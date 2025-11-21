Ft
11. 21.
péntek
Bohár Dániel, nézem, ahogy a TISZA jelöltjeit hívogatod

2025. november 21. 08:57

Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből.

2025. november 21. 08:57
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Bohár Dániel, nézem, ahogy a TISZA jelöltjeit hívogatod, és azon gondolkodom: mi kell ahhoz, hogy emberileg valaki ennyire mélyre süllyedjen? Hogy abban lelje örömét, hogy jószándékú hétköznapi embereket – orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket – megalázzon, és a legtermészetesebb emberi reakcióikat – mint a pillanatnyi zavar az aljasságaid hallatán vagy a politikai rutintalanság – szakmai alkalmatlanságnak, intelligenciahiánynak állítsa be?

Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből. Erre te lehetnél a legjobb példa. Mégis: ahhoz, hogy valaki reggelente úgy keljen fel, hogy »minden erőmmel azon leszek, hogy tönkretegyek másokat, és összevissza hazudozzak róluk«... ahhoz a pénz egyszerűen nem elég. Ahhoz szerintem több kell. Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás.

Még csak nem is arra a tipikus iskolai bully-ra emlékeztetsz, aki mindig kipécézi magának a legvédtelenebbeket. Az iskolai zaklatók gyakorta csak zavarodott, traumatizált gyerekek, akik csak egy kis útmutatásra szorulnának. Amit te csinálsz, az ennél sokkal rosszabb. Te felnőtt emberként, hideg fejjel, előre megfontolt szándékkal arra építed a karriered, hogy karaktergyilkosságokat hajtasz végre a honfitársainkkal szemben, és gátlástalanul mérgezed a magyar közéletet a legaljasabb hazugságokkal.

Őszintén érdekelne: mi történt veled? Valaminek történnie kellett, ha képes vagy nevetve sárba tiporni embereket. Minden egyes megnyilvánulásodból süt, hogy te ezt élvezed. Ez benne a legbetegebb. Nem csak arról van szó, hogy végrehajtod az utasításokat, hanem kifejezetten élvezeted leled abban, hogy tönkretehetsz másokat. Ez a fajta gátlástalanság, ez a kegyetlenség a szociopátia határát súrolja. Egy normális embernek fizikai fájdalmat okozna ilyen aljasságokat elkövetni. Te ehhez képest ebből keresed a kenyered. És sajnos nem vagy egyedül.”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner



Fehér Agyar
2025. november 21. 13:07
Ő márcsak tudja!
Válasz erre
0
0
quantum
2025. november 21. 12:25
Szerencsétlen torzlelkű senki vagy, te Leninfiú ivadék!
Válasz erre
8
0
ezredes-2
2025. november 21. 12:19
Sutyerák! Most nem szabad-lehet ÚRIEMBERnek lenni! veled. nem, csodálkozom, hiszen a "felmenőid" korvin ottó+ a béla, pont ugyanez az akarnok, pimasz sutyerák volt, mint te is. +, persze tehetségtelen. De, ezt hangsúlyozni az esetedben, már unalmas, hiszen-tudjuk, mert elpofázzák-a sajátjaid is. Röhögnek rajtad és levegőnek néznek. Az, egész eddigi"pályád"-hát-kb. annyit ér mint az elektromos rolleres mutatványod. Sutyerák, biztos, hogy nem lesz belőled diszdoktor Berkeley-n , san-francisco-ban, vagy a Harvard-on, bostonban. De, Ouagadougou-ban sem, a godzilla universityn...
Válasz erre
5
0
Bulldog Orange
2025. november 21. 12:14
Milyen érdekes, én meg arra emlékszem, hogy őt és kis barátait, micsoda szeretettel fogadták a Francia intézetben, amikor a Párizsi olimpia el lett intézve....
Válasz erre
10
0
