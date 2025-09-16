Lázár János: A többkulcsos adó visszahozná a feketefoglalkoztatást
A miniszter szerint a kormány adópolitikája a jövőben is két meghatározott célt szolgál majd.
Sem Dobrev, sem Gyurcsány, sem az egész történetük nem normális, és akkor igen finoman fogalmaztam.
„Emlékszem, hogy amikor először írtam az Apró-Dobrev-klánról (más oknyomozó újságírók munkáit is felhasználva, de hozzátéve elég sok mindent, bemutatva ezt a kommunista-posztkommunista-állambiztonsági hálózatot), alig tudtam letenni a telefonomat. Egymás után hívott az akkor még teljesen liberális Index és a szintén liberális Origo, a hávégé, a Magyar Narancs és a többi portál, illetve lap, hogy nyilatkozzak nekik Gyurcsányékról.
Nem. Lapítottak mint szar a fűben.
Akkor még Gyurcsány Ferenc (illetve nem is ő, mert már akkor leépült, látszott, hogy minden értelemben menthetetlen), s még inkább a »feltörekvő« Dobrev Klára a jó oldalon harcolt. A fény útját járták! Most viszont nem, már útban vannak, jelenlétük a Fidesznek és a NER-nek fontos, így ha olyan egyszerű lenne a világ, mint ahogyan sokan gondolják, én is szépeket írnék Dobrevékről, mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egész szerethető lény az a vörös polip. Nem is bánom, hogy felzabálta a lábainkat.
A természetszerűleg teljesen független és objektív Direkt 36 viszont végre kapcsolt, és megírta azt, amire mindenki gondolt: egy szerelmi viszony állhatott Fletó és Klára asszony szétválása mögött. Meg – gondolom – a pia.
Ha Gyurcsány belehúz, ebből még egy jó, Charlie Sheen-es doksifilm is lehet.
Dobrev persze a mozgalmi hagyományoknak megfelelően azonnal áldozatpózba vágta magát. »Ma este van egy nehéz beszélgetésem a 10 éves kisfiammal. Ezt senkinek nem kívánom. Beszélnünk kell arról, ami normális esetben nem rá tartozott volna, de nem akarom, hogy mások beszéljenek vele erről. Erre nem lehet felkészülni. Én sem készültem fel rá. De ezt is meg kell oldanom« – írta.
Alapesetben ez egy szomorú történet. Bár Gyurcsányék fia – ha nem mond le a vagyonról – nyilván gazdag emberként fog élni, a szülei ettől függetlenül elváltak (vagy elválnak majd), azt mindig nehéz, nagyon nehéz megélni, ráadásul az apja, meg anyja is teljesen menthetetlen emberek. Nagyon komoly érzelmi hullámvasút lehet két ilyen személyiség között felnőni. Nem beszélve az állandó botrányokról, a kéretlen celeb-létről, stb.
Őt tényleg sajnálom, kívánom, hogy járja a saját útját, és valahogy szakadjon ki ebből a világból. Volt, akinek sikerült, őket tartom a legtöbbre. Nemet mondani a tutira – ahhoz kell gerinc. Viszont Dobrev Klára. Mostanában elkezdett sálat hordani, állítása szerint azért, mert most a nők a számára a legfontosabbak. S persze hazudik, terel, normális esetben ez valóban nem tartozna a gyerekre, de sem Dobrev, sem Gyurcsány, sem az egész történetük nem normális, és akkor igen finoman fogalmaztam.”
Nyitókép: Facebook