péntek
város posztraumatikus munka Fekete-Győr

Szegény, többszörösen bukott Fekete-Győr Nemtudom Andrásnak láthatólag posztraumatikus stressz szindrómája van

2025. november 21. 11:05

Ha politikus leszel, akkor bizony meg fognak kérdezni néhány dologról. És ilyenkor sajnos válaszolni kell.

2025. november 21. 11:05
Apáti Bence
Apáti Bence
„Szegény, többszörösen bukott Fekete-Győr Nemtudom Andrásnak láthatólag poszttraumatikus stressz szindrómája van; azonnal görcsbe rándul a gyomra, ha kérdésekkel provokálnak valakit. 

Kapcsolódó vélemény

Fekete-Győr András

Idézőjel

Bohár Dániel, nézem, ahogy a TISZA jelöltjeit hívogatod

Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből.

Bandi, az van, hogy ilyen ez a fránya politika! 

Ha politikus leszel, akkor bizony meg fognak kérdezni néhány dologról. És ilyenkor sajnos válaszolni kell.

Kellene. 

És persze megesik, hogy rosszul jössz ki a dologból, mert mondjuk kiderül, hogy annyi agyad van, mint egy szellemi fogyatékos aranyhalnak, és leváltanak a pártod éléről, de ilyenkor szépen letörlöd a könnyeidet, kifújod a nózidat, abbahagyod a bömbölést, és mész tovább. 

Esetleg szakmát váltasz. 

Nyugodjál le; Dani barátom csak végzi a munkáját, megkérdezi a falvak, városok, kerülteket irányítására készülő embereket, hogy mit gondolnak a világ fontos dolgairól. 

Tessék szépen feldolgozni.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

altercat1
2025. november 21. 13:15
Szarosgatyás jelölt: - Kérem, én nem tudom mit akarok, nekem nem mondták meg, hogy mit gondolok. A régi, komcsikra mondottak ezeknél is igazak. Van okos, becsületes moslékos tsz jelölt? Az okos ti-szás nem becsületes A becsületes ti-szás nem okos Aki okos, becsületes az nem ti-szás
0
0
Ödenburger
2025. november 21. 13:09
> poszttraumatikus stressz szindrómája van Bekattan a partinzános "nem tudom" interjú :D
1
0
pugacsov-0
•••
2025. november 21. 13:00 Szerkesztve
Két értelmesnek tűnő ember, tényleg agyhalottak ! Meglepően jó cikk van erről az Indexen. index.hu/velemeny/2025/11/21/tisza-part-jeloltallitas-nema-elovalasztas-korteskedes/
1
0
Unknown
2025. november 21. 12:25
Bandesz házhoz ment a pofonokért. :D
5
0
