állítólagos »jogvédők«) közös nyilatkozatban ítélik el, hogy a teljes tiszás szennymédia Dobrev Klára legprivátabb magánéletében vájkált ma.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Mező Gábor

Facebook

Idézőjel

Csak a gyereket sajnálom – Gyurcsány és Dobrev hálószobatitkai

Sem Dobrev, sem Gyurcsány, sem az egész történetük nem normális, és akkor igen finoman fogalmaztam.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

herden100
2025. szeptember 17. 00:17
„Akkor megyek haza Svájcból, ha Mérő Vera és Perintfalvi Rita (mint állítólagos »jogvédők«) közös nyilatkozatban ítélik el, hogy a teljes tiszás szennymédia Dobrev Klára legprivátabb magánéletében vájkált ma.” MI VAAAAN ????? 😂😂😂😂😂😂 Kapcsolódó vélemény
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2025. szeptember 16. 23:24
"a teljes tiszás szennymédia Dobrev Klára legprivátabb magánéletében vájkált ma.” Ez ennek a lidércnek a karmája. Megérdemli, ez Apró Antal leszármazottja, aki a gyilkos felmenője által megszerzett, kisajátított vagyonnak köszönhetően éli luxus életét. Az ilyen csapások valóban törést okozhatnak, de eddig nem tette meg azt, amivel el tudta volna határolni magát az ősei bűnétől. Juttassa vissza a jogos tulajdonosoknak, leszármazottjainak az elzabrált vagyont, és tagadja meg a származását. Meg tudja vajon tenni? Ha nem, akkor minden csapást megérdemelt.
Válasz erre
2
1
Ehetős Odó
2025. szeptember 16. 22:15
Akkor jobb, ha már most beszerzel egy kosár almát, egy íjat és egy csomó nyílvesszőt.
Válasz erre
5
0
westend
2025. szeptember 16. 22:11
akkor te sosem jössz haza :)
Válasz erre
6
1
