Ezért örülhetnek a „mikroadományozók”, hogy nem árad a Tisza Párt tagsága

Mintha lenne egy tudatos stratégia arra, hogy élő organizmusok a magyar társadalomban ne jöjjenek létre mint politikai aktorok, és amik létrejöttek, azokat is öljük meg”

– fogalmazott Schiffer.

Gavra Gábor műsorvezető erre visszakérdezett, kiknek a stratégiája lehet ez, mire Schiffer rávágta: „Gondolom, a mikoradományozóké, én nem tudok egyébre gondolni”.

„Ez egy veszedelmes tendencia”

– mondta.

Mint arra Schiffer rámutatott, egy „pártnak van tagsága, vannak küldöttek, akik nem biztos, hogy úgy gondolják a dolgokat, mint azok az influenszerek, véleménymagyarázók, »mikroadományozók«, akik rendelik a zenét”.

Hozzátette: „az influenszer, bürokrata vagy lobbista politikusok egy az egyben az őket installáló mikroadományozók – de beszéljünk nyíltan –, óriásvállalatok, a globális nagytőke kezében vannak.

Nem kell többet bajlódni azzal, hogy a választók pártokon, érdekszervezeteken keresztül megnyilvánulnak és akarnak valamit”

– fejtette ki.

Az influenszer, a bürokrata és a lobbista politikusok a globális nagytőke kezében vannak Schiffer szerint (Kép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala)

Minél kisebb a Tisza Párt tagsága, annál kevesebben szólnak bele Magyar Péter dolgába

„A Tiszának valóban nincsen klasszikus pártszervezete, továbbra is körülbelül harminc tagjuk van, de ez egy csalóka szám, hiszen ebbe nem számoljuk bele a Tisza-szigeteket, amelyek nagy aktivista hálózatot kínálnak a pártnak” – mondta Schiffer András fejtegetésével kapcsolatban Nagy Attila Tibor.

Az elemző arra is rámutatott,

ennek még hatalomtechnikai előnye is van Magyar Péter számára, hiszen az aktivistái úgy dolgoznak a párt győzelméért, hogy mivel nem tagok, beleszólásuk nincsen a párton belüli folyamatokba,

a felső szinteken történő döntéshozásba. Magyar Péter már tavaly nyáron megígérte, hogy tömeges belépések lesznek a pártba, de ez nem történt meg”.

A politológus szerint úgy tűnik, nem is érdeke ez a pártelnöknek, „neki kényelmes az, hogy ellátja munkával, feladattal a Tisza-szigetek tagjait, de közben nem engedi őket belépni a pártba, mert

minél több tag van, annál többen szólhatnának bele a párt életébe és annál többen pályáznának különböző tisztségekre.

Ezt jelentené a tömeges tagság. Ehelyett Magyar Péter azt mondja: »nem, nem szólhattok bele a párt ügyeibe, egyet tehettek, kiválaszthatjátok, ki induljon a ‘26-os választáson egyéniben, de a pártvezetésnek ebben is vétójoga lesz«”.

Ez utóbbi némileg összecsengett azzal, amit az LMP volt elnöke mondott az erős párttagság és a „mikroadományozókkal” szembeni ellenálló képességgel, de Nagy Attila Tibor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Nem gondolom, hogy annál kitettebb a nemzetközi erőknek egy párt, minél kevesebb tagja van. Ez sok mindentől függ. Például, hogy maga az ország mennyire tud ellenállni a külföldi befolyásolási kísérleteknek, mennyire összetartó az adott párt vezetősége, vagy hogy mennyire erős a frakciófegyelem”.

Minél kevesebb a párttag, Magyar Péternek annál jobb – és a „mikroadományozóknak” is (Képernyőfotó / Magyar Péter Hivatalos / You Tube)

Szanyi: Ekkora hátszéllel már az ISZOMM is lehetne a kormánypártok fő kihívója

Szanyi Tibor viszont Schiffer elméletére azt mondta: „Van benne valami”.

„Nem úgy kell elképzelni, hogy a pártvezetők leülnek egy füstös szobában a finanszírozókká és megbeszélik, hogy mi a dolguk, hanem úgy, hogy ha a pártvezetés látja valakiben a finanszírozási hajlandóságot, akkor sokkal érzékenyebben viszonyul az ő kívánságai felé” – magyarázta az ISZOMM elnöke.

De nemcsak közvetlen fizetésekkel lehet támogatni egy pártot.

Szanyi Tibor szerint a Tisza ránézésre annyi támogatást kapott a Facebook-algoritmustól, amennyit egy párt még pénzért sem tudna megszerezni magának.

„Ha mi ennyi támogatást kapnánk a Facebook algoritmusától, akkor már rég az ISZOMM lenne a második, harmadik legnépszerűbb párt Magyarországon” – jelentette ki.

Ehelyett az ISZOMM az augusztusi kongresszusán azt a stratégiai döntést hozta, nem indulnak el a ‘26-os választáson, hacsak nem jön létre egy igazi baloldali blokk, amelyhez szívesen csatlakoznának, de erre jelenleg Szanyi Tibor nem sok esélyt lát.



