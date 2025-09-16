A DK 19-re húz lapot azzal, hogy elindul a választáson
Dobrev Kláráék országjárásba kezdenek, de nem biztos, hogy jó ötlet, ez lett az előző elnökük, Gyurcsány Ferenc veszte is.
Akkor megyek haza Svájcból, ha Mérő Vera és Perintfalvi Rita, (mint állítólagos „jogvédők”) közös nyilatkozatban ítélik el ezt.
„Akkor megyek haza Svájcból, ha Mérő Vera és Perintfalvi Rita (mint állítólagos »jogvédők«) közös nyilatkozatban ítélik el, hogy a teljes tiszás szennymédia Dobrev Klára legprivátabb magánéletében vájkált ma.”
Sem Dobrev, sem Gyurcsány, sem az egész történetük nem normális, és akkor igen finoman fogalmaztam.
