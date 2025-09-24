Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány egyház diktatúra Facebook ellenzék Tóta W Árpád parlament lódoktor

Tóta W. szerint a kormány a történelem legborzasztóbb, gyilkos diktatúráival említhető egy lapon

2025. szeptember 24. 11:34

Ha valakik így és erre a gondolatiságra akarják leváltani a jelenlegi kormányt, az több mint rémisztő! Milyen országot akar az ellenzék, Tóta W., Hadházy, Magyar Péter meg a többiek.

2025. szeptember 24. 11:34
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„És minderre tromfol rá Tóta W. Árpád a HVG-ben. Mélypont. Ilyeneket képes leírni a publicista: »Semjén azért lett az első számú gyanúsítottja ennek a vádnak, mert katolikus.« Aztán: »A világegyház II. János Pállal az élen rendre a pedofilok mellé állt a gyerekekkel szemben.« Mi van?

És: »Tök jogos a feltételezés, hogy a Fidesz komplett pedofilhálózatot rejteget.« De még nincs vége a hazug gyűlöletcunaminak: »Minden önkényuralom megérkezik a pedofíliába. Kivétel nélkül. Csak idő kérdése. Ide jutott az olasz és a német fasizmus. A Szovjetunió Berijával és számtalan név nélküli bűnössel.«

Szóval Tóta W. szerint a kormány a történelem legborzasztóbb, gyilkos diktatúráival említhető egy lapon, mentegeti és támogatja a pedofíliát. Az egyház pedig – ha jól értjük a logikát – ennek falaz, s bár »nem minden katolikus« érintett, azért ott a felelősség. Gondolom, ha a HVG munkatársa ott lett volna a lódoktorral a Ferenciek terén, talán nem állt volna meg a történet ott, ahol.

Tényleg csak kapkodjuk a fejünket: ha valakik így és erre a gondolatiságra akarják leváltani a jelenlegi kormányt, az több mint rémisztő! Milyen országot akar az ellenzék, Tóta W., Hadházy, Magyar Péter meg a többiek.”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
esvany-0
2025. szeptember 24. 13:38
Miért kell nekünk eltúrni az ilyen gyűlöletbeszédet? Vagy csukják le, vagy húzzanak rá egy kényszerzubbonyt, elmeállapotára való tekintettel. Az ilyen Szamuely különítményeseire, vagy az AVH prominenseire jellemző mentalitásnak nincs helye a demokráciában!
Válasz erre
0
0
Linne
2025. szeptember 24. 13:30
Egy jó orvos és megfelelő, hosszú, zárt osztályon történő kezelés, amire neked szükséged van, hogy különbséget tudj tenni elnyomás és szabadság között. Te bal*@**.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2025. szeptember 24. 13:28
Tóta W. normális agytevékenységet kimutató teljesítménya= 0,000000 W
Válasz erre
1
0
pulsarito
2025. szeptember 24. 13:22
És csodálkoznak, hogy egyre nagyobb a világban az antiszemitizmus, amikor az ilyen mocsok kampósorrúak mérgezik a levegőt körülöttünk a gyűlöletükkel!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!