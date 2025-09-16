Ft
Csak a gyereket sajnálom – Gyurcsány és Dobrev hálószobatitkai

2025. szeptember 16. 16:12

Sem Dobrev, sem Gyurcsány, sem az egész történetük nem normális, és akkor igen finoman fogalmaztam.

2025. szeptember 16. 16:12
Mező Gábor
Mező Gábor
„Emlékszem, hogy amikor először írtam az Apró-Dobrev-klánról (más oknyomozó újságírók munkáit is felhasználva, de hozzátéve elég sok mindent, bemutatva ezt a kommunista-posztkommunista-állambiztonsági hálózatot), alig tudtam letenni a telefonomat. Egymás után hívott az akkor még teljesen liberális Index és a szintén liberális Origo, a hávégé, a Magyar Narancs és a többi portál, illetve lap, hogy nyilatkozzak nekik Gyurcsányékról. 

Nem. Lapítottak mint szar a fűben. 

Akkor még Gyurcsány Ferenc (illetve nem is ő, mert már akkor leépült, látszott, hogy minden értelemben menthetetlen), s még inkább a »feltörekvő« Dobrev Klára a jó oldalon harcolt. A fény útját járták! Most viszont nem, már útban vannak, jelenlétük a Fidesznek és a NER-nek fontos, így ha olyan egyszerű lenne a világ, mint ahogyan sokan gondolják, én is szépeket írnék Dobrevékről, mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egész szerethető lény az a vörös polip. Nem is bánom, hogy felzabálta a lábainkat. 

A természetszerűleg teljesen független és objektív Direkt 36 viszont végre kapcsolt, és megírta azt, amire mindenki gondolt: egy szerelmi viszony állhatott Fletó és Klára asszony szétválása mögött. Meg – gondolom – a pia. 

Ha Gyurcsány belehúz, ebből még egy jó, Charlie Sheen-es doksifilm is lehet. 

Dobrev persze a mozgalmi hagyományoknak megfelelően azonnal áldozatpózba vágta magát. »Ma este van egy nehéz beszélgetésem a 10 éves kisfiammal. Ezt senkinek nem kívánom. Beszélnünk kell arról, ami normális esetben nem rá tartozott volna, de nem akarom, hogy mások beszéljenek vele erről. Erre nem lehet felkészülni. Én sem készültem fel rá. De ezt is meg kell oldanom« – írta.

Alapesetben ez egy szomorú történet. Bár Gyurcsányék fia – ha nem mond le a vagyonról – nyilván gazdag emberként fog élni, a szülei ettől függetlenül elváltak (vagy elválnak majd), azt mindig nehéz, nagyon nehéz megélni, ráadásul az apja, meg anyja is teljesen menthetetlen emberek. Nagyon komoly érzelmi hullámvasút lehet két ilyen személyiség között felnőni. Nem beszélve az állandó botrányokról, a kéretlen celeb-létről, stb. 

Őt tényleg sajnálom, kívánom, hogy járja a saját útját, és valahogy szakadjon ki ebből a világból. Volt, akinek sikerült, őket tartom a legtöbbre. Nemet mondani a tutira – ahhoz kell gerinc.  Viszont Dobrev Klára. Mostanában elkezdett sálat hordani, állítása szerint azért, mert most a nők a számára a legfontosabbak. S persze hazudik, terel, normális esetben ez valóban nem tartozna a gyerekre, de sem Dobrev, sem Gyurcsány, sem az egész történetük nem normális, és akkor igen finoman fogalmaztam.”

Nyitókép: Facebook
 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

llnnhegyi
•••
2025. szeptember 16. 18:11 Szerkesztve
Mező terelés!! Bűnbánat??? ================✓ Nézzük a lényeget! Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Apró Piroska, Kunhalmi Ágnes, Szendi-Romulus, Horn Gábor, Fodor Gábor, Juszt László, Lattmann Tamás, Magyar Júdás Péter, Kuncze Gábor, Hajnal Miklós, Gelencsér Ferenc, Puzsér Róbert, Lendvai Ildikó, Nagy Attila Tibor, Mesterházy Attila, Kéri László, ATV, HVG, Kontroll, Tiszta Hang, Magyar Hang. Minden verbális pofonzuhatagot megérdemelnek, Nincs miért sajnálni őket. -:))))) Bocsánatot kérek, ritkás lett névjegyzék.
Válasz erre
1
0
kata56
2025. szeptember 16. 17:25
Háááát....ezt be kéne fejezni. El kéne gondolkodni hogy kik és miért is szedték elő ezt a históriát pont most...miközben ez már 2011-től tudott dolog. Kinek az érdekét szolgálja? Nem kéne ezzel foglalkozni a jobbos médiának. Klárát kinyírják az övéi. Mert kell a terep a messiásnak. Ez legyen elég.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. szeptember 16. 17:13
Gyurcsány impotenssé itta magát -jelzem a Szarosra is ez vár - a bolgár rém meg még férfit akar.(Nem elég neki a Gréczy által küldött kép a bögyörőjéről) Ő még ölelésre vágyik.
Válasz erre
4
0
Dr Bubo
2025. szeptember 16. 17:09
No de mi van Vaddisznó Ágival?
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!