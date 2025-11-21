„Bohár Dániel, nézem, ahogy a TISZA jelöltjeit hívogatod, és azon gondolkodom: mi kell ahhoz, hogy emberileg valaki ennyire mélyre süllyedjen? Hogy abban lelje örömét, hogy jószándékú hétköznapi embereket – orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket – megalázzon, és a legtermészetesebb emberi reakcióikat – mint a pillanatnyi zavar az aljasságaid hallatán vagy a politikai rutintalanság – szakmai alkalmatlanságnak, intelligenciahiánynak állítsa be?

Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből. Erre te lehetnél a legjobb példa. Mégis: ahhoz, hogy valaki reggelente úgy keljen fel, hogy »minden erőmmel azon leszek, hogy tönkretegyek másokat, és összevissza hazudozzak róluk«... ahhoz a pénz egyszerűen nem elég. Ahhoz szerintem több kell. Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás.