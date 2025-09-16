„Emlékszem, hogy amikor először írtam az Apró-Dobrev-klánról (más oknyomozó újságírók munkáit is felhasználva, de hozzátéve elég sok mindent, bemutatva ezt a kommunista-posztkommunista-állambiztonsági hálózatot), alig tudtam letenni a telefonomat. Egymás után hívott az akkor még teljesen liberális Index és a szintén liberális Origo, a hávégé, a Magyar Narancs és a többi portál, illetve lap, hogy nyilatkozzak nekik Gyurcsányékról.

Nem. Lapítottak mint szar a fűben.

Akkor még Gyurcsány Ferenc (illetve nem is ő, mert már akkor leépült, látszott, hogy minden értelemben menthetetlen), s még inkább a »feltörekvő« Dobrev Klára a jó oldalon harcolt. A fény útját járták! Most viszont nem, már útban vannak, jelenlétük a Fidesznek és a NER-nek fontos, így ha olyan egyszerű lenne a világ, mint ahogyan sokan gondolják, én is szépeket írnék Dobrevékről, mondjuk azt, hogy tulajdonképpen egész szerethető lény az a vörös polip. Nem is bánom, hogy felzabálta a lábainkat.

A természetszerűleg teljesen független és objektív Direkt 36 viszont végre kapcsolt, és megírta azt, amire mindenki gondolt: egy szerelmi viszony állhatott Fletó és Klára asszony szétválása mögött. Meg – gondolom – a pia.