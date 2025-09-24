„És minderre tromfol rá Tóta W. Árpád a HVG-ben. Mélypont. Ilyeneket képes leírni a publicista: »Semjén azért lett az első számú gyanúsítottja ennek a vádnak, mert katolikus.« Aztán: »A világegyház II. János Pállal az élen rendre a pedofilok mellé állt a gyerekekkel szemben.« Mi van?

És: »Tök jogos a feltételezés, hogy a Fidesz komplett pedofilhálózatot rejteget.« De még nincs vége a hazug gyűlöletcunaminak: »Minden önkényuralom megérkezik a pedofíliába. Kivétel nélkül. Csak idő kérdése. Ide jutott az olasz és a német fasizmus. A Szovjetunió Berijával és számtalan név nélküli bűnössel.«

Szóval Tóta W. szerint a kormány a történelem legborzasztóbb, gyilkos diktatúráival említhető egy lapon, mentegeti és támogatja a pedofíliát. Az egyház pedig – ha jól értjük a logikát – ennek falaz, s bár »nem minden katolikus« érintett, azért ott a felelősség. Gondolom, ha a HVG munkatársa ott lett volna a lódoktorral a Ferenciek terén, talán nem állt volna meg a történet ott, ahol.

Tényleg csak kapkodjuk a fejünket: ha valakik így és erre a gondolatiságra akarják leváltani a jelenlegi kormányt, az több mint rémisztő! Milyen országot akar az ellenzék, Tóta W., Hadházy, Magyar Péter meg a többiek.”

Nyitókép: Facebook